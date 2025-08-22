고래들, 비트코인에서 이더리움으로 대거 이동… 알트코인 상승 랠리 전조인가?

핵심 내용

온체인 데이터에 따르면, 대형 투자자들이 비트코인 보유 비중을 줄이고 이더리움 매집을 늘리는 흐름이 확인되고 있다.

거래소 데이터에서는 BTC가 상대적으로 유동성 리스크가 커지고 있는 반면, ETH는 공급량이 줄어들고 있는 모습이 포착됐다.

알트코인 시장 전반의 지표도 2018년에서 2021년 주기와 유사한 강세 신호를 보이고 있다.

비트코인(BTC) 가격이 최근 11만 6,000달러 수준을 유지하고 있으며, 이는 사상 최고치였던 12만 4,457달러 대비 약 9% 하락한 수치다. 이러한 흐름 속에서 암호화폐 시장의 큰손 투자자들, 즉 고래(Whale)들이 자산 포트폴리오를 재조정하는 흐름이 형성되고 있다. 특히 많은 고래들이 비트코인 포지션을 줄이고, 이더리움(ETH)으로 자금을 옮기는 모습이 관측되고 있다.

블록체인 분석 플랫폼 룩온체인(LookOnChain)의 데이터에 따르면, 한 주요 고래 투자자가 현재 비트코인에 대한 숏(하락 예상) 포지션을 취하면서, 이더리움에는 강력한 롱(상승 예상) 포지션을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

해당 지갑에는 약 9,010만 달러 상당의 비트코인 800개와 약 1,275만 달러 상당의 이더리움 3,000개가 있는 것으로 나타났다. 이러한 포지션 배치는 단순한 단기 트레이딩 전략이 아니라, 향후 몇 달 간 시장 구조 변화에 대한 선제적 대응일 가능성이 크다.

한편, 암호화폐 업계에서 ‘비트코인 OG 고래(오래된 대규모 보유자)’로 알려진 한 장기 투자자 역시 비트코인에서 이더리움으로 자산을 이동하기 시작했다. 그는 지난 8월 22일, 약 1,947만 달러에 해당하는 비트코인 172.9개를 매도하고, 해당 금액으로 이더리움 4,567개를 신규 매수했다.

This Bitcoin OG just sold 172.9 $BTC($19.47M) an hour ago to buy 4,567 $ETH spot. In the past 2 days, he has bought 55,039 $ETH($237M) spot and opened a massive 135,265 $ETH($577M) long position.https://t.co/tvN27thq28 pic.twitter.com/j5hFoKAVr9 — Lookonchain (@lookonchain) August 22, 2025

이들의 이더리움 포지션은 이 시점을 기점으로 급격히 확대되었다. 구체적으로 보면, 이 고래는 약 2억 3,700만 달러 상당의 55,039ETH를 직접 매수한 데 이어, 약 5억 7,700만 달러 상당 13만 5,265ETH의 대규모 롱 포지션까지 추가로 개시했다.

이더리움 거래소 보유량 감소… 알트코인 시장에 반복되는 강세 신호

크립토퀀트(CryptoQuant)의 데이터는 두 자산의 차이를 극명하게 보여준다. 비트코인의 거래소 보유량은 약 253만 BTC 수준에서 안정적으로 유지되고 있어, 상당량의 비트코인 공급량이 유동성을 확보한 채 거래 가능한 상태임을 시사한다.

이러한 비트코인의 높은 유동성은 비트코인 가격이 12만 3,000달러에서 11만 3,000달러로 하락한 것과 맞물려 단기적인 조정 위험을 시사할 수 있다.

반면, 이더리움은 거래소에서 대규모 순유출세를 기록하고 있다. 특히 7월 말과 8월 중순에는 하루에 30만 ETH 이상이 거래소에서 빠져나가는 급격한 유출이 여러 차례 목격되었다. 이는 이더리움이 장기 보관용 콜드 스토리지(오프라인 저장소) 또는 수탁 서비스로 이동하고 있음을 시사한다.

