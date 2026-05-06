BTC 돌파 성공, ETH·SOL·DOGE 하락하는 이유는?

비트코인이 1월 말 이후 최고치인 8만 1,000달러를 돌파했다. 월요일 미국 장 마감 시점의 7만 9,000달러에서 상승한 것으로, 주간 5.3%의 수익률을 기록하며 확실한 돌파 구간에 진입했다. 비트코인이 다시 한번 가상자산 뉴스의 중심에 섰다.

이번 변동은 기관 트레이딩 데스크들이 이미 포지션을 구축한 상태에서 발생했다. 옵션 시장에서는 콜 레이시오(call ratio) 구조를 통해 저렴한 상방 익스포저를 조용히 축적해 왔으며, 마침내 가격이 트리거를 당겼다. 하지만 적어도 아직까지는 알트코인 복합체에서 유의미한 동반 상승은 나타나지 않고 있다.

이더리움은 주간 4.0% 상승에도 불구하고 당일 0.1% 하락하며 2,379달러를 유지했다. 솔라나는 0.9% 밀린 84.84달러를 기록했다. 도지코인은 선물 미결제약정이 연중 최고치를 유지하고 있음에도 불구하고 1.0% 반납하며 0.1117달러로 내려앉았다. 비트코인의 8만 1,000달러 도달과 알트코인의 보합 또는 하락세라는 시장의 괴리는 우연이 아니다. 이는 이번 랠리가 형성된 구조적 조건을 반영하며, 상승세가 확산될지 여부가 현재 각 트레이딩 데스크의 포지셔닝을 결정짓는 핵심 질문이다.

비트코인 가격 전망: 비트코인 ETF

SoSoValue의 데이터에 따르면, 미국 현물 비트코인 ETF는 2026년 4월에 24억 4,000만 달러의 순유입을 기록하며 2025년 10월 이후 가장 강력한 월간 총액을 달성했다. 금요일 하루 유입량만 6억 3,000만 달러에 달했다. 기관 수요는 일일 채굴 공급량을 크게 상회했다. 카프리올 인베스트먼트(Capriole Investments) 데이터에 따르면 기관들은 일일 채굴량의 500% 이상을 매집하고 있으며, 이 비율은 역사적으로 다음 달 평균 약 24%의 상승을 예고해 왔다.

파생상품 측면에서 노무라의 마켓 메이킹 부문인 레이저 디지털(Laser Digital)은 화요일 코인데스크 뉴스와 공유한 보고서를 통해 가상자산 옵션 데스크들이 콜 레이시오 거래를 구조화해 왔다고 밝혔다. 이는 등가격(near-the-money) 콜을 매수하고 더 높은 행사가의 콜을 매도하여 자금을 조달하는 방식으로, 초기 비용이 거의 들지 않으면서 비트코인이 급격한 오버슈팅 없이 점진적으로 상승할 때 이익을 얻는 설정이다.

이러한 저렴한 상방 베팅의 조용한 축적은 현물 움직임 아래 건설적인 옵션 기반을 형성했다. 레이저 디지털은 8만 달러를 결정적으로 상회할 경우, 현재 마이너스인 BTC 리스크 리버설(동일 외가격 풋과 콜 옵션 사이의 내재 변동성 차이)이 몇 주 만에 처음으로 플러스 영역으로 전환될 것으로 예상된다고 언급했다.

이러한 전환은 단순한 가격 움직임이 아니라 실제적인 심리 변화를 신호하기 때문에 중요하다. 숏 스퀴즈가 모멘텀을 더욱 가중시켰다. 24시간 동안 매수(롱) 청산액은 119만 달러에 불과한 반면, 1,800만 달러 이상의 BTC 매도(숏) 포지션이 강제 청산되었다. 특히 바이낸스 선물은 롱 37.2% 대 숏 62.8%라는 크게 치우친 비율을 보이며 상승 과정에서의 움직임을 증폭시켰다.

일봉 종가가 8만 1,000달러 위에서 형성되면 돌파가 확정되며, 단기적으로 8만 2,500~8만 5,000달러 범위를 목표로 하고 기관 흡수율이 유지될 경우 내재된 9만 6,000달러 수준까지 겨냥할 수 있다. 리스크 리버설이 플러스로 전환되면 이 경로를 더욱 뒷받침할 것이다.

