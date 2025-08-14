[실시간] 오늘의 암호화폐 속보 – 이더리움 가격 급락, 비트코인 포함 10억 달러 청산 발생

암호화폐 시장이 하루 만에 시가총액 2,640억 달러 이상 증발하며 급락했다. 이더리움 가격은 하락 압력 속에 3억 2,200만 달러 규모의 청산이 발생해 전체의 약 3분의 1을 차지했고, 비트코인 역시 약 20% 비중의 청산 피해를 입었다. 전체 청산 규모는 10억 3천만 달러에 달했으며, 이 중 80% 이상이 롱 포지션에서 발생했다. 이번 하락은 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 웃돌며 금리 인하 지연 우려가 커진 것이 주요 배경으로 분석된다.

이더리움은 4.1% 하락한 4,566달러(약 637만 원)에 거래되고 있으며, 비트코인 역시 4.1% 내려 118,524달러(약 1억 6,400만 원)에 거래되고 있다. 기술적 분석에 따르면 이더리움의 단기 지지선은 4,500달러, 저항선은 4,700달러 부근으로 관측되며, 비트코인은 118,000달러에서 지지력을 시험하고 있다.

주요 알트코인들도 동반 하락세를 보이며 시장 전반에 매도 압력이 확산되고 있고, 투자 심리는 미국 생산자물가지수(PPI) 발표 이후 위축된 상태다. 이번 조정이 단기 변동성에 그칠지, 추가 하락으로 이어질지는 향후 거시 지표와 ETF 승인 이슈에 따라 판가름날 전망이다.