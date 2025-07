도지코인, 지지선 근처 등락…도지OS, 영지식 기능 추진

도지코인(DOGE)이 단순한 밈코인에서 실질적인 활용성을 갖춘 블록체인으로 진화하기 위한 행보를 이어가고 있다. 최근 도지코인 생태계의 애플리케이션 레이어인 도지OS(DogeOS)는 도지코인 네트워크에 영지식 증명(Zero-Knowledge Proofs, ZKP)을 네이티브로 검증할 수 있도록 하는 새로운 연산 코드(opcode)를 도입하는 제안을 제출했다.

이 제안은 도지코인의 스크립트 시스템 중 사용되지 않는 일부를 그로스16(Groth16) 기반 ZK 증명을 검증하는 도구로 전환하자는 내용을 담고 있다. 이를 통해 도지코인은 네트워크 속도나 구조의 단순성을 해치지 않으면서도 롤업과 스마트 계약을 지원할 수 있게 된다.

이 방식은 이더리움처럼 온체인 연산을 과도하게 요구하는 방식이 아니라, 오프체인 계산은 유지하면서 온체인에서는 증명만을 검증하는 구조다. 덕분에 기존 노드와의 호환성을 유지할 수 있고, 체인 포크나 시스템 복잡도 증가는 피할 수 있다.

🐕 MUCH WOW!

DogeOS just submitted a massive upgrade proposal to Dogecoin Core!

Zero-knowledge proofs coming to DOGE = DeFi apps, games, and SO MUCH MORE while keeping our legendary security intact!

This is HUGE for the doge army!

Such innovation! Very exciting! 🚀 pic.twitter.com/aggx3Cj9iu

— DogeOS (@DogeOS) July 22, 2025