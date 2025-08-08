[실시간 코인 뉴스] 스토리 코인(IP) 업비트 신규 상장 이후 12% 급등, 리플(XRP)·이더리움(ETH)도 일제히 상승

스토리(IP)가 업비트에 KRW/BTC/USDT 마켓에 상장 되면서 전달 대비 12.7% 가량 상승했다. 8일 오후 6시 기준으로 스토리 가격은 6.62 달러(약 9,200원)선에서 횡보세를 보이고 있다. IP는 지난 한달 동안 무려 120%의 상승률을 기록했으며, 전고점 돌파 가능성을 두고 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

스토리(IP)코인은 빗썸, 코인원 등 국내 거래소와 해외 메이저 거래소에도 상장되어 있지만, 국내 최대 거래량을 가진 업비트 상장 소식이 스토리 코인 호재로 작동한 것으로 분석된다.

스토리 코인(Story Protocol, IP 코인)은 웹소설 플랫폼 래디쉬를 창업하여 카카오에 매각했던 이승윤 대표가 설립한 블록체인 프로젝트다. 디지털 지식재산권 보호와 활용을 위해 개발된 레이어1 블록체인 네트워크로 플랫폼 내 이미지, 음악, NFT, AI 모델 등 다양한 형태의 창작물을 토큰화하고, 사용 조건, 저작권 정보, 로열티 배분 규칙 등을 블록체인에 직접 기록해 투명하고 변경 불가능한 방식으로 관리하는것을 주 목적으로 한다.

한편, 메이저 알트코인인 리플(XRP)과 이더리움(ETH)도 강세를 보였다. 8일 기준 리플 가격은 전날 대비 10.4% 오른 3.31달러(약 4,600원) 선에서 거래되고 있으며, 이더리움 가격은 4.43% 상승해 3,890달러(약 5,400,000원)대를 회복했다. 최근 기관 자금 유입 확대와 규제 완화 기대감이 맞물리며, 주요 알트코인 전반에 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

오늘 코인 시장에서는 또 어떤 소식들이 이어지고 있을까. 아래에서 실시간으로 전해지는 업데이트를 계속 살펴보자.