도지코인 전망 – DOGE, 거래량 급증에 폭등 임박?

핵심 내용

도지코인(DOGE) 선물 거래량은 119% 급등해 53억 6천만 달러(약 7조 4,576억 원)에 달한 반면, 미결제약정은 4.7% 감소하며 트레이더들의 전략적 포지션 재조정을 시사했다.

특히 0.21달러(약 292원) 구간에 4,200만 달러(약 584억 원) 규모의 레버리지 롱 포지션이 집중되면서 핵심 지지선이 형성됐고, 이는 9월 돌파를 위한 잠재적 발판이 되고 있다.

시장 애널리스트들은 현재 지지선이 견고하게 유지될 경우, 도지코인 가격이 과거 사상 최고가인 2달러(약 2,782원) 이상을 재시험할 수 있으며, 이는 최대 850%의 랠리로 이어질 수 있다고 전망한다.

밈코인 도지코인(DOGE) 가격은 8월 한 달간 10% 상승하며 비트코인(BTC)의 6% 하락을 웃돌았다. 주말 동안 잠잠했던 거래는 8월을 0.21달러(약 292원)에 마감한 뒤 월요일 들어 거래량이 150% 급증하면서 다시 모멘텀을 얻었다.

파생상품 데이터도 회복세를 뒷받침하고 있다. 코인글라스(Coinglass)에 따르면 도지코인 선물 거래량은 119% 급증해 53억 6천만 달러(약 7조 4,576억 원)에 달했으며, 미결제약정은 4.7% 감소해 32억 4천만 달러(약 4조 5,085억 원)로 집계됐다.

미결제약정 감소는 전략적 포지션 조정의 신호로 풀이된다. 특히 강세 투자자들이 760만 달러(약 1,058억 원) 규모의 롱 포지션을 청산한 반면, 숏 포지션 청산 규모는 240만 달러(약 334억 원)에 그쳤다.

파생상품 시장에서 코인글라스(Coinglass) 데이터는 도지코인에 대한 시장 관심이 다시 살아나고 있음을 보여준다. 앞서 언급한 바와 같이 도지코인 선물 거래량은 119% 증가해 53억 6천만 달러(약 7조 4,576억 원)에 달했으나, 미결제약정은 4.7% 감소해 32억 4천만 달러(약 4조 5,085억 원)로 집계됐다.

이는 전면적인 투항이 아니라 공격적인 포지션 재조정을 시사한다. 실제 청산 히트맵에 따르면 월요일 기준으로 숏 포지션 보유자가 여전히 우세했으며, 레버리지 규모는 2억 6,200만 달러(약 3,644억 원)로, 롱 포지션 노출액인 1억 7,200만 달러(약 2,391억 원)를 압도했다.

그러나 중요한 세부사항은 가장 큰 레버리지 집중 구간이 0.21달러(약 292원)에서 나타났다는 점이다. 강세 투자자들은 지난주에만 이 구간에서 4,200만 달러(약 584억 원) 규모의 롱 포지션을 배치했다.

이 가격대는 8월 마지막 주 비트코인이 주도한 시장 전반의 조정 속에서도 도지코인 가격 움직임의 핵심 지지선으로 부상했다. 만약 이 지지선이 유지된다면, 9월로 접어들며 결정적인 상승 모멘텀을 제공할 수 있을 것으로 전망된다.

도지코인 가격 전망: 애널리스트, 900% 랠리 예측

유명 시장 애널리스트 도지로드(DogeLord)는 일요일, 자신의 1만 2,500명 팔로워들에게 “추진 캔들(propulsion candle, 강한 매수세로 발생하는 대형 상승 신호)”이 임박해 보인다며, 9월이 도지코인 가격의 대규모 돌파가 될 수 있다고 언급했다.

그의 장기 차트 전망에 따르면, 도지코인은 사상 최고가 재도전 직전에 있으며, 0.21달러(약 292원) 지지선을 안정적으로 유지할 경우 가격은 0.34달러(약 473원) 저항 구간까지 상승할 수 있고, 더 나아가 글로벌 고점 부근인 0.75달러(약 1,043원) 돌파 가능성도 열려 있다.

그 이후 차트는 과거 사상 최고가인 2달러(약 2,782원) 이상 재테스트 가능성까지 제시하며, 이는 현재가 대비 최대 850%의 상승 여력을 의미한다.

반면, 0.21달러(약 292원) 지지선을 유지하지 못할 경우 하락 위험에 노출되며, 우선 0.17달러(약 236원), 더 강력한 지지는 0.13달러(약 181원) 부근에서 형성될 전망이다. 이 구간을 하향 이탈하면, 강세 모멘텀은 다음 강세장까지 지연될 가능성이 크다.

현재 트레이더들이 0.21달러(약 292원) 지점에 대거 포진해 있는 만큼, 향후 몇 주간은 강세론자들이 레버리지 포지션을 실제 9월 돌파로 이어갈 수 있을지, 아니면 공매도 세력이 추가 조정을 압박할지가 시험대에 오를 전망이다.

도지코인 트레이더들 포트폴리오 다변화…베스트 월렛(Best Wallet) 사전 판매 수요 증가

월요일 도지코인 거래량이 다시 급증하면서 시장 전반의 참여가 확대됐고, 투자자들은 베스트 월렛(Best Wallet, BEST)과 같은 멀티체인 프로젝트로 관심을 넓히고 있다.

현재 진행 중인 사전 판매에서 이 프로젝트는 이미 1,500만 달러(약 2,087억 원) 이상을 모집했다. 베스트 월렛은 낮은 거래 수수료, 경쟁력 있는 스테이킹 수익률, 탈중앙화 애플리케이션(dApp)에 대한 조기 접근 권한을 제공한다. 또한 도지코인, 비트코인 등 주요 토큰과의 호환성을 갖추고 있어, 변동성이 큰 시장 환경에서 트레이더들의 선호 선택지로 부상하고 있다.

아직 할인된 가격 구간이 남아 있어, 참여자들은 다음 가격 인상 전에 공식 베스트 월렛 플랫폼을 통해 BEST 토큰을 직접 확보할 수 있다.

베스트 월렛 사전 판매 참여하기