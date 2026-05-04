클래리티 법안 필요 없다? 코인펀드 파트너 발언에 시장 주목

코인펀드(CoinFund)의 매니징 파트너인 크리스 퍼킨스(Chris Perkins)는 이번 주 암호화폐 산업이 지속적인 운영과 투자 궤도를 유지하기 위해 반드시 클래리티 법안(Digital Asset Market Clarity Act)의 통과가 필요한 것은 아니라고 주장했다. 이는 입법적 확실성이 기관 참여의 전제 조건이라고 보는 업계의 일반적인 입장과는 대조적인 시각이다.

퍼킨스는 2026년 3월 폴 앳킨스(Paul Atkins) 증권거래위원회(SEC) 의장과 마이클 셀리그(Michael Selig) 상품선물거래위원회(CFTC) 의장이 발표한 공동 해석을 근거로 제시했다. 그는 이 지침이 시장이 오랫동안 요구해온 분류 체계와 구조적 명확성을 이미 제공하고 있다고 평가했다.

퍼킨스는 “이들은 매일 정책과 선례를 만들고 있다”며, 만약 클래리티 법안이 통과되지 않더라도 “우리는 아무런 문제가 없을 것”이라고 덧붙였다. 이러한 발언은 코인펀드의 투자 활동이 시기와 형태가 불확실한 입법 결과에 좌우되지 않을 것임을 투자자들에게 알리는 신호로도 해석된다.

이러한 퍼킨스의 낙관론과 달리 입법 현장에서는 여전히 진통이 계속되고 있다. 현재 상원 은행위원회 내에서 13명 전원의 공화당 의원 지지가 필요한 상황이지만, 존 케네디(John Kennedy) 의원의 반대가 지속되면서 당파적 합의에 난항을 겪고 있다. 이는 법안의 연내 통과가 정치적 협상력에 달려 있음을 시사하며 시장의 불확실성을 키우는 요소가 되고 있다.

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클래리티 법안의 입법 지형과 주요 쟁점

워싱턴의 디지털 자산 정책 논쟁은 지난 2년 동안 SEC와 CFTC 간의 관할권 경계를 어떻게 설정할 것인지에 집중되어 왔다. 기관 수준의 지침이 일부 의문을 해소하긴 했으나, 성문법을 통한 해결은 아직 이루어지지 않은 상태다.

현재 형태의 클래리티 법안은 디지털 자산을 증권 또는 상품으로 분류하는 공식적인 틀을 마련하고, 그에 따른 규제 관할권을 할당하는 것을 골자로 한다. 또한 기존 증권거래법이나 상품거래법 하에는 존재하지 않는 발행인 및 거래소의 준수 경로를 신설하며, 네트워크 탈중앙화에 따라 자산이 증권에서 상품으로 전환되는 조건도 다룬다.

이처럼 법안의 세부 내용이 복잡해지면서 정치적 압박도 거세지고 있다. 신시아 루미스(Cynthia Lummis) 의원 등은 2026년 중반까지 법안이 통과되지 않을 경우, 다가오는 중간선거의 영향으로 암호화폐 관련 입법이 2030년까지 지연될 수 있다고 경고하고 있다. 이는 법안 통과의 골든타임이 얼마 남지 않았음을 의미하며 업계의 빠른 결단을 촉구하는 배경이 된다.

팀 스콧(Tim Scott) 상원 은행위원회 위원장은 법안이 2026년 5월 위원회 표결(markup) 단계인 ‘레드존’에 진입했다고 밝혔으나, 위원회 내 공화당의 통합된 지지는 보장되지 않은 상태다. 특히 디파이(DeFi) 토큰 처리 및 수익 분리(yield ring-fencing)와 관련된 조항은 소매 투자자 보호가 미흡하거나 범위가 너무 넓다는 비판을 받고 있다.

🇺🇸 NOW: Polymarket gives the CLARITY Act a 63% chance of being signed into law in 2026. pic.twitter.com/k3COsRDphX — Cointelegraph (@Cointelegraph) May 4, 2026

흥미로운 점은 코인베이스(Coinbase)가 특정 조항에 대한 우려를 이유로 초기 클래리티 법안 초안에 대한 지지를 거부했다는 사실이다. 이는 주요 암호화폐 인프라 기업들조차 현재의 법안 구조에 유보적인 입장을 가지고 있음을 보여준다. 퍼킨스의 견해는 비록 독특한 프레임워크를 가지고 있지만, 제도권 내의 상당수 이해관계자와 궤를 같이하고 있다.

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