일론 머스크, X 금융 뉴스 확대 속 “가상자산 대부분은 사기” 발언 논란

오늘 전해진 소식에 따르면, 오픈AI(OpenAI)를 상대로 한 민사 재판에서 오클랜드 배심원단 앞에 선 일론 머스크는 2018년 가상자산 가상자산 공개(ICO)를 통해 자본을 조달하려다 폐기된 회사의 계획에 대해 질문을 받았다. 그는 가상자산 시장 전반에 대해 이전의 어떤 공개 발언보다 날카로운 어조로 “일부는 가치가 있지만, 대부분은 사기”라고 밝혔다.

동시에 X는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 도지코인(DOGE), 리플(XRP) 및 주요 주식 티커를 자산별 포스트 뉴스 피드와 실시간 시장 페이지로 연결하는 ‘웹 캐시태그(Cashtags)’ 기능을 출시했다. X의 제품 책임자인 니키타 비어(Nikita Bier)에 따르면, 이는 플랫폼을 명확하게 트레이딩 터미널로 포지셔닝하는 조치다.

이러한 행보는 모순이 아니다. 이는 규제되지 않은 개방형 토큰 시장에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 동시에, 시장이 아닌 머스크 자신이 어떤 자산이 포함될 가치가 있는지 결정하는 폐쇄형 플랫폼 내에서 통제되고 라이선스를 갖춘 금융 생태계를 구축하려는 의도적인 전략이다.

JUST IN: Elon Musk says most cryptocurrencies are “scams” during OpenAI court testimony. “Some of them have merit, but most of them are scams.” — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 30, 2026

업계에서는 가상자산 사기에 대한 머스크의 공개적 태도가 개인적 신념의 표현이라기보다는 계산된 규제 신호라고 분석한다. 이는 X 페이먼츠(X Payments)가 미국 25개 이상의 주에서 송금 사업자 라이선스를 취득하고 있는 주 규제 당국과 진지한 핀테크 통합을 위해 협력이 필요한 기관 파트너들을 겨냥한 것이다.

머스크는 자신을 투기적 토큰에 대한 회의론자로 포지셔닝함으로써, X의 금융 인프라와 지속적인 SEC 집행 조사의 대상이 된 시장 행위 사이에 정치적 및 규제적 거리를 두고 있다. 즉, 규제 기관이 묻기도 전에 X는 다른 곳에서 실패했던 것과는 본질적으로 다른 무언가를 구축하고 있다고 효과적으로 주장하고 있는 셈이다.

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X 페이먼츠 뉴스와 캐시태그 아키텍처: 통제된 가상자산 통합의 실제 작동 방식

메커니즘은 다음과 같다. X는 플랫폼 내부에 금융 레이어인 운영 법인 X 페이먼츠를 구축하고 있다. 이는 역사적으로 가상자산 거래소와 토큰 런치패드를 지배해 온 느슨한 프레임워크가 아닌 송금 사업자 라이선스를 기반으로 운영된다.

캐시태그 출시는 이러한 아키텍처의 소비자 대면 접점으로, 사용자를 외부 거래소나 검증되지 않은 토큰 시장으로 유도하지 않고 특정 자산에 대한 가격 차트와 선별된 소셜 피드를 제공한다. 비어는 “이제 X는 모든 자산에 대한 실시간 차트와 포스트를 제공함으로써 트레이딩 터미널의 핵심 부분이 될 수 있다”고 말하며 제품의 야망을 직접적으로 표현했다. 이는 단순한 시장 모니터링을 넘어 향후 거래 실행 기능까지 시사하는 대목이다.

현재 캐시태그에 포함된 자산인 BTC, ETH, DOGE, XRP 및 주식들은 무작위로 선정된 것이 아니다. 이들은 가상자산 시장에서 가장 유동성이 높고 규제 친화적이며 기관이 이해하기 쉬운 자산들을 대표한다. 즉, 보관 인프라가 확립되어 있고 규제 감독하에 거래소에 상장되어 있으며 대부분 주요 관할권에서 명확한 법적 지위를 갖춘 자산들이다.

테슬라의 재무제표가 이러한 선택 논리에 전례를 제공한다. 분기별 공시에 따르면 테슬라는 2021년 15억 달러 상당의 비트코인을 매수했고, 2022년 포지션 대부분을 매각했으나 올해 1분기까지 여전히 11,509 BTC를 보유하고 있다. 이는 현재 가격으로 약 7억 5,000만 달러 규모다. 머스크는 그가 암시적 또는 명시적으로 비판해 온 그 어떤 토큰에 대해서도 이와 유사한 수준의 포지션을 보유한 적이 없다.

X가 구축 중인 규제 기반은 변화하는 입법 환경과도 일치한다. 지니어스 법(GENIUS Act)과 같은 프레임워크를 통한 백악관의 스테이블코인 정책 명확화 추진은 X 페이먼츠가 설계된 기반인 라이선스 기반의 달러 표시 디지털 결제가 공개 시장의 토큰 거래보다 더 방어 가능한 규제적 위치를 점할 것임을 시사한다.

송금 사업자 라이선스가 가상자산 거래를 직접 허가하는 것은 아니지만, 입법적 명확성이 개선됨에 따라 더 확장된 금융 제품이 계층화될 수 있는 준법 인프라를 구축한다.

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