도지코인 가격 전망: 클래리티 법안 초안, DOGE를 비트코인과 동일한 법적 지위에 올리다… 상승 가능성은?

범주에 포함시킬 가능성을 제시하며, 기관 투자자들의 진입 장벽을 낮출 수 있다.

기술적 측면에서 도지코인은 장기간 수렴 구간에 머물러 있으며, 주요 지지 및 저항 구간 돌파 여부에 따라 큰 변동성이 나타날 수 있다.

규제 환경 변화 기대 속에서 시장의 관심은 투자자들의 주목을 받고 있는 신규 밈코인 맥시 도지 사전 판매로 확산되고 있다.

클래리티 법안(Clarity Act)은 2026년 1월 1일까지 규제된 상장지수상품(ETP)에 포함된 모든 종류의 암호화폐를 더 이상 증권으로 분류하지 못하도록 하는 내용을 담고 있다.

해당 조항은 이미 ETP에 편입된 이력이 있는 도지코인(DOGE)에도 적용되며, 도지코인은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)과 동일한 법적 지위를 갖게 된다.

법안이 통과될 경우, 기관 투자자들이 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 대한 증권 공시 의무 없이도 도지코인을 보유할 수 있게 된다.

이는 즉각적인 도지코인에 대한 수요 증가를 의미하는 것은 아니다. 다만 그동안 대형 기관 투자자들의 진입을 막아왔던 법적 장벽을 제거하는 조치라는 점에서 의미가 크다.

첫 번째 주요 일정은 이번 주 목요일이며, 상원 은행위원회(Senate Banking Committee)가 해당 법안에 대해 논의하고 수정하는 절차에 돌입하는 시점이다.

도지코인 가격 분석: 주봉 차트 구조 점검

주봉 차트 기준으로 도지코인은 약 0.14달러(약 205.8원) 부근에 형성된 대규모 수렴 구간 안에서 거래되고 있다. 도지코인 가격은 0.10달러(약 147원) 부근에서 상승하는 지지선과 2024년 고점에서 내려오는 하락 저항선 사이에 끼어 있는 모습이다.

이와 같은 가격 구조는 1년 이상에 걸쳐 형성되어 왔다.

0.09~0.11달러(약 132.3~161.7원) 구간에 형성된 녹색 수요 구간은 여러 차례 테스트를 거쳤으며, 현재까지 유효하게 유지되고 있다. 이 구간은 하락 시나리오가 무효화되는 핵심 가격대로 작용한다.

해당 구간이 주봉 기준으로 명확하게 하향 이탈될 경우, 가격은 이전 사이클의 지지선과 맞닿아 있는 0.07달러(약 102.9원) 수준까지 하락할 가능성이 있다. 이는 현재 가격 대비 약 25~30% 수준의 추가 하락 가능성을 의미한다.

반대로, 0.16달러(약 235.2원) 부근의 하락 추세선을 주봉 종가 기준으로 상향 돌파할 경우, 시장의 주도권은 매수세로 전환된다. 이 경우 첫 번째 주요 상승 목표 가격은 0.50달러(약 735원)다.

해당 가격대를 돌파할 경우, 시장 참여자들이 오랫동안 기대해온 1달러(약 1,470원) 구간으로의 추가 상승 가능성도 높아진다.

도지코인 가격 상승 가능할까

도지코인 가격이 100배 상승할 경우 14달러(약 20,580원)를 넘어서게 된다. 이는 엄청난 상승률이며, 적절한 시장 환경이 조성된다면 완전히 불가능한 수준의 상승률은 아닐 수 있다.

해당 가격대에 도달하기 위해서는 암호화폐 전체 시장 사이클의 확장, 기관 자금의 본격적인 유입, 그리고 암호화폐 전체 시가총액이 큰 폭으로 증가해야 한다.

이번에 공개된 클래리티 법안의 초안은 이러한 조건을 향한 중요한 첫 단계로 평가된다. 해당 법안을 통해 그 동안 도지코인 보유가 제한되었던 기관 자금이 진입할 수 있도록 주요 규제 장벽을 제거한다.

이는 즉각적인 수요를 대규모로 만들어내지 않더라도, 장기적인 성장 기반을 마련한다. 다음 자금 유입 국면에서 도지코인이 수혜를 받을 수 있는 위치를 선점할 수 있다.

맥시 도지 프로젝트의 프리세일 및 도지코인의 향후 움직임

도지코인 가격이 과거에 1,000배의 상승률을 기록했던 시기에는 강력한 커뮤니티의 결속력이 가격 상승을 이끌었었다.

현재 그 당시의 초기 지지자들 중 다수는, 트레이더 중심의 커뮤니티를 구축하고 있는 신규 밈코인 맥시 도지(MAXI) 프로젝트를 지지하고 있다.

맥시 도지 프로젝트는 트레이딩 전략, 초기 투자 기회, 시장 정보 등을 공유하는 참여형 커뮤니티를 중심으로 빠르게 성장하고 있다. 이는 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하는 기반으로 작용하고 있다.

이미 투기 성향의 투자자들은 대거 유입되고 있으며, 사전 판매 역시 빠른 속도로 자금을 끌어모으고 있다. 맥시 도지 프로젝트는 이미 사전 판매를 통해 440만 달러(약 64억 원)를 모금했으며, 그 규모는 계속 증가하고 있다.

커뮤니티 확장과 투자자들의 관심이 동시에 급증하면서, 맥시 도지 코인은 이번 사이클에서 주목받는 밈코인으로 급부상하고 있다.

맥시 립드(Maxi Ripped)와 맥시 게인즈(Maxi Gains)와 같은 주간 경쟁 이벤트는 커뮤니티의 참여도를 높이고, 트레이더들이 성과를 공유하며 보상을 받을 수 있도록 설계되어 있다.

초기 참여자들은 맥시 도지 코인을 스테이킹하여 최대 연 69%의 수익률을 받을 수 있다. 즉, 보유자들에게 높은 수준의 패시브 인컴 기회를 제공한다.

거래소 상장 이전에 맥시 도지 코인을 구매하기 위해서는 공식 프리세일 웹사이트에 접속하여, 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

지갑을 연결한 이후에는 보유하고 있는 암호화폐나 직불 및 신용카드를 사용하여 맥시 도지 코인을 구매할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.