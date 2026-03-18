XRP 가격, 1,400만 달러 규모의 옵션 격전지 근접… 이후 향방 결정짓나

리플(XRP) 가격이 1.45달러 부근에서 좁은 박스권 흐름을 이어가고 있는 가운데, 파생상품 데이터에 따르면 1.40달러 행사가에 형성된 거대한 옵션 미결제약정 클러스터가 가격을 끌어당기는 자석 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 해당 구간에 약 1,460만 달러 규모의 계약이 집중됨에 따라, 만기가 다가올수록 단기 변동성을 결정지을 전형적인 유동성 격전지가 형성될 전망이다.

이러한 ‘핀 리스크(Pin Risk)’ 를 대하는 딜러들의 헤징 활동은 통상적으로 계약 결제 전까지 가격 발견을 억제하며, 이후의 움직임에 압축된 스프링과 같은 효과를 만들어낸다.

이번에 집중된 물량은 주요 거래소 전체 XRP 옵션 미결제약정의 약 4분의 1에 해당하는 규모로, 오는 3월 27일 만기를 주시하는 트레이더들에게 1.40달러 선이 핵심 분수령이 될 것임을 시사한다.

XRP 옵션 데이터: 1,400만 달러 규모의 행사가 집중이 의미하는 신호

파생상품 거래소 데리비트(Deribit)의 데이터에 따르면 1.40달러 행사가에 이례적인 거래 집중 현상이 포착되었다. 현재 트레이더들은 이 구간에서 약 695만 달러의 콜옵션과 769만 달러의 풋옵션을 보유하고 있으며, 총 명목 가치는 약 1,460만 달러에 달한다. 이처럼 특정 가격대에 포지션이 밀집될 경우 거래를 중개하는 마켓 메이커들은 리스크 노출을 관리하기 위해 적극적인 대응에 나설 수밖에 없다.

미결제약정이 이토록 조밀할 경우 숏 감마 상태(트레이더에게 옵션을 매도한 상태)인 마켓 메이커들은 가격이 하락할 때 기초 자산을 매수하고 가격이 상승할 때 매도하는 방식으로 포지션을 헤지해야 한다. 이러한 헤징 활동은 만기가 가까워질수록 현물 가격을 행사가 부근에 묶어두는 이른바 ‘피닝(Pinning)’ 현상을 유도한다. 유로/달러(EUR/USD)와 같은 성숙한 법정화폐 시장에서 흔히 볼 수 있는 이 현상은 기관 참여가 늘어남에 따라 암호화폐 파생상품 시장에서도 점차 뚜렷해지고 있다.

현재 구조는 독특한 마찰 지점을 형성하고 있다. 전체 미결제약정의 25%가량이 1.40달러에 잠겨 있어 3월 27일 만기 전에 이 수준을 크게 벗어나기 위해서는 딜러들의 역주기적 헤징 물량을 압도할 수 있는 상당한 현물 거래량이 필요할 것으로 보인다.

XRP 가격 구간: 옵션 격전지 주변의 지지와 저항

옵션 데이터는 차트상 XRP의 기술적 셋업에 명확한 구조적 프레임워크를 제공한다. 우선 1.40달러 행사가의 인력에서 벗어나기 위해서는 심리적 저항선인 1.50달러를 확실히 돌파해야 한다. 반대로 1.40달러 수준은 이제 기술적 매수세뿐만 아니라 앞서 언급한 기계적 헤징 흐름에 의해 더욱 강력한 지지선으로 보강된 상태다.

기술 지표들은 자산이 현재 횡보 국면에 있음을 나타낸다. 최근 XRP는 전형적인 추세 반전이나 지속적인 매집 전조 현상인 삼중 바닥 구조를 형성했다. 그러나 이 강세 구조가 현실화되려면 반드시 1.40달러 지지선을 지켜내야 한다. 만약 이 선이 무너진다면 코인베이스와 같은 규제 거래소의 최근 선물 가격과 일치하는 1.35달러 선이 다음 지지 구간으로 부상하게 된다. 만약 가격이 1.40달러와 1.50달러 사이에 계속 묶여 있다면 변동성 지수(DVOL 등)는 압축될 것이며, 이는 옵션 만기 후 딜러들의 재고가 정리되는 시점에 큰 폭의 방향성 확장이 일어날 발판이 된다.

옵션 만기의 이분법적 특성에 따라 향후 일주일간의 가격 경로는 두 갈래로 나뉜다.

XRP가 1.50달러 위에서 거래를 유지할 경우, 1.40달러 행사가의 풋옵션들은 가치 없이 소멸될 가능성이 크다. 이는 풋옵션을 매도했던 마켓 메이커들이 헤지 물량을 다시 사들이게 만들어 상승 랠리에 기름을 붓는 격이 될 수 있다. 거래량 증가와 함께 1.50달러 위에서 일봉 종가를 확정 짓는다면 이 가설이 입증되며, 1.60~1.65달러 저항 구역에 대한 테스트가 시작될 것이다. 이 경우 1,460만 달러의 ‘벽’은 천장이 아닌 도약대로 작용하게 된다.

반대로 현물 매도 압력이 가격을 1.40달러 아래로 결정적으로 밀어낼 경우 역학 관계가 뒤바뀐다. 가격이 행사가를 하향 돌파하면 풋옵션을 매도한 마켓 메이커들은 리스크 관리를 위해 만기 직전 기초 자산을 매도해야만 한다. 이러한 기계적 매도는 하락 폭을 키우는 ‘감마 슬라이드(Gamma Slide)’를 유발할 수 있다. 이 시나리오에서 1.40달러 지지선을 잃게 되면 XRP는 1.30달러 또는 1.25달러 부근의 하위 유동성 구역을 빠르게 재시험할 위험이 있다.

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만기를 앞둔 XRP 트레이더들이 주목해야 할 지표

3월 27일 만기가 다가옴에 따라 트레이더들은 데리비트의 미결제약정 변화와 CME 그룹의 선물 스프레드 데이터를 주시해야 한다. 1.40달러 행사가 대비 현물 가격의 움직임은 향후 모멘텀의 선행 지표 역할을 할 것이다. 또한 규제권 선물 출시와 리플의 기관용 재무 솔루션 통합 등으로 XRP 시장이 성숙해짐에 따라 파생상품 데이터는 이전 사이클보다 현물 가격 방향을 예측하는 더욱 신뢰할 만한 신호가 되고 있다.

현재 1.40달러 수준이 자석 역할을 하고 있지만 이 포지션의 결말은 4월로 향하는 추세를 결정짓게 될 것이다. 하락 돌파 없이 깔끔하게 만기가 마무리된다면 1.40달러 지지선에 대한 투자자 신뢰가 공고해질 것이며, 이는 이벤트 리스크가 해소되기를 기다리던 펀드들의 신규 자산 배분을 유도할 가능성이 높다.

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