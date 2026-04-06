레드스톤(RED) 하루 만에 100% 급등…대규모 언락 앞두고 리퀴드체인 부상

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오라클 플랫폼 레드스톤이 하루 만에 100% 급등하며 시장의 주목을 받고 있다. 국내 주요 거래소 빗썸에서는 기간별 상승률 순위 1위에 오른 상태이며, 이러한 흐름은 글로벌 시황 플랫폼 코인마켓캡에도 반영된 것으로 나타났다.

네이티브 토큰 RED는 현재 0.1995달러 부근에서 거래되고 있다. 장중 한때 0.20달러 심리적 저항선을 돌파하는 움직임이 나왔지만, 이후 소폭 조정되며 현재는 0.20달러 아래에서 숨 고르기에 들어간 모습이다.

레드스톤, 왜 급등했나?

레드스톤은 최근 빠르게 성장 중인 오라클 플랫폼으로, 특히 대출 시장에서 활용되는 담보 자산에 대한 전문성을 자랑한다. 현재 100억 달러 이상의 자산을 보호하고 있으며, TON 네트워크를 지원하는 최초의 오라클이라는 점도 특징이다. 최근에는 스토리, 베라체인, 스파크, 컴파운드 등 다양한 주요 프로토콜을 지원하고 있다.

이번 급등에서 가장 강한 촉매로 꼽히는 요인은 기관급 RWA 파트너십이다. 레드스톤은 지난 4월 2일 레이어1 블록체인 리얼(REAL)과 단독 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협업으로, 레드스톤은 리얼 네트워크에 오라클 가격 피드 및 인프라를 독점 공급하는 역할을 맡게 된다.

리얼은 온체인에서 금융 상품을 토큰화하고 관리할 수 있도록 설계된 레이어1 블록체인으로, 정확하고 지속적인 데이터 피드가 필수적이다. 레드스톤은 이번 파트너십으로 그 니즈를 충족하는 오라클 파트너로 부상한 셈이다. 레드스톤은 이미 시큐리타이즈 협업도 추진 중이었던 만큼, 이번 신규 파트너십이 프로젝트의 확장성과 신뢰도를 강화하는 재료가 됐다는 평가가 나온다.

시장 반응도 즉각적이었다. RED는 하루 거래량이 4300% 이상 폭증하며 1억 8,585만 달러를 기록했고, 가격도 함께 급등했다. 특히 바이낸스, 코인베이스 등 주요 거래소 상승률 상위권으로 언급되며 투자 관심이 집중된 것으로 보인다.

비트코인이 오늘 반등하여 7만 달러를 잠시 터치한 점도 힘을 실어준 요인으로 해석된다.

향후 레드스톤 전망은 결국 거래량 유지 여부에 달려 있다는 분석이 우세하다. 현재 0.20달러 구간에서는 강한 저항이 예상되지만, 높은 거래량이 동반된다면 해당 가격대를 재돌파할 가능성도 열려 있다. 다만 내일(4월 7일) RED 토큰 4,085만 개가 언락될 예정이므로, 각별한 주의가 필요하다.

이번 레드스톤 상승은 인프라 코인에 대한 시장 관심이 커지고 있음을 보여준다. 다만 대규모 물량이 언락될 예정이라 당장 매수하기엔 부담스러울 수 있다. 그렇다면 좋은 대안은 없을까. 리퀴드체인이 그 선택지가 될 수 있다.

인프라 코인으로 쏠리는 시장 관심 – 리퀴드체인

리퀴드체인(LIQUID)은 블록체인 업계에서 오랫동안 지적돼 온 ‘유동성 분절화’ 문제를 해결하기 위해 등장한 프로젝트로, 비트코인과 이더리움, 솔라나 같은 네트워크의 유동성을 하나로 연결하는 것을 목표로 한다.

최근 기관 자금이 블록체인계로 쏟아지면서 주요 네트워크 간 유동성 분절화 문제가 부각되기 시작했다. 특히 비트코인 ETF 유입률이 작년 말 이후 최대치를 기록하면서, 이 문제는 더욱 주목받을 전망이다. 한편 리퀴드체인은 이런 구조적 한계를 개선해 사용자가 여러 체인 간 자산을 더 빠르고 저렴하게 옮길 수 있도록 지원한다. 특히 브리지 방식보다 효율적인 대안이 될 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

리퀴드체인은 현재 프리세일을 진행하고 있으며, 빠르게 투자자를 유치하고 있다. 프리세일은 단기간에 64만 달러 이상을 모금했고, 구매자는 참여 후 스테이킹을 통해 패시브 인컴도 얻을 수 있다. 현재 판매 중인 LIQUID 토큰은 크로스체인 실행과 결제, 검증 과정 등 시스템 전반에서 주된 역할을 담당한다. 프로젝트는 프리세일 기간 동안 테스트넷과 크로스체인 가상머신을 공개하여, 신뢰와 관심을 강화할 전략이다.

만약 관심 있다면, 지금 공식 웹사이트를 통해 프리세일에 참여할 수 있다. 토큰 가격은 0.01447달러로 매우 저렴하지만, 단계적으로 인상되니 서두르기 바란다. 자세한 구매 방법은 리퀴드체인 전문 가이드를 통해 확인할 수 있다.

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