창펑 자오, 2026년 비트코인 ‘슈퍼 사이클’ 전망… “역사적 4년 주기설 깨진다”

핵심 내용

미국의 암호화폐 친화적 정책이 반감기 및 가격 조정과 연계된 비트코인의 기존 시장 리듬을 무너뜨릴 수 있다고 분석했다.

최근 미 대통령으로부터 사면을 받은 CZ는 단기 가격 예측은 지양하면서도, 5~10년 장기 관점에서의 확실한 우상향을 예고했다.

현재 비트코인은 8만 9,380달러 부근에서 거래 중이며, 향후 방향성을 결정지을 핵심 지지선은 8만 8천 달러로 지목된다.

창펑 자오의 귀환… 2026년 비트코인 시장의 판도가 바뀐다

바이낸스의 설립자이자 가상자산 업계의 거물인 창펑 자오(Changpeng Zhao, CZ)가 2026년 비트코인(BTC) 시장에 대해 매우 낙관적인 전망을 제시했다. 그는 비트코인이 그간 보여왔던 고점 돌파와 급락의 4년 주기를 깨뜨리고, 유례없는 ‘슈퍼 사이클(Super-cycle)’에 진입할 가능성이 높다고 진단했다.

최근 미 대통령의 사면을 받으며 화려하게 복귀한 CZ는 2026년 1월 23일 CNBC의 “스쿼크 박스(Squawk Box)”에 출연하여 이같이 밝혔다. 그는 현재 미국에서 일어나고 있는 친(親) 가상자산 정책으로의 근본적인 변화가 과거 비트코인 가격을 지배해왔던 시장의 리듬을 완전히 뒤바꿀 수 있다고 설명했다. CZ는 이러한 규제 환경의 변화가 비트코인 탄생 이후 지속되어 온 기존 사이클과는 차원이 다른 본질적인 이탈을 의미한다고 강조했다.

전통적 4년 주기를 넘어서는 새로운 패러다임

역사적으로 비트코인은 약 4년을 주기로 “반감기” 이벤트를 맞이해왔다. 반감기란 채굴 보상과 신규 공급량이 줄어드는 시점을 말하며, 공급이 줄어들면서 가격이 상승하는 구조가 형성된다. 실제로 과거에는 반감기 이후 비트코인이 사상 최고가를 경신한 뒤, 큰 폭의 가격 조정이 뒤따르는 사이클이 반복되었다.

그러나 CZ는 2026년이 이러한 전통의 예외가 될 것이라고 확신했다. 그는 인터뷰에서 “미국이 가상자산에 매우 우호적인 입장을 취하고 있으며 다른 국가들도 이를 따르는 추세임을 고려할 때, 올해 우리는 역사적인 4년 주기가 깨지는 것을 목격하게 될 것”이라고 말했다.

또한 가격 전망에 대한 질문을 받았을 때 그는 시간 범위의 중요성을 강조했다. “5년, 10년이라는 긴 단위로 시장을 바라본다면 예측은 매우 쉽다. 가격은 결국 올라갈 것”이라며 장기적인 확신을 내비쳤다. 다만 그는 시장의 변동성을 고려해 단기적인 가격 수치를 제시하는 것은 지양했다.

CZ는 현재 본인이 비트코인을 단기 트레이딩하지 않으며, 바이낸스의 네이티브 토큰인 BNB와 함께 비트코인을 장기 보유(HODL)하는 전략을 유지하고 있다고 밝혔다.

현재 비트코인 시장 상황과 향후 전망

기사 작성 시점을 기준으로, 비트코인은 이달 초 기록했던 9만 7천~9만 8천 달러의 고점에서 소폭 후퇴하여 8만 9,380달러 부근에서 거래되고 있다. 기술적 관점에서는 매도 세력이 주도권을 잡은 모습이다. 현재 가격은 일목균형표(Ichimoku cloud) 하단과 주요 지수이동평균선(EMA) 아래에 위치하고 있어 단기적인 약세 신호를 보내고 있다.

현재 트레이더들이 주목해야 할 가장 중요한 가격대는 8만 8천 달러다. 이 지지선을 지켜낼 수 있다면 황소(매수) 세력이 다시 시장에 진입하여 반등을 꾀할 기회를 가질 수 있다. 하지만 만약 9만~9만 1천 달러 사이의 현재 지지선이 무너진다면, 가격은 8만 8천 달러를 넘어 8만 5천 달러 선까지 추가 하락할 가능성이 열려 있다.

반대로 상승 모멘텀을 되찾기 위해서는 우선 9만 3천 달러 선을 탈환하고 단기 EMA 라인 위로 가격을 올려놓아야 한다. 시장이 명확한 방향을 선택하기 전까지는 당분간 8만 8천 달러에서 9만 1천 달러 사이의 좁은 구간 내에서 지루한 횡보 장세가 지속될 것으로 전망된다.

미국 정책 변화가 비트코인 흐름에 미칠 영향

CZ가 언급한 대로, 최근 미국 내 암호화폐 산업을 둘러싼 분위기는 빠르게 변하고 있다. 비트코인 현물 ETF의 승인, 기관 자금 유입 확대 등 정책적인 우호 환경이 조성되면서 기존의 ‘비트코인은 사이클 자산’이라는 인식에 균열이 가고 있다.

창펑 자오가 예측한 ‘슈퍼사이클’은 단기 급등이 아니라 장기적이고 구조적인 상승장을 의미한다. 이 개념이 현실화된다면, 비트코인뿐 아니라 이더리움, 솔라나, 알트코인 전반에 걸쳐 새로운 강세장이 펼쳐질 수 있다.

앞으로 관건은 비트코인이 주요 지지선을 얼마나 탄탄하게 지켜낼 수 있는지, 그리고 각국의 정책 변화가 실제로 시장에 어떤 영향을 미칠 것인지에 달려 있다. 과연 비트코인의 미래가 글로벌 자산 재편의 핵심 축으로 자리 잡을 수 있을지 귀추가 주목된다.

더보기 – 비트코인 전망: 2026~2030년 비트코인 가격 장기 예측, ETF·기관투자 영향 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.