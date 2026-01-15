대시(DASH) 54% 급등…모네로·지캐시 앞서 프라이버시 코인 랠리 주도

핵심 내용

대시(DASH)가 24시간 만에 54% 급등하며 프라이버시 코인 섹터 전반의 강세를 이끌었고, 거래량 급증과 OKX 재상장, 파생상품 시장에서의 대규모 숏 포지션 청산이 맞물리며 시장의 관심이 집중됐다.

모네로, 지캐시, 디크레드 등 주요 프라이버시 코인 전반으로 자금 순환이 확산되는 조짐 속에, 투자자들은 이른바 '프라이버시 시즌' 가능성과 가상자산 시장 심리 회복 흐름에 주목하고 있다.

대시(DASH)는 최근 24시간 동안 54% 급등하며 85.96달러까지 상승했다. 24시간 거래량은 14억 1,900만 달러로 확대됐다.

해당 토큰의 24시간 거래량은 전 거래일 대비 약 20.27% 증가했다. 최근 7일간 거래량은 약 525% 급증하며, 1월 10일 약 3,900만 달러에서 1월 14일 약 14억 1,900만 달러 수준으로 확대됐다.

이 같은 랠리에도 불구하고 대시는 2017년 12월 기록한 사상 최고가 1,493.59 달러 대비 여전히 약 94.7% 낮은 수준에 머물러 있다. 이번 상승은 주간 저점 36.87 달러 대비 약 116% 상승한 흐름을 연장한 것으로 평가된다.

DASH는 거래 세부 정보를 암호화 기술로 은폐하는 이른바 ‘프라이버시 코인‘으로 분류된다. 이는 비트코인처럼 거래 내역이 공개되는 투명 블록체인과 구별되는 특징이다.

이번 세션에서 대시는 주요 프라이버시 코인 가운데 가장 강한 상승세를 주도했다. 코인게코 카테고리 데이터에 따르면, 호라이즌(Horizen)은 23.1% 상승했고, 디크레드(Decred)는 19.3%, 지캐시(Zcash)는 9.3%, 모네로(Monero)는 8.6%가 각각 올랐다.

한편 1월 13일 결제 인프라 업체 알케미 페이(Alchemy Pay)는 DASH를 결제 지원 목록에 추가했다고 발표했다. 이에 따라 이용자들은 신용카드, 애플페이, 은행 송금 등을 통해 173개국에서 대시를 구매할 수 있게 됐다. 다만 해당 파트너십이 이번 가격 급등의 직접적 원인인지는 아직 명확하지 않다.

We’re excited to support @dashpay on #AlchemyPay’s fiat on-ramp. $DASH can now be purchased with local fiat payments across 173 countries, bringing fast, affordable digital cash closer to everyday use.https://t.co/U6rM4iuCAP$ACH pic.twitter.com/oVbn7gOPh7 — Alchemy Pay|$ACH: Fiat-Crypto Payment Gateway (@AlchemyPay) January 13, 2026

분석가 코멘트 살펴보니

가상자산 분석가 크립토윙클(CryptoWinkle)은 글로벌 대형 거래소 OKX의 재상장이 대시 거래 접근성을 크게 개선했다고 평가했다. 그는 OKX 재상장이 “접근성과 유동성을 회복시키며 시장 참여를 확대했고, 매도 압력이 약화되면서 축적 패턴이 나타나기 시작했다”고 분석했다.

이번 흐름은 OKX가 지난해 11월 23일 지캐시를 재상장한 이후 이어진 것으로, 주요 거래소들이 프라이버시 토큰에 대해 다시 관심을 보이고 있다는 신호로 해석된다.

$DASH: momentum returning@Dashpay posted a sharp +23% daily move, breaking above key resistance as liquidity improved and sellers stepped aside. What stands out:

1) Liquidity catalyst: OKX relisting restored access and depth, driving participation

2) Structure: Price reclaimed… pic.twitter.com/TwntHAjXXH — Crypto Winkle (@CryptoWinkle) January 13, 2026

X 채널에서는 다수의 트레이더들이 프라이버시 중심 자산으로의 광범위한 자금 순환이 진행중이라고 언급했다. 트레이더 rushicrypto는 현 시장 환경을 “프라이버시 시즌”이라고 표현했으며, KookCapitalLLC는 “프라이버시 베타가 폭발적으로 움직이고 있다”고 평가했다.

전반적인 시장 환경은?

파생상품 시장에서는 가격 상승에 베팅했던 반대 포지션이 강제 청산되는 움직임이 나타났다. 지난 24시간 동안 발생한 전체 강제 청산 규모는 약 7억 7022만 달러에 달했고, 이 가운데 숏 포지션이 86.8%를 차지했다.

시장 심리를 나타내는 공포 탐욕지수는 0(극도의 공포)부터 100(극도의 탐욕)까지의 범위에서 48을 기록하며 중립 구간으로 회복됐다. 이는 전일 기록한 26에서 크게 반등한 수치다. 같은 기간 전체 가상자산 시장 시가총액은 3.42% 증가해 3조 3700억 달러에 도달했다.

프라이버시 코인 섹터는 전반적으로 13.1% 상승했다. 전체 시가총액은 약 240억 달러로 집계됐다. 최근 7일 기준으로는 24.6%의 상승률을 기록한 것이다. 일일 상승률에서 DASH가 가장 두드러졌지만, 시가 총액 기준으로는 ‘모네로‘가 134억 달러로 여전히 섹터 내 최대 규모를 유지하고 있다. 한편 ‘지캐시‘는 지난 1월 7일부터 ECC 팀의 대규모 사임 이후, 부트스트랩(Bootstrap) 비영리 이사회와의 거버넌스 갈등이 불거지며 가격이 하락하는 등 부진한 흐름을 보이고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.