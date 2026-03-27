오늘 급등한 글로벌 TOP 3 코인 — 투자자들이 주목한 상승 종목은?

비트코인이 7만 달러에서 방향성을 잡지 못한 채 등락을 반복하고 있다. 어제부터는 7만 달러 아래로 밀리며 하락세가 본격화됐고, 현재는 66000달러선까지 내려온 상태다.

시장에서는 비트코인 움직임을 두고 다양한 정보와 분석이 제시되고 있지만, 몇 주 동안 큰 변화는 일어나지 않았다. 알트코인 시장 역시 비트코인 흐름을 따라 반등과 조정을 반복하고 있다.

다만, 이런 변동성 속에서도 일부 프로젝트는 독자적인 상승 모멘텀을 만들어내며 시장의 시선을 끌고 있다. 글로벌 가상자산 플랫폼 코인마켓캡 기준으로, 온도, 캔톤, 밈코어가 강세를 보이며 오늘의 급등 코인으로 부상했다.

오늘은 해당 프로젝트들의 상승 배경을 살펴보고, 단기적으로 주목해야 할 주요 가격대도 함께 분석해본다.

온도(ONDO)

가장 먼저 살펴볼 코인은 온도(ONDO)다. 온도는 탈중앙화 금융 시장에서 기관급 금융 서비스에 대한 접근성을 확대하는 프로젝트로, 전통 금융과 블록체인을 연결하는 전문성을 자랑한다.

골드만 삭스의 디지털 자산 팀에서 근무한 네이선 올맨이 온도 창립자이며, 온도 파이낸스는 지난 몇 년 동안 토큰화된 실물자산(RWA) 열풍을 주도한 주역 중 하나로 활약했다.

온도는 현재 0.2633달러로 거래되고 있으며, 24시간 기준 2.62% 상승한 상태다. 한때 0.29달러까지 급등하며 강한 매수세를 보였으나, 현재는 약간 조정된 상태다.

이번 상승 배경에는 자산운용사 프랭클린템플턴과의 파트너십이 자리하고 있다. 이번주 수요일 프랭클린템플턴은 온도파이낸스와 협력해 자사의 주요 ETF 5종을 토큰화하고, 이를 온도 글로벌 마켓에 출시할 계획이라고 발표했다.

해당 발표는 ETF를 블록체인 기반 자산으로 전환해 24시간 거래가 가능한 환경을 마련한다는 점에서 시장의 관심을 크게 끌었다. 전통 금융 상품이 온도 생태계를 통해 유통될 수 있다는 기대감이 반영되며 매수세가 몰린 것이다.

이 영향으로 온도 거래량은 24시간 동안 90% 증가한 것으로 나타났다. 현재 관전 포인트는 0.29달러 저항선이다. 만약 이 가격대를 돌파할 경우, 강세 모멘텀이 이어질 가능성이 있다는 분석이 다.

캔톤(CC)

캔톤(CC) 코인은 24시간 기준 3.7% 상승하며 코인마켓캡 톱게이너 랭킹 2위에 이름을 올렸다. 캔톤은 RWA 및 전통 금융기관의 퍼블릭 네트워크 채택을 지원하는 레이어1 블록체인으로, 기관 친화적인 구조를 내세우며 시장에서 존재감을 키워가고 있다.

이번 상승은 여러 호재가 복합적으로 반영된 결과로 풀이된다. 우선 온도 파이낸스의 파트너십 이슈로 인해 RWA 시즌에 대한 기대감이 급격히 확산됐고, 캔톤 역시 이러한 흐름에 편승한 것으로 보인다.

또한 최근 들어 캔톤과 관련된 희소식이 몇 가지 발표됐다. 이번 주 초에는 비자가 캔톤 네트워크의 첫 번째 글로벌 결제 검증인으로 승인되면서, 거버넌스에 참여하게 됐다는 소식이 전해졌다.

이어 어제는 레이어제로가 캔톤 네트워크에 통합되면서, 캔톤이 상호운용성을 갖춘 프로토콜로 진화했다는 점도 긍정적 재료로 작용했다. 이로 인해 캔톤 생태계는 165개 이상의 퍼블릭 블록체인에 대한 접근성과 크로스체인 유동성을 확보할 수 있게 되었다.

가격 흐름 측면에서는 0.14달러 구간이 핵심 지지선으로, 0.16달러가 주요 저항선으로 제시된다. 만약 가격이 0.14달러 아래로 하락할 경우, 단기 모멘텀이 약화될 수 있다는 관측이 나온다.

밈코어(M)

마지막으로 시장의 이목을 끈 프로젝트는 밈코어(M)다. 밈코어는 세계 최초의 밈 2.0 블록체인을 표방하는 프로젝트로, 최근 밈코인 시장이 조정받는 와중에도 독자적인 상승 흐름을 만들어내며 주목받았다.

밈코어는 어제 하루 동안 약 40% 급등하며 단숨에 시장 상위권 종목으로 떠올랐고, 현재까지도 강세 흐름을 이어가며 관심을 유지하고 있다.

특히 밈코인 섹터 전반이 약세를 보였던 것을 고려하면, 이번 급등은 이례적이다. 같은 기간 도지코인은 5% 하락했고, 시바이누는 4% 하락했다. 페페 역시 4% 하락했으며, 봉크 또한 5% 하락하면서 밈코인 시장 전반이 조정을 받았다. 비트코인도 2.7% 가량 하락한 흐름을 보였다.

이번 급등의 핵심 배경은 3월 25일부터 본격적으로 활성화된 하드포크 업그레이드에 있다. 해당 업그레이드는 이미 지난달부터 공시돼 있던 사안이며, 두 차례 하드포크를 통해 네트워크 구조를 개선하는 방식으로 진행됐다.

특히 업그레이드의 핵심은 가스비 절감이다. 공지에 따르면 가스비는 기존 1500 gwei에서 15 gwei 수준으로 대폭 하락했다. 여기에 계정 추상화 도입과 EVM 호환성 강화 역시 주요 개선 사항으로 언급됐다.

현재 밈코어 가격은 어제 대비 조정된 2.18달러 수준에서 거래되고 있으나, 한 달 기준으로는 여전히 52.95% 상승한 상태다. 다만 상대강도지수가 77을 기록하며 과열 구간에 진입한 모습이다. 이에 따라 단기적으로는 변동성이 확대될 가능성도 배제하기 어렵다.

현재 주목해야 할 핵심 가격대는 1.91달러 지지선이다. 만약 이 가격 아래로 하락할 경우, 대규모 레버리지 포지션이 연쇄적으로 청산될 위험이 있다는 분석이 나온다. 반대로 1.91달러 지지선이 유지된다면, 단기적으로 2.57달러 구간 리테스트 가능성도 열리게 된다.

최근 저조한 시장 움직임이 꽤 오랫동안 지속되고 있지만, 자세히 살펴보면 다양한 호재와 기회가 존재한다. 시장 상황을 샅샅이 확인할 여유가 없다면, 아직 출시되지 않은 프리세일 코인을 살펴보는 것도 현명하다. 프리세일 코인은 시장 상황에서 비교적 덜 영향을 받는 편이며, 불장이 시작될 때 출시되어 좋은 기회를 누릴 수 있기 때문이다.

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