5.85억 달러 규모 토큰 언락 임박… 알트코인 시장, 대규모 매도 압박 견뎌낼까?

이번 주 언락 예정인 주요 토큰의 총 가치는 5억 8,500만 달러에 달한다.

암호화폐 커뮤니티는 한꺼번에 쏟아질 대규모 물량으로 인한 매도 압력에 대해 깊은 우려를 표명하고 있다.

상당수 알트코인이 현재 역대 최고가 대비 반토막 수준으로 하락한 상태여서, 실제 매도 물량은 시장의 예상보다 적을 수 있다는 분석도 제기된다.

가상 자산 시장에 향후 7일간 대규모 토큰 언락(Unlock, 잠금 해제) 일정이 예정되어 있어 투자자들의 심리가 위축되고 있다. 이번 언락은 특정 시점에 물량이 한꺼번에 풀리는 ‘클리프(Cliff)’ 방식과 일정 기간에 걸쳐 서서히 풀리는 ‘리니어(Linear)’ 방식이 혼재되어 나타날 예정이다.

7일 내 대규모 물량 해제… 시장 심리 위축 우려

암호화폐 전문 미디어 우 블록체인(Wu Blockchain)에 따르면, 하이퍼리퀴드(HYPE), 수이(SUI), 아이겐클라우드(EIGEN), 카미노(KMNO), 옵티미즘(OP), 에테나(ENA), 조라(ZORA), SVL 등이 이번 주 대규모 언락을 앞두고 있다. 이들 종목은 각각 500만 달러 이상의 가치를 지닌 물량이 시장에 풀릴 것으로 예상된다.

According to Tokenomist, large cliff unlocks (single unlocks exceeding $5 million) scheduled over the next 7 days include HYPE, SUI, EIGEN, KMNO, OP, ENA, ZORA, and SVL. Large linear unlocks (daily unlocks exceeding $1 million) over the same period include RAIN, SOL, TRUMP, WLD,… pic.twitter.com/ZBllI1K6lq — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 29, 2025

이 중 가장 큰 규모로 주목 받는 종목은 하이퍼리퀴드(HYPE)다. 하이퍼리퀴드는 약 2억 5,100만 달러(약 3,500억 원) 규모의 토큰이 한꺼번에 해제되는 ‘클리프 언락’을 앞두고 있다.

한꺼번에 막대한 양의 토큰이 유통 공급량에 편입되는 만큼, 하이퍼리퀴드는 현재 공급 충격에 따른 가격 하락 위험이 가장 높은 종목으로 분류된다.

반면, 서서히 물량이 풀리는 ‘리니어 언락’ 방식의 종목들도 다수 존재한다. 토큰노미스트(Tokenomist)의 데이터에 따르면 레인(RAIN), 솔라나(SOL), 트럼프(TRUMP), 월드코인(WLD), 도지코인(DOGE), 아발란체(AVAX), 아스터(ASTER) 등이 이에 해당한다.

리니어 언락은 물량이 갑작스럽게 쏟아지는 것이 아니라 매일 조금씩 유통량에 더해지기 때문에, 시장이 가격 변동성을 흡수하고 대응하기가 상대적으로 수월하다는 특징이 있다.

이번 주 예정된 모든 방식을 포함한 전체 토큰 언락 가치는 최소 5억 8,500만 달러에 이른다. 이는 시장 전체에 적지 않은 영향을 미칠 수 있는 수치다.

커뮤니티 내 FUD 확산… 펀더멘털 변화는 없어

대규모 물량 해제 소식에 가상자산 커뮤니티 내에서는 공포와 불확실성, 의구심을 뜻하는 ‘FUD(Fear, Uncertainty, Doubt)’가 확산하고 있다.

우 블록체인의 소셜 미디어 게시물에는 늘어날 매도 압력에 대해 불만을 토로하는 사용자들의 반응이 줄을 잇고 있다.

Big unlocks = quiet selling pressure incoming — A79 🀄️ (@a79degen) December 29, 2025

하지만 업계 전문가들은 토큰 언락이 해당 가상자산의 펀더멘털이나 기술력, 실질적인 유틸리티를 변화시키는 것은 아니라고 조언한다.

이번에 해제되는 물량은 프로젝트의 창립자, 초기 투자자, 핵심 팀원 또는 파트너들에게 배정되어 미리 락업(Lock-up)되었던 자산들이다. 일정에 따라 해제되는 절차일 뿐, 기본적인 기술력이나 펀더멘털에는 변화를 주지 않을 것이라는 설명이다.

일반적으로 대규모 언락 시 매도 압력이 발생할 것이라는 시장의 기대가 형성되지만, 모든 투자자가 즉각적으로 현금화에 나서는 것은 아니다. 향후 시장 전망에 대한 낙관론, 현재의 하락장세, 또는 해당 자산의 장기적인 가치를 고려해 보유를 선택하는 투자자도 상당수 존재할 것이기 때문이다.

예상보다 낮은 매도 압력 가능성… 과거 사례 주목

현재 많은 알트코인이 역대 최고가(ATH) 대비 크게 하락해 있다는 점도 변수다. 예컨대 솔라나(SOL)는 최고점인 294달러 대비 약 57% 하락한 상태이며, HYPE 역시 최고가 59달러 대비 약 56% 떨어진 지점에서 거래되고 있다.

전체 암호화폐 시장 시가총액은 지난 10월 초 이후 약 1조 2천 억 달러(약 1,700조 원) 가량 증발한 상태다.

투자자 상당수가 더 나은 가격대에 매도하기를 희망하며 관망세를 유지할 가능성이 크기 때문에, 실제 시장이 체감하는 매도 압력은 우려보다 낮을 수 있다.

실제로 지난 12월 15일, 약 3억 900만 달러 규모의 대규모 언락이 있었을 당시에도 시장은 큰 변동성 없이 횡보세를 유지한 바 있다. 전문가들은 “언락 일정이 있다 하더라도 시장 상황, 투자자 심리, 프로젝트의 비전 등 다양한 요소가 동시에 작용한다”고 말한다.

시장 참여자들은 패닉보다는 합리적인 분석을 바탕으로 투자 전략을 재점검할 필요가 있다.

