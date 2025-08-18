이더리움 고래, 이더리움 4,806개 체인링크로 스왑… LINK, 2025년 최고가 접근

핵심 내용

체인링크(LINK) 가격이 일요일 14.7% 급등하며 26 달러(약 36,044 원)에 도달, 2024년 2월 이후 최고치를 기록했다.

한 이더리움(ETH) 고래가 약 2,125만 달러(약 29억 4,488만 원) 규모의 4,806 ETH를 938,489 LINK로 전환하며 향후 추가 상승에 대한 강한 기대감을 드러냈다.

체인링크 가격은 8월 3일 기록한 월간 저점 15 달러(약 20,802 원) 대비 현재 70.5% 상승한 상태로, ICE(Intercontinental Exchange)와의 파트너십을 통해 외환 및 금속 데이터를 온체인으로 제공하면서 기관 채택 확대가 랠리를 뒷받침하고 있다.

체인링크(LINK)는 주말 동안 대표적인 상승 종목으로 부상하며, 일요일 하루에만 14.7% 급등해 2월 이후 처음으로 26달러(약 36,044원)에 도달했다. 이번 상승세는 실물자산 토큰화 분야에서 기관 참여가 증가하는 가운데, 체인링크 오라클이 여전히 지배적인 역할을 하고 있다는 점과 밀접하게 연결되어 있다.

지난주 체결된 세계 최대 파생상품 거래소 중 하나인 ICE(Intercontinental Exchange)와의 획기적인 파트너십을 통해, 체인링크의 온체인 오라클 피드가 외환과 귀금속 가격 데이터를 블록체인에 통합하게 된다. 이는 전통 금융시장과 탈중앙화 금융(DeFi)을 연결하는 핵심 역할을 한층 강화하는 조치로 평가된다.

월간 기준으로 보면, 체인링크는 8월 3일 최저점인 15달러(약 20,802원)에서 8월 18일 현재 25.58달러(약 35,489원)까지 70.5% 상승하며, 과열된 미국 거시경제 지표와 무역 정책 불확실성에 따른 변동성에도 불구하고 광범위한 암호화폐 시장을 능가하는 성과를 보였다.

지속적인 가격 상승세에도 불구하고 온체인 데이터는 이 모멘텀이 앞으로도 더 이어질 수 있음을 시사한다. 대형 투자자들이 주말 동안 체인링크에 대규모 베팅을 지속하고 있기 때문이다.

A whale spent 4,806 $ETH($21.25M) to buy 938,489 $LINK across 5 wallets 8 hours ago. This whale is smart: – Made $4.14M by trading $ETH during $USDC depeg – Dumped $ETH before the UST/LUNA crash – Bought $SHIB early and sold all $SHIB at the May & Oct 2021 peaks Address:… pic.twitter.com/rModKwlyXe — Lookonchain (@lookonchain) August 17, 2025

8월 17일 일요일, 블록체인 분석업체 룩온체인(Lookonchain)은 한 고래 투자자가 약 2,125만 달러(약 29억 4,888만 원) 가치에 달하는 4,806 이더리움(ETH)를 스왑해, 다섯 개 지갑을 통해 93만 8,489 LINK를 매집한 사실을 포착했다. 주목할 점은, 이 고래는 과거에도 굵직한 장세마다 이익을 챙긴 전력이 있다는 것이다. USDC 디페깅 당시 414만 달러(약 57억 4,118만 원)를 벌었고, 테라USD(UST)/루나(LUNA) 붕괴 직전에는 이더리움 포지션을 정리했으며, 2021년 시바이누(SHIB) 정점에서 매도해 수익을 거둔 이력이 있다.

이처럼 체인링크로 자산을 전략적으로 회전시킨 것은, 체인링크 상승세가 아직 끝나지 않았다는 강한 확신을 드러낸다.

보도 시점 기준 체인링크 가격은 25.58달러(약 35,489원) 부근에서 횡보 중이며, 만약 27 달러(약 3만 7,557 원)를 돌파한다면 올해 들어 새로운 연중 최고치를 기록하게 된다. 다가오는 주에 이 심리적 마지노선 돌파가 더욱 공격적인 매수세(강세 포지션)를 불러올지, 아니면 광범위한 암호화폐 시장의 신중론이 조기 차익실현으로 이어질지는 지켜봐야 한다.

체인링크 가격 전망: LINK, 27달러 돌파하며 연중 최고가 경신할 수 있을까?

체인링크는 최근 일일 세션에서 15.22% 급등하며 26.09달러(약 36,203원)에 마감, 수개월 만에 가장 강력한 랠리를 기록했다. 현재 가격은 26.32달러(약 36,493원)의 주요 저항선 바로 아래에서 거래되고 있으며, 이 수준은 2024년 3월 이후 마지막으로 테스트된 바 있다. 만약 이 상단 저항을 확실히 돌파한다면 30달러(약 41,604원)까지 상승하며 연중 최고가를 새로 쓸 가능성이 열릴 수 있다.

기술적 지표들은 강세 모멘텀을 뒷받침하고 있다. MACD(이동평균 수렴·확산 지표) 히스토그램은 녹색 막대가 확대되는 모습을 보이고 있으며, MACD 선은 0.470으로 시그널선(1.417) 위에 위치해 강한 상승세를 가리키고 있다. 한편, 20일 단순이동평균선(SMA)은 19.73달러(약 27,362원)에서 계속 상승 곡선을 그리고 있어 체인링크 가격 예측의 강세 시나리오를 지지한다.

이와 더불어, 볼린저 밴드(Bollinger Bands, 가격 변동성을 보여주는 지표)는 변동성 확대를 보여주고 있다. LINK는 중간 밴드인 19.73 달러(약 27,362 원)보다 훨씬 위에서 거래되며, 상단 밴드인 25.93달러(약 35,940 원)에 근접하고 있다. 이러한 위치는 과매수 상태를 시사하지만 동시에 활발한 매수 압력을 입증한다.

단기적으로는 일일 종가가 26.32달러(약 36,493원) 이상에서 형성될 경우, 27 달러(약 37,449원) 목표를 향한 상승 의지를 확인하게 된다. 만약 이러한 긍정적인 LINK 가격 전망이 실현된다면, 다음 저항선은 28.50달러(약 39,530원)와 30달러(약 41,604원)에 위치한다.

반대로, 하방 지지선은 24달러(약 33,288원)에 있으며, 더 강력한 수요는 22달러(약 30,514원) 구간에서 예상된다.

종합적으로 볼 때, 체인링크 전망은 강세 세력이 26.32달러(약 36,493원) 이상에서 결정적인 종가를 확보할 경우 추가 상승 가능성을 지지한다. 이를 달성하지 못한다면, 22달러(약 30,514원)에서 26달러(약 36,044원) 사이에서 조정 및 횡보가 이어진 뒤 다음 상승 국면을 맞을 수 있다.