하지만 일봉 종가 기준으로 8만 달러를 지키지 못하면 4월을 지배했던 ‘낮아지는 고점’ 패턴이 다시 활성화되어 7만 7,500달러를 향한 하락 위험이 발생한다. 지난 30일 동안 일평균 1만 2,000 BTC를 매도해 온 장기 홀더들은 여전히 지속적인 공급 과잉 요인으로 남아 있다.

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2,379달러의 ETH: 주간 상승폭이 말해주는 것과 그렇지 않은 것

이더리움의 주간 4.0% 상승은 단독으로 보면 건설적으로 보일 수 있다. 하지만 비트코인의 5.5% 상승과 대비하거나, 전일 대비 -0.1%라는 실제 수치로 측정하면 ‘정체’라는 표현이 더 정확하다. ETH/BTC 비율은 계속 압착되고 있으며, 이러한 압착을 주도하는 메커니즘은 비교적 명확하다. 비트코인 ETF 유입이 구조적으로 이더리움으로 분산될 수 있었던 기관 자본을 재지정하고 있기 때문이다.

이더리움 ETF 상품에도 유입이 있었으며, 10일 연속 ETH ETF 유입은 가격에 일정한 지지선 역할을 했다. 그러나 비트코인 상품에 비하면 속도가 확연히 뒤처지며, 온체인 활동 또한 추세적인 상승이 아닌 현물 주도의 돌파를 입증할 만한 동력을 생성하지 못하고 있다. 이더리움 파생상품의 미결제약정은 증가하고 있지만 이에 상응하는 현물 축적은 동반되지 않고 있다. 코인글래스(Coinglass) 데이터는 이러한 괴리가 랠리의 확정이 아닌 실패로 끝나는 반복적인 설정이라고 지적했다.

전형적인 알트코인 시즌 순서에 따라 비트코인 수익 실현 물량이 순환매로 이어져 이더리움이 2,500달러를 지속적으로 상회하게 된다면 상황은 달라질 수 있다. ETF 유입 가속화와 디파이(DeFi) 활동의 회복이 이를 확인시켜 줄 것이다.

다만, 거래량이 실린 상태에서 2,200달러 아래로 떨어진다면 주간 회복세가 충격파가 아닌 조정파임을 시사하며, 4월 저점을 다시 테스트하게 될 위험이 있다.

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SOL 및 DOGE: 일시적 하락이 아닌 구조적 천장

솔라나의 84.84달러로의 0.9% 하락은 일간 수치보다는 차트상의 위치가 더 큰 의미를 갖는다. 90~94달러의 매물대는 이른 봄 이후 발생한 거의 모든 의미 있는 솔라나 랠리를 억제해 왔으며, 현재 가격은 구조를 변화시킬 뚜렷한 촉매제 없이 해당 저항선 아래에 머물러 있다.

비트와이즈의 BSOL을 포함한 솔라나 ETF 상품들에 자산이 축적되었으나 시가총액의 제약이 실재한다. 비트코인을 몇 퍼센트씩 움직일 수 있는 규모의 기관 자금이라도 솔라나의 더 작은 유통량에 분산될 경우, 절대적인 달러 수치가 시사하는 것보다 가격 영향력은 작을 수밖에 없다.

도지코인의 상황은 구조적으로 다르지만 결론은 비슷하다. 도지코인은 당일 1.0% 하락한 0.1117달러를 기록했으나, 7일간 수익률은 12.4%로 주요 코인 중 주간 성적이 가장 우수하다.

하지만 알트코인 시즌 지수(Altcoin Season Index)는 여전히 저조하며, 이는 도지코인의 주간 움직임이 광범위한 자금 순환보다는 자체적인 모멘텀 사이클에 의해 주도되었음을 반영한다. 코인스피커의 도지코인 및 알트코인 시즌 트리거 분석은 비트코인 도미넌스를 실제적인 제어 변수로 일관되게 지목해 왔다. 8만 1,000달러 돌파를 배경으로 비트코인 도미넌스가 상승하고 있는 상황에서, 도지코인은 미결제약정 수준과 관계없이 급격한 움직임에 대한 구조적 천장에 직면해 있다.

이것이 진정한 알트코인 시즌의 트리거다. 확정되고 지속적인 비트코인 돌파가 상방 모멘텀을 소진시키고, 기관 자본이 위험 곡선을 따라 아래로 순환되도록 강제하는 시점이 와야 한다. 아직 우리는 그 단계에 도달하지 않았다.

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