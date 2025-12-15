카르다노 가격 전망 – 에이다 커뮤니티, 리플로 자금 이동?

핵심 내용

더 앵그리 크립토 쇼는 장기간의 휴식 이후 암호화폐 콘텐츠의 방향성을 재검토하는 과정에서 카르다노를 중심으로 유지하되 리플까지 범위를 확장하기로 했다.

카르다노 창립자인 찰스 호스킨슨이 리플을 긍정걱으로 평가하면서, 카르다노 커뮤니티 내에서도 리플에 대한 인식을 재조명하는 분위기가 형성됐다.

카르다노 가격은 핵심 지지 구간에서 반등을 모색하고 있으며, 비트코인 블록체인의 확장성을 목표로 하는 신규 레이어 2 솔루션인 비트코인 하이퍼가 사전 판매를 통해 2,949만 달러 넘게 모금했다.

더 앵그리 크립토 쇼(AngryCryptoShow)는 개인적인 사유로 잠시 활동을 멈췄다. 그는 이번 휴식으로 생각을 정리할 수 있었으며, 자신의 투자 방향성을 보다 더 명확하게 고민할 수 있었다고 밝혔다. 그는 카르다노(ADA) 중심의 콘텐츠를 지속하는 것이 과연 타당한지에 대해서도 스스로 의문이 들었다고 인정했다.

다만 그는 자신의 채널을 초창기부터 함께 키워온 카르다노 커뮤니티를 떠나는 것을 옳지 않다고 판단했다. 이에 기존 콘텐츠를 대체하는 방식이 아니라 다루는 범위를 확장하기로 결정했다. 그리고 그 과정에서 리플(XRP) 토끼굴(rabbit hole)에 빠지게 됐다고 설명했다.

리플과 카르다노, 경쟁이 아닌 동반 성장 흐름

더 앵그리 크립토 쇼는 리플을 언급하기 시작하자마자 “왜 리플을 다루냐? 카르다노를 버린거냐?” 등의 분노 섞인 댓글이 빠르게 쏟아졌다고 말했다. 소수이지만 영향력이 큰 일부 이용자들은 그가 더 이상 카르다노 커뮤니티의 일원이 아니라고 비난했다.

한편 카르다노의 창립자인 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)은 리플을 주제로 한 트위터 스페이스(Twitter Space)에 참여하며 해당 프로젝트에 대해 긍정적인 발언을 했다. 그는 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)와 데이비드 슈워츠(David Schwartz)를 공개적으로 높이 평가했으며, 리플을 탈중앙화된 네트워크라고 평가했다.

더 앵그리 크립토 쇼는 호스킨슨의 리플 관련 발언이 의미를 갖는 이유는, 호스킨슨이 카르다노 커뮤니티 내에서 안정적인 식견을 제시하는 인물로 인식되고 있기 때문이라고 설명했다. 호스킨슨의 긍정적인 평가 이후, 일부 카르다노 지지자들이 리플에 대한 기존 인식을 다시 고민하게 됐다는 분석도 있다.

카르다노 가격 분석: 더 큰 변동성을 앞두고 있나?

현재 카르다노 가격은 0.40달러(약 588원)이며, 상승 모멘텀을 유지하지 못하면서 단기 채널 지지선을 이탈한 상태다. 차트상으로는 0.39~0.40달러(약 573~588원) 구간에 표시된 주요 수요 구간 바로 위에서 거래되고 있다.

해당 구간은 지난 한 달 동안 두 차례 지지선 역할을 했다. 만약 카르다노가 해당 지지 영역을 지켜내지 못할 경우, 약 9% 추가적으로 하락하여 다음 지지선까지 밀릴 가능성도 제기된다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 중간 수준 부근에 머물고 있어 뚜렷한 아직 강세 신호가 나타나지는 않았다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표 또한 약세 흐름을 유지하고 있다. 그러나 카르다노 가격이 현재의 지지 구간에서 반등에 성공할 경우, 상승 시나리오는 여전히 유효할 수 있다.

상기 차트는 카르다노 가격이 약 0.58달러(약 853원) 부근의 빨간색 저항 구간을 돌파한 뒤, 1달러(약 1,472원)의 저항선을 다시 시험할 수 있는 잠재적인 상승 경로를 보여준다. 이는 현재 가격 대비 약 135%의 상승률에 해당한다.

카르다노 가격 돌파 시도 속 비트코인 생태계에 솔라나의 속도를 적용한 신규 사전 판매 프로젝트

카르다노 가격이 다음 방향성을 모색하는 가운데, 또 다른 프로젝트가 투자자들의 주목을 받고 있다. 이미 사전 판매를 통해 2,949만 달러(약 434억 원) 이상을 모금한 프로젝트다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 프로젝트는 대체불가능토큰(NFT: Non-Fungible Token), 디파이(DeFi), 게임, 실시간 애플리케이션 등 비트코인 블록체인에서 구현할 수 없었던 기능을 보완하기 위해 설계된 고성능 레이어 2 솔루션이다.

솔라나(SOL) 블록체인 기반 기술을 활용하여 네트워크 혼잡도와 느린 거래 처리 속도 등 비트코인 블록체인의 주요 한계점들을 직접적으로 해결하고 있다. 비트코인 생태계 전반의 확장성과 거래 처리 속도를 향상하는 것을 목표로 하고 있다.

비트코인 하이퍼 생태계의 핵심 토큰은 비트코인 하이퍼 코인이다. 비트코인 하이퍼 코인의 사전 판매에 참여한 투자자들은 연간 최대 39%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있다. 비트코인 하이퍼는 현재 가장 주목받는 사전 판매 프로젝트다.

다음 가격 인상까지는 10시간에 불과하다. 현재 비트코인 하이퍼 코인의 사전 판매 가격은 0.013425달러(약 19.76원)다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 참여 방법은 하기와 같다:

비트코인 하이퍼 공식 웹사이트 방문하기

방문하기 지원되는 암호화폐 지갑을 연결하거나, 베스트 월렛(Best Wallet) 을 다운로드하여 연결하기

을 다운로드하여 연결하기 테더(USDT) 혹은 이더리움(ETH) 등의 암호화폐를 사용하거나, 체크카드 또는 신용카드로 결제하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.