이러한 움직임은 거래소에서 사용 가능한 이더리움 공급량을 줄여 강세 심리에 힘을 더한다. 현재 이더리움은 4,300달러 부근에서 거래되고 있으며, 전문가들은 2025년에 매수하기 가장 유망한 암호화폐 중 하나로 ETH를 꼽고 있다.

알트코인 시장에 반복되는 강세 신호… 2018~2021년 랠리 재현되나

최근 암호화폐 시장에서 비트코인의 시장 지배력(비트코인 도미넌스)이 눈에 띄게 하락하고 있다. 6월 이후 약 6% 감소한 수치는, 역사적으로 알트코인 시장의 강세 전환 시기와 겹치는 패턴이다. 이는 비트코인의 시장 지배력이 약화되며, 그 자리를 알트코인이 점유하기 시작했다는 신호일 수 있다.

인기 있는 암호화폐 트레이더 멀린(Merlijn)은 X를 통해 알트코인 시가총액 차트가 과거의 상승 전조 패턴을 되풀이하고 있다고 언급했다. 그는 2018년부터 2021년까지 형성되었던 ‘이중 바닥(double bottom)’ 구조와 유사한 차트를 제시하며, 여기에 MACD(이동평균 수렴 확산 지표)의 강세 교차도 함께 발생했다고 강조했다.

ALTCOIN MARKET CAP JUST TRIGGERED THE 2018–2021 SETUP. Double bottom confirmed. MACD crossover active. Last time? Altcoins exploded 15x.

This time… the engine is even bigger. The chart isn’t whispering. It’s screaming.

The altcoin era has begun, this is ignition. pic.twitter.com/oY3Q45uyIK — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 21, 2025

이러한 기술적 신호는 과거에도 폭발적인 상승장의 시작을 알렸던 바 있으며, 이번에도 유사한 시장 구조가 형성되고 있다는 점에서 주목을 받고 있다.

실제로 현재 알트코인 시가총액 차트는 저항선을 상향 돌파하며 추세적 상승 전환이 확정된 모습을 보이고 있다. 이는 새로운 알트코인 상승 사이클이 시작될 수 있음을 강력하게 시사한다.

비트코인 하이퍼, 투자자 관심 속 가파른 성장세

비트코인 고래 투자자들이 이더리움으로 자산을 이동하는 가운데, 비트코인 하이퍼($HYPER)가 사전 판매에서 빠르게 주목을 받으며 강력한 경쟁자로 떠오르고 있다.

비트코인 하이퍼는 기존 비트코인의 한계, 즉 느린 트랜잭션 속도, 높은 수수료, 그리고 스마트 계약 기능 부재와 같은 문제를 해결하기 위해 설계된 프로젝트다. 이 프로젝트는 고성능 레이어2 인프라를 통해 비트코인 생태계의 확장성과 효율성을 강화하는 것을 목표로 한다.

해당 프로젝트는 트랜잭션을 자체 가상머신을 통해 빠르고 저렴하게 처리한 후, 최종적으로 비트코인 메인체인에 정산함으로써 보안성과 효율성을 동시에 확보하는 구조를 채택했다. 이중 레이어 구조를 통해 기존 비트코인의 신뢰성과 차세대 블록체인의 성능을 결합한 형태다.

비트코인 하이퍼 토크노믹스 및 사전 판매 현황

비트코인 하이퍼는 가스 요금 지불, 스테이킹, 프리미엄 기능 활성화 등 다양한 기능을 수행하며, 비트코인 하이퍼 생태계의 핵심 유틸리티 자산으로 자리 잡고 있다.

현재 사전 판매에서 HYPER 토큰의 가격은 0.012775달러로 책정되어 있으며, 이는 향후 조정 전까지 초기 투자자들에게 매력적인 진입 기회를 제공한다. 지금까지 프로젝트는 1,130만 달러 이상의 자금을 모집하는 데 성공했으며, 이는 투자자들 사이에서 강한 신뢰와 기대를 반영하는 지표로 해석된다.

투자자들은 공식 홈페이지를 통해 직접 HYPER를 구매할 수 있다. 사전 판매가 종료되면 가격이 상승할 가능성이 높은 만큼, 조기 진입을 고려하는 투자자라면 신속한 판단이 필요하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.