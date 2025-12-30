2026년 암호화폐 전망: 주요 애널리스트들 코인 전망은?

핵심 내용

2025년은 비트코인(BTC) 가격과 주요 알트코인들이 사상 최고가를 경신할 것이라고 기대했던 투자자들에게는 실망스러운 한 해였다. 대다수의 암호화폐들은 높은 변동성을 보였으며, 비트코인 가격도 8만 7,156달러(1억 2,506만 원) 수준에서 거래되고 있다. 새해를 앞둔 지금도 변동성은 여전히 극심한 수준을 유지하고 있다. 공포 및 탐욕 지수도 극단적인 구간에 머물러 있다. 대부분의 암호화폐는 여전히 사상 최고가 대비 크게 하락한 수준에서 거래되고 있다.

그럼에도 불구하고 일부 유명 암호화폐 인물들은 여전히 2026년에 대해 낙관적으로 전망하고 있다. 이에 따라 주요 전망들을 정리했다. 해당 전망이 실제로 맞는지는 내년 12월에 다시 점검해볼 계획이다.

블랙록: 이제는 스테이블코인의 시대

블랙록(BlackRock)의 2026년 전망은 디지털 자산, 특히 스테이블코인을 단순한 투기 수단이 아닌 결제 수단 및 유동성을 담당하는 금융 인프라로 규정하고 있다. 블랙록은 미국 달러에 연동된 코인이 국경 간 송금과 기업 자금 운용에서 점차 중요한 역할을 하고 있다고 평가했다. 암호화폐의 지속적인 성장은 전통 금융과 연동되는 보이지 않는 인프라 영역에서 나타나고 있다고 분석했다.

블랙록의 글로벌 마켓 개발 총괄인 사마라 코헨(Samara Cohen)은 “스테이블코인은 더 이상 기존 영역에 제한되지 않고, 전통 금융과 디지털 유동성을 연결하는 핵심 연결 고리로 자리 잡고 있다”고 말했다.

그레이스케일: 2026년 상반기에 비트코인 가격은 사상 최고가 경신

그레이스케일(Grayscale)의 연간 전망 보고서는 비트코인이 2026년 상반기에 사상 최고가를 경신할 것으로 예측하고 있다. 디지털커런시그룹(DCG: Digital Currency Group) 산하 투자사인 그레이스케일은 미국의 암호화폐 정책 명확화, 기관 투자자 수요 증가, 그리고 단순한 4년 반감기 주기의 영향력 약화를 근거로 비트코인 가격이 상승할 것으로 전망했다. 거시 유동성과 규제가 암호화폐 시장을 주도하는 국면으로 전환되면서 2026년에는 전반적으로 자산 가치가 상승할 것으로 예측하고 있다. 또한, 기관 투자자들이 비트코인을 투자 포트폴리오에 편입할 수 있는 자산군으로 인식하는 비율이 점차 증가할 것으로 보고 있다.

코인베이스: 무기한 선물 거래, 예측 시장, 스테이블코인이 미래 주도

코인베이스 인스티튜셔널(Coinbase Institutional)은 2026년 암호화폐 시장을 결정짓는 핵심 요소로 서사가 아닌 시장 구조를 지목했다. 코인베이스는 향후 암호화폐 거래 활동이 몇 가지의 핵심 영역에 집중될 것으로 전망했다.

무기한 선물 거래(Perpetual futures) 가 암호화폐 가격을 형성하는데 중심적인 역할을 하며, 전체 거래량의 대부분을 차지할 것으로 보고 있다. 2025년 말 발생한 레버리지 축소 현상은 시장 구조의 후퇴가 아닌 구조적 재정비로 평가하고 있다.

예측 시장(Prediction markets) 은 정보와 리스크를 이전하는 신뢰할 수 있는 수단으로 자리 잡을 것으로 예상하고 있다. 코인베이스가 직접 해당 분야에 진출할 계획이라는 것도 주목할 점이다.

스테이블코인과 결제(Stablecoins and payments) 분야는 암호화폐의 가장 반복적인 실물 활용 사례가 될 것으로 전망하고 있다. 코인베이스는 2028년까지 스테이블코인 전체 시가총액이 약 1조 2,000억 달러(약 1,722조 원)에 이를 것으로 추정하고 있다.

갤럭시 디지털: 실사용 확산과 자산 토큰화 본격화

갤럭시 디지털(Galaxy Digital)은 ‘2026년 암호화폐, 비트코인, 디파이(DeFi), 인공지능(AI) 산업 전망‘ 보고서에서 블랙록과 마찬가지로 실사용 사례에 초점을 맞췄다. 스테이블코인이 미국의 자동이체 결제망(ACH: Automated Clearing House)보다 더 많은 거래량을 처리하며 핵심 결제 인프라로 자리 잡을 것으로 내다봤다. 토큰화된 자산은 담보와 자본시장에서 본격적으로 활용될 것으로 예상했다. 퍼블릭 블록체인은 가치 포착 구조를 재검토하게 될 것이며, 최소 하나의 레이어 1 블록체인이 수익을 창출하는 애플리케이션을 핵심 구조에 포함시켜 네이티브 토큰 가치를 강화할 가능성이 있다고 분석했다.

한편 갤럭시 디지털은 비트코인 가격을 정확히 예측하는 것은 어렵다고 했지만, 2027년 말까지 25만 달러(약 3억 원)에 도달할 수 있다는 기존 전망을 유지하고 있다.

아크 인베스트: 2026년 골디락스의 해

캐시 우드(Cathie Wood)의 아크 인베스트(Ark Invest)는 기관 투자자 주도의 비트코인 채택이 수년에 걸쳐 진행될 것이라는 기존 투자 논리를 유지하고 있다. 아크 인베스트는 2030년 강세 시나리오에서 비트코인 가격이 최대 240만 달러(약 34억 원)에 이를 수 있다는 기존 전망을 그대로 유지했다. 2025년 말에 가까워지면서 아크 인베스트는 암호화폐 관련 주식을 추가적으로 매수하며 비중을 늘렸다.

최근 투자자 대상 영상에서 캐시 우드는 2026년 물가 상승률이 0%에 가까운 골디락스(Goldilocks) 해가 될 것이라고 예측했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.