CME 그룹, 2월 9일 카르다노·체인링크·스텔라 선물 상품 출시

핵심 내용

CME 그룹은 카르다노, 체인링크, 세탈라 선물 출시를 통해 비트코인과 이더리움을 넘어 알트코인 파생상품 라인업을 본격 확대하고 있다.

규제된 표준과 마이크로 계약 구조는 기관 투자자의 가격 리스크 관리 수요를 충족시키는 동시에, ETF 출시와 네트워크 생태계 확장 흐름과 맞물려 관련 자산에 대한 유동성과 시장 참여를 더욱 촉진할 것으로 전망된다.

CME 그룹은 1월 15일, 규제 당국의 승인을 전제로 카르다노(ADA), 체인링크(LINK), 스텔라루멘(XLM) 선물 계약을 오는 2월 9일 출시할 계획이라고 밝혔다.

CME 그룹에 따르면 이번에 출시되는 선물 상품에는 각 자산별 표준 계약과 마이크로(소형) 계약이 모두 포함된다. 표준 계약 규모는 ADA 10만 개, LINK 5,000개, XLM 25만 개이며, 거래 부담을 낮춘 10분의 1 규모의 마이크로 계약도 함께 제공될 예정이다.

선물은 실제 토큰을 보유하지 않고도 향후 가격 변동에 투자할 수 있는 상품으로, CME의 규제된 선물 계약은 기관 투자자들에게 규정을 준수하면서 가상자산에 노출될 수 있는 수단을 제공한다.

CME 그룹의 가상자산 상품 부문 글로벌 총괄인 지오반니 비시오소(Giovanni Vicioso)는 “가상자산 시장이 기록적인 성장을 이어가는 가운데, 고객들은 가격 리스크를 관리하기 위해 신뢰할 수 있고 규제된 상품을 찾고 있다”고 밝혔다.

Our Crypto product suite is growing with new Cardano, Chainlink and Stellar futures. 🚀 Available in both larger and micro sizes, these contracts will offer the capital efficiency and versatility to expand your strategy. ➡️ https://t.co/kl3EMcEzFi pic.twitter.com/HUC6rUPSSP — CME Group (@CMEGroup) January 15, 2026

기록적 성장에 따른 상품 확장

앞서 코인스피커가 보도한 바와 같이, CME 그룹의 가상자산 사업은 2025년 기준 전년 대비 139% 성장했다. 일평균 거래량은 약 27만 8,300 계약으로, 거래 금액은 약 120억 달러에 달했다. 미결제약정(OI)은 평균 31만 3,900계약, 금액 기준 약 264억 달러로 집계됐다.

이번 2월 상품 출시는 비트코인과 이더리움을 넘어 알트코인 선물로 영역을 확장하는 CME의 전략을 이어가는 조치다. CME는 앞서 3월 17일 솔라나 선물, 5월 19일 XRP 선물을 각각 출시했으며, 두 상품에 대한 옵션은 10월 13일 추가됐다. 그 전에도 CME는 2017년 12월 비트코인 선물을, 2021년 2월에는 이더리움 선물을 처음 선보인 바 있다.

시장 동향 및 관련 흐름

최근 거래 세션에서 카르다노(ADA), 체인링크(LINK), 스텔라(XLM) 모두 거래 활동이 뚜렷하게 증가한 모습을 보였다. 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 1월 15일 기준 24시간 거래량은 카르다노가 약 7억 300만 달러, 체인링크가 약 6억 4,100만 달러, 스텔라는 약 2억 1,100만 달러를 기록했다. 세 토큰 모두 최근 7일 기준 거래량 증가율이 59%를 웃돌았다.

가격 측면에서는 같은 날 코인마켓캡 기준으로 ADA는 0.40달러, LINK는 13.92 달러, XLM은 0.23달러 선에서 거래됐다.

체인링크 선물 출시는 비트와이즈가 1월 14일 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에 체인링크 ETF를 상장한 지 하루 만에 이뤄졌다. 해당 ETF는 티커 CLNK로 거래되며, 이미 상장돼 있는 그레이스케일의 GLNK 상품과 경쟁 구도를 형성한다. 체인링크(LINK)는 최근 7일 기준으로 6.07% 상승했다.

LINK는 비트와이즈(Bitwise)의 ETF 출시 소식 이후 단기 랠리를 보이며 14달러를 상회하는 흐름을 나타냈다. 이는 체인링크 관련 파생상품과 현물 시장 전반에 대한 투자자 관심이 동시에 확대되고 있음을 시사한다는 분석이다.

카르다노 역시 생태계 확장에 속도를 내고 있다. 카르다노 네트워크는 최근 커뮤니티 펀드로 7,000만 ADA를 투입해 블록체인 내 스테이블코인 유입을 확대하는 거버넌스 제안을 공식 승인했다. 이는 디파이(DeFi) 활용도와 네트워크 유동성을 강화하기 위한 조치로 해석된다.

