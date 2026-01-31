JP모건 분석, 미국 달러 지수 하락에도 비트코인 가격이 급등하지 않는 이유

핵심 내용

JP모건은 미국 달러 약세가 미국의 성장 전망이나 통화정책 변화에 대한 기대감이 아니라, 단기 자금 이동과 투자 심리에 의해 주도되고 있다고 분석했다.

금 가격이 상승 흐름을 보인 것과 달리 비트코인은 박스권 내 횡보하고 있으며, 이는 비트코인이 가치 저장 수단이 아니라 유동성 변화에 민감하게 반응하는 위험자산이라는 것을 시사한다.

글래스노드는 비트코인 거래량이 위축된 상태이며, 옵션 시장에서는 하락할 것으로 전망하는 포지션이 우세하고, 최근 30일 동안 장기 보유자들이 14만 3000개의 비트코인을 매도했다고 전했다.

미국 달러 지수(DXY)가 지난 1년간 10% 이상 하락했음에도 불구하고, 비트코인(BTC) 가격은 뚜렷한 강세를 보이지 못하며 투자자들의 혼란을 키우고 있다. 반면 달러 약세의 영향으로 금과 은 등 귀금속 가격은 사상 최고치를 경신하고 있다. JP모건(JP Morgan) 애널리스트들은 달러 약세에도 불구하고 비트코인이 반등하지 못하고 있는 이유를 제시했다.

미국 달러 지수 하락에도 비트코인 가격이 부진한 이유

역사적으로 비트코인 가격은 미국 달러와 반대 방향으로 움직이는 경향이 있었다.

JP모건 애널리스트들은 지난 1년간 나타난 미국 달러와 비트코인 간의 상관관계를 설명하며, 최근 달러 약세는 미국의 성장 전망이나 통화정책이 변할 것이라는 기대감 등과 같은 구조적인 요인보다는 단기적인 자금 이동과 투자 심리에 의해 주로 발생한 것으로 분석했다.

이들은 미국과 주요 국가 간 금리 격차가 여전히 달러에 유리한 수준을 유지하고 있다며, 이번 달러 약세가 장기적인 흐름이라고 보기는 어렵다고 지적했다.

JP모건은 미국 달러 약세가 일시적일 수 있으며, 미국 경제가 회복될 경우 달러 지수가 다시 급등할 가능성도 있다고 덧붙였다. 이 때문에 비트코인은 달러 가치 하락에 대한 전통적인 헤지 자산처럼 움직이지 않고 있다는 설명이다. JP모건 프라이빗뱅크 아시아 지역 매크로 전략 총괄인 탕위쉬안(Yuxuan Tang)은 다음과 같이 밝혔다:

“최근 미국 달러 약세는 성장 전망이나 통화정책이 변할 것이라는 기대에서 비롯된 것이 아니라는 점이 중요하다. 오히려 연초 이후 금리 격차는 미국 달러에 더 유리한 방향으로 움직였다. 현재 나타나는 현상은 지난해 4월과 마찬가지로, 자금 흐름과 투자 심리에 의해 촉발된 달러 매도라고 볼 수 있다.”

가치 저장 수단으로서 비트코인을 압도하는 금

미국 달러 약세 속에서 금 가격이 온스당 5,500달러(약 792만 원)로 사상 최고치를 기록한 것과 달리, 비트코인 가격은 박스권 내에서 횡보하고 있다. 이는 비트코인이 가치 저장 수단이라기보다는 유동성에 민감하게 반응하는 위험자산처럼 거래되고 있음을 보여준다.

JP모건은 외환시장이 성장률과 금리 환경보다는 자금 흐름과 투자 심리에 의해 움직이는 한, 비트코인은 전통적인 거시경제 헤지 자산에 비해 계속해서 부진할 가능성이 높다고 분석했다. 최근 일주일간 미국 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서 약 18억 달러(약 2조 5,920억 원)가 유출된 점 역시 투자자들의 비트코인에 대한 신뢰도가 약화되고 있다는 것을 보여준다고 평가했다.

비트코인 비판론자로 유명한 피터 쉬프(Peter Schiff)는 디지털 금으로 불리던 비트코인이 실물 금에 비해 매력을 잃고 있다고 주장했다.

온체인 분석업체 글래스노드(Glassnode)의 최신 보고서에 따르면, 비트코인은 거래량이 위축된 가운데 조정 국면에 머물러 있다. 보고서는 현물 수요가 뚜렷한 회복 신호를 보이지 않고 있으며, 옵션 시장에서는 하락할 것으로 전망하는 포지션이 우세하다고 설명했다.

또한 글래스노드는 지난 30일 동안 장기 보유자들이 약 14만 3000개의 비트코인을 매도했다고 밝혔다. 이는 2025년 8월 이후 가장 빠른 속도의 매도 물량 출회라고 덧붙였다.

