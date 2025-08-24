코인베이스 CEO의 비트코인 전망? 규제 명확해지면 2030년 백만 달러 가능

핵심 내용

코인베이스(Coinbase) CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 비트코인 가격이 향후 5년 내에 100만 달러(약 13억 9,810만 원)에 도달할 것이라고 믿고 있다.

그의 낙관론은 암호화폐를 둘러싼 규제 환경이 점차 개선되고 있다는 점 등 여러 요인에서 비롯된다.

현재 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) ETF에서는 대규모 자금 유출이 발생하고 있다.

코인베이스(Coinbase) CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 향후 5년 내에 대표적인 암호화폐인 비트코인(BTC) 가격이 100만 달러(약 13억 9,810만 원)에 이를 것이라고 전망했다.

그의 낙관론은 개선되고 있는 규제 환경과 기타 시장 요인들에 근거한 것이다.

규제 명확성과 미국 비트코인 보유량, 가격 상승 촉매제로 작용

암스트롱은 X(구 트위터)를 통해 비트코인의 미래에 대한 자신의 입장을 밝히며, 비트코인이 2030년까지 최대 100만 달러(약 13억 9,810만 원) 에 거래될 것이라고 전망했다.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030. Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors. (Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

이는 비트코인이 현재 가치에서 800% 이상 상승해야 한다는 의미다. 그는 비트코인 가격을 해당 목표 수준까지 끌어올릴 수 있는 여러 요인을 강조했다.

미국의 디지털 자산 규제 체계는 점진적으로 개선돼 왔으며, 특히 도널드 트럼프(Donald Trump)가 대통령이 된 이후 뚜렷한 진전을 보였다.

이 가운데 일부 정책은 이미 시행되었으며, 암호화폐와 금융 모두에 경험이 있는 인물들이 주요 자리에 임명되었다.

지난 2월, 트럼프 대통령은 조너선 굴드(Jonathan Gould)를 미국 연방 은행을 감독하는 기관인 통화감독청(OCC) 청장으로 임명했다.

굴드는 은행업과 초기 암호화폐 산업에서 모두 탄탄한 배경을 가지고 있으며, 블록체인 기업 비트퓨리(Bitfury)의 최고 법률 책임자(CLO)를 역임한 경력도 있다. 그는 또한 OCC에서 최고 법률 책임자로 근무한 경험이 있다.

또한, 폴 앳킨스(Paul Atkins)가 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 있는 상황에서 규제 환경은 암호화폐 이해관계자들에게 한층 더 우호적으로 변했다.

암스트롱은 미국 정부가 비트코인 보유량을 유지하려는 의지 역시 가격 상승을 이끄는 촉매제가 될 수 있다고 지적했다.

최근 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관은 정부가 당분간 새로운 비트코인을 추가 매입하지는 않을 것이라고 밝혔다.

하지만, 이미 상당한 규모를 보유하고 있다는 점이 비트코인 가치 유지의 핵심이 될 수 있다고 강조했다.

암호화폐 ETF, 대규모 자금 유출 기록

암스트롱은 암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심 증가 역시 비트코인 가격 상승을 이끌 수 있는 중요한 촉매라고 보고 있다.

최근 암호화폐 시장에서는 이러한 ETF 상품들에 대한 관심이 눈에 띄게 늘었다. 한때 더디게 움직이던 이더리움(ETH) ETF도 갑자기 속도를 내며 비트코인 ETF를 앞지르는 상황까지 벌어졌다.

그러나 이번 주에는 큰 반전이 나타났다. 화요일 기준, 비트코인과 이더리움 ETF에서만 10억 달러(약 1조 3,981억 원) 이상의 자금이 빠져나가며 대규모 유출이 발생한 것이다.

특히 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)가 가장 큰 유출을 기록했다. 같은 날 와이즈 오리진 비트코인 펀드(FBTC) 에서 2억 4,700만 달러(약 3,455억 원), 피델리티 이더리움 펀드(FETH) 에서 1억 5,600만 달러(약 2,181억 원)가 빠져나가 총 4억 300만 달러(약 5,636억 원)의 유출을 기록했다.

이는 기초 자산 가격이 하락세를 보이는 가운데 발생했다. 현재 비트코인 가격은 113,740.13달러(약 1억 5,902만 원), 이더리움은 4,295.71달러(약 600만 원)에 거래되고 있다.

한편, X(구 트위터)의 암호화폐 커뮤니티는 암스트롱의 가격 전망에 대해 엇갈린 반응을 보였다. 일부는 비트코인이 2030년까지 100만 달러에 도달하는 것이 오히려 겸손한 목표라고 평가했지만, 더 많은 이들은 그 가능성을 낮게 보고 있다.

