도지코인 3% 반등…비트코인 강세에 밈코인 시장 동반 상승

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도지코인이 한 주 시작부터 반등 흐름을 보이며 시장 관심을 끌고 있다. 도지코인은 지난주 대부분을 0.090달러 부근에서 보냈지만, 오늘 3% 상승해 0.092달러를 터치했다.

이번 움직임은 도지코인을 포함해 밈코인 섹터 전반에서 동시에 나타난 흐름이라는 점에서 의미가 크다. 예를 들어, 시바이누는 3.62% 상승했고, 밈코어는 10% 급등했다. 페페도 6.25% 올랐으며, 봉크 역시 8% 상승하는 등 밈코인 시장 전체가 소소하게 살아나는 분위기다.

이번 반등 배경으로 비트코인의 소폭 상승에 따른 투자 심리 개선이 있다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 관련 강경 발언을 내놓으며 지정학적 긴장이 부각됐음에도, 암호화폐 시장이 오히려 상승 흐름을 보여 더욱 눈길을 끈다.

도지코인, 왜 올랐나

이번 도지코인 상승 배경에는 암호화폐 시장 전반의 심리 개선이 있다. 특히 비트코인은 오늘 4% 가량 상승하는 모습을 보였다.

비트코인 상승에는 몇 가지 이유가 있다. 우선 비트코인 ETF 시장에서는 3월 들어 자금 유입이 크게 증가한 것으로 확인됐다. 그 규모는 지난해 10월 이후 가장 높은 수준으로, 기관 수요가 다시 살아나고 있다는 신호로 해석될 수 있다.

스트래티지가 추가로 44000개 비트코인을 매집한 점도 시장 분위기를 자극했다. 또한 투자은행 모건스탠리가 비트코인 ETF를 승인받으며 주목받았고, 해당 ETF 출시는 4월 8일로 예정돼 있다. 여기에 스탠다드차타드의 제프 켄드릭이 비트코인 가격 전망을 50만 달러로 제시하면서, 단기 투심을 끌어올린 것으로 풀이된다.

도지코인 자체 요인도 존재한다. 현재 가장 주목받는 것은 X 머니 관련 기대감이 있다. 아직 암호화폐 결제 도입이 확정된 것은 아니지만, 시장에서는 그 가능성을 완전히 접지 않은 분위기다. 온체인 지표에서도 긍정적인 흐름이 감지됐다. 최근 도지코인 네트워크에서는 활성 주소 수가 일주일 동안 28% 증가한 것으로 나타나며, 사용자 참여도가 높아진 것이 확인됐다.

현재 도지코인의 핵심 가격대는 0.092달러다. 해당 구간을 완전히 지지선으로 전환할 경우, 다음 목표로 0.095달러 돌파를 기대할 수 있다. 이후 상승 흐름이 이어진다면 0.10달러 재돌파 역시 노릴 수 있게 된다.

다만 4월 10일 미국 CPI 발표가 예정돼 있어, 암호화폐 시장 전체 방향성이 크게 달라질 수 있다는 점이 변수다. 따라서 금요일까지 각별한 주의가 필요하다.

여전히 높은 변동성 – 안심하고 구매할 수 있는 도지 밈코인은?

최근 밈코인 섹터 전체가 3% 가량 상승하며 회복 조짐이 보이고 있지만, 사실 이 패턴은 지난 몇 주 동안 반복된 것이기도 하다. 따라서 도지코인이 0.10달러를 회복하더라도, 조정될 가능성도 적지 않다. 그에 따라, 시장에서는 변동성이 낮고 비교적 안심하고 구매할 수 있는 신규 밈코인으로 관심이 쏠리고 있다. 대표적으로 맥시 도지가 있다.

맥시 도지(MAXI)는 1000배 레버리지라는 공격적인 슬로건을 내세운 전형적인 밈코인으로, 적극적인 거래자 커뮤니티를 겨냥하여 관심을 모으고 있다. 이는 귀여운 강아지 대신 근육질 시바견을 내세워 차별성을 더했다. 맥시 도지는 공개 이후 472만 달러 이상을 모금하며 흥행 흐름을 이어가고 있다. MAXI 토큰은 현재 0.0002812달러에 판매 중이라 부담없는 접근이 가능하다.

프로젝트는 밈코인의 정체성에 충실하면서도, 보유자에게 지속적인 참여거리를 제공하여 장기 보유를 장려한다. 예를 들어, 구매자는 곧장 스테이킹에 참여하여 패시브 인컴을 얻을 수 있다. 향후에는 보유자 전용 거래 대회를 개최하여, 상위권 거래자에게 토큰 보상을 제공할 예정이다.

EVERY CLOUD LOOKS THE SAME. pic.twitter.com/XB3xJ1S8aP — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 3, 2026

또한 프로젝트는 맥시 펀드를 마련하여, 공격적인 마케팅과 파트너십을 추진할 계획이다. 맥시 펀드에는 토큰 공급량의 무려 25%가 할당된다. 향후 선물 거래소 파트너십을 통해 레버리지 거래도 지원할 예정이다.

맥시 도지는 이처럼 강력한 캐릭터성과 유틸리티를 제공하여, 변동성 높은 밈코인 시장에서 주목받는 프리세일 코인으로 부상한 상태다. 오늘 밈코인 시장이 반등하는 모습을 보였지만, 아직 방심하기는 이르다. 따라서 진정한 시장 회복에 맞춰 출시될 프로젝트를 찾고 있다면, 맥시 도지가 좋은 선택이 될 수 있다.

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