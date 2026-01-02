카르다노(에이다), 고래 매세수에 힘입어 7% 급등… 2026년 상승 랠리 신호탄일까?

핵심 내용

카르다노 가격은 지난 12월 20% 폭락에 따른 하락분을 만회하며 알트코인 시장에서 가장 눈에 띄는 상승세를 기록하고 있다.

온체인 및 파생상품 데이터에서 고래들의 매수 우위와 양수의 펀딩비가 관측되며 단기적인 기술적 돌파 가능성이 커지고 있다.

찰스 호스킨슨은 프라이버시 중심 사이드체인 미드나이트의 대중화를 위한 5개년 전략을 수립하기 이해 소셜 미디어 활동을 줄이겠다고 선언했다.

2026년의 시작과 함께 카르다노(에이다)가 강력한 반등에 성공했다. 1월 2일 기준, 에이다 가격은 7% 급등하며 0.36달러 선을 넘어섰으며, 이날 알트코인 시장에서 가장 주목 받는 상승 종목 중 하나로 부상했다. 지난 12월에만 한 달간 20% 이상 하락을 겪었던 점을 감안하면, 이번 반등은 투자자들에게 단비와 같은 소식이 되고 있다.

이번 상승은 카르다노의 창립자인 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)이 2026년을 “심층 집중(Deep Focus)”의 해로 삼겠다는 발언과 함께 시작됐다. 기술적, 펀더멘털 측면에서 카르다노가 다시 시장의 이목을 끌고 있다.

고래 매수세 유입에 카르다노 에이다 가격 0.36달러 탈환

1월 2일 ADA의 7% 상승은 온체인 및 파생상품 지표가 동시에 개선된 흐름과 맞물려 있다. 시장의 관심은 다시 상승 돌파 가능성에 쏠리고 있으며, 고래 투자자들의 활동이 이러한 낙관론에 불을 지피고 있다.

가상 자산 데이터 분석업체 크립토퀀트(CryptoQuant)의 최신 데이터에 따르면, 현물과 선물 시장 모두에서 고래(대형 투자자)들의 활동이 눈에 띄게 증가했다. 이는 시장 전반의 매수 심리가 회복되고 있음을 보여주며, 단기적으로 강력한 가격 돌파가 일어날 가능성을 시사한다.

시장 전반적인 유동성 상황도 개선되며, 현재는 매도보다는 매수 심리가 우세한 흐름이 형성되고 있다. 이 같은 데이터는 투자자 심리가 점차 회복되고 있음을 나타내며, 단기적으로 강세장 진입 가능성을 시사한다.

코인글래스(CoinGlass)가 제공한 데이터에 따르면, 파생상품 시장의 펀딩비(Funding Rate) 지표 또한 우호적이다. 이 지표는 선물 시장에서 거래자들이 어떤 방향으로 포지션을 취하고 있는지를 보여준다.

2026년 1월 1일 기준으로 펀딩비가 양(+)의 값으로 전환됐으며, 1월 2일에는 0.0068%까지 상승했다. 이는 현재 롱 포지션을 잡은 거래자들이 숏 포지션 보유자에게 프리미엄을 지불하고 있다는 뜻이며, 전체 시장이 상승 쪽에 더 많은 베팅을 하고 있음을 의미한다.

다시 말해, 하락보다는 상승을 기대하는 투자자들이 많아졌으며, 숏 포지션 보유자들이 청산 압력을 받을 가능성이 높아졌다.

기술적 분석: 하락 쐐기 탈출 시 0.42달러 목표

차트 분석 관점에서 카르다노 가격은 현재 ‘하락 쐐기형(Falling Wedge)’ 패턴 내에서 움직이고 있다. 이는 일반적으로 상승 돌파 가능성이 높은 차트 형성 중 하나다.

만약 카르다노가 이 패턴을 상향 돌파하는 데 성공한다면, 다음 저항선은 50일 이동평균선(DMA)이 위치한 0.42달러 선이 될 수 있다.

상대강도지수(RSI)는 현재 43 수준으로, 과매도 구간은 벗어났지만 아직 중립 수준인 50에는 도달하지 못한 상태다.

이동평균 수렴확산 지수(MACD)에서도 긍정적인 신호가 포착됐다. MACD 선이 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생한 뒤 강세 신호를 유지하고 있어, 자산에 대한 조심스럽지만 낙관적인 전망을 뒷받침하고 있다.

찰스 호스킨슨, “미드나이트 전략 위해 X 활동 줄일 것”

2025년 12월 카르다노 미드나이트 네트워크의 성공적인 출시 이후, 찰스 호스킨슨은 올해 이 플랫폼의 성장에 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

이번 주 초 진행된 유튜브 라이브 스트리밍에서 호스킨슨은 “2026년에는 카르다노와 프라이버시 중심 사이드체인 미드나이트의 장기적인 전략적 비전을 구체화하기 위해 X에서의 활동을 줄이겠다”고 선언했다. 단기적 커뮤니케이션보다 실질적인 기술 개발과 생태계 전략에 무게를 두겠다는 의미다.

그는 현재 미드나이트 네트워크의 기술 사양, 프라이버시 도구, 그리고 장기 아키텍처 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 카르다노의 대중 채택을 위한 5개년 전략을 본격적으로 실행할 계획이다. 목표는 2030년까지 카르다노를 전 세계적으로 통용 가능한 블록체인 플랫폼으로 확장하는 것이다.

호스킨슨은 이것이 가상자산 업계를 떠나거나 카르다노와 거리를 두는 것이 아님을 분명히 했다. 대신 전략적 기획과 실행을 우선시하기 위해 소셜 미디어에서의 역할만 변화시키는 것이라고 덧붙였다. 창립자의 이러한 강력한 실행 의지가 카르다노 생태계의 장기적인 신뢰도 향상으로 이어질지 귀추가 주목된다.

