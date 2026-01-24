파이(Pi), 앱 스튜디오 업데이트에도 0.18달러선 후퇴… 대규모 물량 해제 ‘비상’

핵심 내용

파이 코인은 이번 달에만 10% 하락했으며, 2월 상장 이후 고점 대비 78% 폭락한 상태다.

향후 30일 이내에 약 1억 4,200만 개의 파이 토큰이 언락될 예정이어서 하방 압력이 가중되고 있다.

파이 가격은 0.18달러에서 0.20달러 사이에서 횡보하고 있으며, 0.20달러에서 0.22달러 사이에 강력한 저항선이 형성되어 있다.

앱 스튜디오 업데이트에도 가라앉은 투자 심리… 0.18달러 지지선 시험

파이(Pi) 네트워크가 최근 자사의 개발 플랫폼인 ‘앱 스튜디오(App Studio)’에 대대적인 업데이트를 단행했음에도 불구하고, 시장의 반응은 차갑기만 하다.

현재 파이 코인의 가격은 0.182달러 부근의 주요 지지선을 위태롭게 시험하고 있으며, 일일 거래량 또한 전날보다 22% 급감한 950만 달러 수준에 머물러 있어 투자자들의 비관적인 심리를 대변하고 있다.

특히 향후 30일 이내에 예정된 대규모 토큰 언락(물량 해제) 일정이 다가오면서 파이는 절체절명의 변곡점에 서 있다. 이번 업데이트가 생태계 확장성에는 기여할 수 있으나, 단기적인 가격 하방 압력을 막아내기에는 역부족이라는 분석이 지배적이다.

계속되는 하락세와 ‘1억 4,200만 개’ 언락의 공포

파이의 전반적인 추세는 여전히 하락세에 갇혀 있다. 지난 한 달 동안에만 가격이 약 10% 밀려났으며, 2025년 2월 거래소 상장 직후의 고점과 비교하면 무려 78% 이상 폭락한 수준이다.

낮은 개인 투자자 참여도와 얕은 거래량이 가격 회복의 발목을 잡고 있는 형국이다.

더욱 우려스러운 점은 공급 과잉 이슈다. 온체인 데이터 분석 플랫폼 파이스캔(PiScan)에 따르면, 앞으로 30일 동안 무려 1억 4,200만 개의 파이 토큰이 시장에 풀릴 예정이다.

이처럼 대규모의 물량이 해제될 경우 시장의 매도 압력은 한층 거세질 수밖에 없으며, 이는 단기적인 반등 가능성을 현저히 낮추는 요인이 된다.

현재 파이 코인 가격은 0.18달러에서 0.20달러 사이의 좁은 박스권에 갇혀 있으며, 지지선인 0.18달러를 간신히 지탱하고 있다. 주요 저항대는 0.20달러에서 0.22달러 사이에 두텁게 형성되어 있다.

만약 0.20달러 위에서 안착한다면 추가 저항선 확인을 위한 상승 시도가 가능하겠지만, 반대로 0.18달러가 붕괴될 경우 0.16달러 부근의 다음 지지선까지 추락할 가능성이 높다.

기술적 보조 지표인 상대강도지수(RSI)는 현재 40 근처에 머물러 있어 매수와 매도 세력 간의 팽팽한 균형을 보여주고 있다.

그러나 MACD(이동 평균 수렴 발산) 지표는 시그널 선 아래에 위치하며 약한 하락 신호를 보내고 있어, 모멘텀이 위축된 상태에서의 추가적인 하락 가능성을 경고하고 있다.

파이 네트워크, 앱 스튜디오에 ‘노코드 결제’ 도입

이러한 가격 부진 속에서도 파이 코어 팀은 최근 블로그 포스트를 통해 앱 스튜디오의 새로운 업데이트 소식을 전했다. 가장 눈에 띄는 변화는 새로운 파이 결제 시스템의 통합이다.

이 기능을 통해 앱 제작자들은 별도의 전문 기술 없이도 앱 내 파이 결제 기능을 손쉽게 추가할 수 있게 되었다.

다만 현재는 ‘테스트 파이(Test-Pi)’ 환경으로 제한되며, 단일 세션(사용자가 앱을 사용하는 동안의 한 차례 활동) 내에서만 작동한다. 주로 추가 기능 잠금 해제나 앱 내 아이템 구매 등의 사례에 활용될 예정이다.

파이 네트워크 팀은 해당 기능에 대해 다음과 같이 설명했다:

“이번 버전에서는 개발자가 라운드나 과업 등 한 번의 활동 인스턴스를 의미하는 ‘단일 세션’ 동안 적용되는 테스트 파이 결제 인터랙션을 앱에 추가할 수 있다.”

또한, 메인넷 마이그레이션을 마치지 않았거나 파이 잔액이 부족한 사용자들을 위해, 파이 코인 대신 광고를 시청함으로써 앱 배포 비용을 충당할 수 있는 새로운 옵션도 도입되었다.

이는 더 많은 사용자가 비용 부담 없이 앱 생태계에 참여할 수 있도록 접근성을 높이기 위한 조치다.

밈코인 프리세일 시장의 신성, 맥시 도지 450만 달러 돌파

파이와 같은 메이저 자산들이 고전하는 틈을 타, 디젠(Degen) 투자자들을 겨냥한 밈코인 맥시 도지(MAXI)가 프리세일에서 450만 달러 이상을 모금하며 눈길을 끌고 있다.

맥시 도지는 그 이름에 걸맞게 고배율 레버리지 트레이딩 컨셉을 지향하며, 투자자들의 참여를 유도하는 다양한 커뮤니티 기능을 갖추고 있다.

이 프로젝트는 스테이킹 보상을 제공하는 것은 물론, 우수한 성적을 거둔 트레이더들에게 MAXI 토큰을 보상으로 주는 전용 트레이딩 그룹도 운영 중이다.

또한 팀은 무기한 선물 기반 거래를 활성화하기 위한 파트너십을 준비하며 사용자의 수익 창출 기회를 확대하고 있다.

맥시 도지의 토큰 경제학

티커: MAXI

가격: 0.00028달러

현재까지 모금된 금액: 450만 달러

맥시 도지는 전체 공급량의 40%를 프리세일을 통해 공개하며, 하드캡(최대 목표액)은 1,576만 달러로 설정되어 있다. 목표액에 도달하면 프리세일은 종료되며 이후 탈중앙화 거래소(DEX) 상장이 예정되어 있어, 초기 진입을 노리는 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

맥시 도지가 탈중앙화 거래소에 상장되기 전 프로젝트에 참여하기 위해서는 맥시 도지 구매 가이드를 확인하면 된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.