리플 전망 – 분석가들, XRP 4달러 돌파 가능성 제시

핵심 내용

리플 가격은 심리적 지지선인 3달러를 하회한 뒤 현재 2.76달러에 거래되고 있다.

알리 마르티네즈는 2.70달러의 지지선을 방어하고 2.90달러를 돌파할 경우, 리플 가격이 3.70달러까지 상승할 수 있다고 분석했다.

유동성을 분석한 결과, 숏 스퀴즈 가능성과 함께 4달러의 목표 가격이 제시되고 있다.

리플(XRP) 가격은 최근 매도 압력으로 인하여 2.76달러(약 3,853원) 수준에서 횡보하고 있다. 지난 24시간 동안 가격은 2% 하락했고, 지난 한 주간 기준으로는 5% 하락했다.

지난주 심리적 지지선으로 여겨지던 3달러(약 4,188원) 선이 무너지면서 투자자들은 불안감을 보였다. 그러나 24시간 거래량이 72.39% 급증하면서 시장 참여도가 크게 늘고 있고, 투자자들의 매집 가능성을 시사했다.

향후 리플 가격 향방은?

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 리플 가격이 상승할 수 있다고 전망했다. 마르티네즈의 분석에 따르면, 리플 가격은 우선 2.70달러(약 3,769원)선에서 매수세를 기반으로 지지선을 확인해야 한다.

마르티네즈가 공유한 차트에 따르면, 해당 지지 구간을 확인하는 것이 중요하다. 지지선이 무너진다면, 리플 가격은 피보나치(Fibonacci) 1.272 확장 구간인 2.48달러(약 3,462원)까지 추가적으로 하락할 리스크가 있다.

Bullish path for $XRP: – defend $2.70,

– break $2.90,

– then target $3.70. pic.twitter.com/eZbNh3ZP5C — Ali (@ali_charts) September 1, 2025

리플에 대한 매수세가 2.70달러(약 3,769원) 수준의 지지선을 지킬 수 있다면, 다음 단계는 2.90달러(약 4,048원)를 상향 돌파하는 것이다. 해당 구간은 0.786 피보나치 되돌림선과 하락 추세선 저항이 겹치는 지점이다.

해당 가격대를 상향 돌파한다면, 리플 가격은 0.5 피보나치 되돌림선인 3.14달러(약 4,383원)까지 상승할 가능성이 있다. 궁극적으로는 0.236 피보나치 되돌림선이자 마르티네즈의 목표 가격인 3.70달러(약 5,165원)까지 상승할 수 있다.

마르티네즈가 제시한 차트의 점선 경로는 계단식 상승 흐름을 나타내며, 3.05달러(약 4,258원)와 3.26달러(약 4,551원) 구간에서 조정을 받은 뒤 본격적인 상승 돌파 흐름이 나타날 수 있음을 시사한다.

유동성 분석 결과 4달러까지 급등 가능성

한편, 또 다른 암호화폐 애널리스트 스테프 이즈 크립토(Steph Is Crypto)는 유동성이 4달러(약 5,584원) 구간까지 분포되어 있기 때문에 투자자들은 조심해야 한다고 경고했다.

스테프 이즈 크립토는 시장은 일반적으로 유동성이 가장 많이 모인 구간을 추종한다며, 리플이 숏 스퀴즈 상황에 처할 수 있다고 설명했다. 그럴 경우 리플 가격이 하락할 것이라고 예측한 투자자들은 오히려 리플 가격이 상승하면서 포지션을 정리해야 하며, 리플 가격 상승세는 가속화될 가능성이 있다.

또한, 리플 가격이 지난 암호화폐 사이클 이후 4달러(약 5,584원)를 기록한 적이 없다는 것은, 해당 가격대가 기술적 그리고 심리적으로 모두 중요한 구간임을 시사한다.

리플 가격 분석: 모멘텀 지표 갈림길

일간 차트에서 리플 가격은 2.72달러(약 3,797원) 수준의 하단 볼린저 밴드(Bollinger Band)를 따라가고 있으며, 이는 과매도 상태임을 의미한다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 41.79로 약세 흐름을 나타내고 있다. 이동평균 수렴확산 지표(MACD: Moving Average Convergence Divergence)는 횡보세를 보이며 약한 하락 교차 패턴을 나타내고 있어 암호화폐 시장의 불확실성이 여실히 드러난다. 해당 구간에서 강세 추세로 전환된다면, 마르티네즈가 제시한 돌파 시나리오가 힘을 받을 수 있다.

만약 매수세로 인해 리플 가격이 2.90달러(약 4,048원)를 돌파한다면, 기술적 흐름은 리플이 3.70달러(약 5,165원)를 넘어 4달러(약 5,584원)까지 상승할 수 있는 가능성을 뒷받침한다. 해당 구간은 유동성이 집중된만큼 리플이 급등할 가능성이 있다.

자금 흐름 지표인 차이킨 자금흐름(CMF: Chaikin Money Flow)는 -0.18로 자금이 유출되고 있다는 것을 의미하며, 0 수준으로 회복한다면 수요가 다시 살아나고 있다는 초기 신호로 해석될 수 있다.

전반적으로 리플 코인은 중요한 분기점에 놓여 있다. 2.70달러(약 3,769원) 수준의 지지선을 지켜야 추가적인 가격 하락을 방지할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트에 투자자 몰려… 사전 판매 1,340만 달러 넘게 모금

리플 가격이 3달러(약 4,188원) 수준을 회복하기 위해 시도하는 가운데, 비트코인 하이퍼(HYPER) 코인은 사전 판매를 통해 1,340만 달러(약 187억 원)를 모금했다. 해당 프로젝트는 비트코인 블록체인의 느린 거래 처리 속도, 높은 거래 수수료, 스마트 컨트랙트 부재 등 단점을 보완하기 위해 개발된 최초의 레이어 2 솔루션이다. 비트코인 하이퍼 프로젝트는 빠른 거래 처리 속도와 확장성, 보안성을 제공한다.

비트코인 하이퍼의 독자적인 가상 머신은 거래를 비트코인 메인 네트워크에 기록하기 전에 빠르고 저렴하게 거래를 처리할 수 있도록 함으로써, 효율성과 안정성을 결합한다.

비트코인 하이퍼 프로젝트의 스테이킹 보상률은 81%이며, 사전 판매에 참여하는 투자자들이 빠르게 늘고 있다.

비트코인 하이퍼 토크노믹스 및 사전 판매 현황 업데이트

비트코인 하이퍼 토큰은 네트워크의 핵심 유틸리티 토큰이다. 가스 요금 결제, 스테이킹 참여, 생태계 내 프리미엄 기능 사용 등에 사용된다. 이는 비트코인 하이퍼 성장의 핵심 역할을 한다.

사전 판매 현황:

티커: HYPER

HYPER 사전 판매 가격: 0.012845달러(약 18원)

0.012845달러(약 18원) 사전 판매 모금액: 1,340만 달러(약 187억 원)

비트코인 하이퍼 프로젝트 공식 웹사이트에서 출시 일정에 대한 업데이트를 확인할 수 있으며, 가격 인상 전까지 1일 10시간 남았다.