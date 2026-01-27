달러 떨어져도 왜 안 오를까?… 비트코인 20만 불 가려면 ‘이것’ 바뀌어야

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인(BTC)이 지속적인 미 달러화 약세 기조에도 불구하고 뚜렷한 반등 신호를 보이지 못하고 있다. 26일(현지시간) 장중 한때 8만 6,000달러 선까지 밀렸던 비트코인은 현재 8만 8,000달러 선을 회복했으나, 시장 전반에는 여전히 관망세가 짙다.

이는 올해 예상되는 달러의 추가 하락 압력이 비트코인 가격 상승으로 직결될 것이라는 기존의 통념이 깨지고 있음을 시사한다. 비트코인이 여전히 위험 자산으로 분류되는 상황에서, 시장은 단순한 거시경제 지표 그 이상의 모멘텀을 요구하고 있다.

이러한 가운데 비트코인의 고질적인 확장성 문제를 해결하고 실질적인 기능 업그레이드를 부여할 솔라나 기반 레이어2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 떠오르고 있다. 펀드스트랫의 톰 리와 비트맥스의 아서 헤이즈가 지난 1년간 전망해 온 ‘비트코인 20만 달러’ 시나리오를 실현하기 위해서는, 비트코인 하이퍼가 제공하는 기술적 안정성이 필수적이라는 분석이다.

‘달러 약세 = 비트코인 상승’ 공식의 붕괴… 2024년과는 다르다

크립토퀀트(CryptoQuant)의 온체인 데이터는 달러 약세가 더 이상 비트코인 상승의 ‘만능열쇠’가 아님을 증명한다.

비트코인은 지난 2024년 12월 5일 사상 처음으로 10만 달러를 돌파한 뒤, 트럼프 2기 행정부 출범에 힘입어 2025년 1월 20일 10만 9,396달러를 기록했다. 이후 5월부터 본격적인 6자리 수 안착에 성공, 189일간 10만 달러 선을 유지하며 10월에는 사상 최고가인 12만 6,230달러를 달성했다. 그러나 이후 이어진 10월 급락장은 투자심리를 차갑게 식혔다.

주목할 점은 상관관계의 변화다. 2024년 상승장 당시 비트코인은 미 달러 인덱스(DXY)와 동반 상승하는 이례적인 양의 상관관계를 보였다. 반면, 2025년 최고점 경신 당시에는 달러가 현재 수준인 94.3까지 약세를 보였다.

유명 암호화폐 분석가 구가온체인(GugaOnChain)은 이에 대해 “달러 가치가 하락하더라도, 시장에 위험 자산에 대한 투자 심리가 살아있을 때만 비트코인 상승의 동력이 될 수 있다.”고 지적했다.

2020년 팬데믹 당시에는 공포 심리 속에서도 미국 정부의 무제한 유동성 공급이 투자자들로 하여금 현금 가치 하락에 대비한 헷징 전략으로 비트코인을 선택하게 했다. 하지만 현재는 그때와 같은 유동성 홍수 시나리오를 기대하기 어렵다는 것이다.

솔라나의 속도를 입은 비트코인 레이어 2… ‘가치 저장’을 넘어 ‘사용’의 단계로

SVM(Solana Virtual Machine)으로 구동되는 레이어-2 기술로서, 비트코인 하이퍼는 캐노니컬 브리지(Canonical Bridge)를 통해 비트코인 네트워크에 연결된 상태를 유지한다. 비트코인 하이퍼는 고속 실행 레이어 역할을 하며, 여기서 BTC는 모든 애플리케이션 거래의 통화가 된다. 반면 비트코인 기본 체인은 결제 레이어 역할을 한다.

이를 통해 탈중앙화 애플리케이션(dApp)은 비트코인을 신뢰하면서도 빠르고 저렴하게 거래를 처리할 수 있다. 완전한 정확성을 유지하기 위해 레이어-2의 상태는 영지식(ZK) 증명을 사용하여 주기적으로 기본 체인에 기록된다.

전반전인 과정은 매우 간단하다. 브리지에 BTC를 잠그고, 레이어-2 생태계 내에서 사용할 수 있는 래핑된 SVM 호환 비트코인을 받으면 된다.

그러나 이 모델의 장기적인 성공은 애플리케이션 레이어의 성장에 달려 있다. 우리는 이미 이더리움 생태계에서 맨틀(MNT)과 폴리곤(POL) 같은 주요 레이어-2가 메인넷의 부담을 덜어주며 총 40억 달러의 TVL(총 예치 자산)을 확보하는 것을 목격했다.

비트코인 하이퍼는 개발자들의 진입 장벽을 낮춤으로써 이와 유사한 가치를 축적하는 것을 목표로 한다. 친숙한 솔라나 SDK와 API를 활용하기 때문에 크리에이터들은 Pump.fun에 상응하는 플랫폼부터 비탈릭 부테린이 올해 옹호한 탈중앙화 소셜 미디어 네트워크에 이르기까지 고속 dApp을 쉽게 구축할 수 있다.

궁극적으로 BTC를 위한 고효율 환경을 조성하는 것은 일상적인 사용을 통해 수요를 창출함으로써, 비트코인 하이퍼는 비트코인이 20만 달러를 돌파하고 가격을 유지하기 위해 필요한 네트워크 효과와 실질적인 온체인 수요를 제공할 수 있다.

3,130만 달러 몰린 사전 판매… 20만 달러 도약의 발판 될까

비트코인의 대안으로 비트코인 하이퍼 생태계의 재편을 노리는 HYPER 토큰에 대한 관심도 뜨겁다. HYPER는 네트워크 가스비(수수료), 보안 스테이킹, 그리고 DAO 거버넌스 투표권 등 핵심 기능을 수행한다.

현재 진행 중인 HYPER 사전 판매에는 이미 3,130만 달러(한화 약 430억 원) 이상의 자금이 유입되었다. 현재 단계에서 토큰 가격은 1 HYPER당 0.013645달러이며, 약 30시간 후 다음 단계로 넘어가면 가격이 인상될 예정이다.

비트코인 하이퍼 구매 방법: 초기 투자자들은 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트를 통해 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 등 다양한 암호화폐 입금을 통해 참여할 수 있다. 또한, 베스트 월렛(Best Wallet)의 ‘출시 예정 토큰’ 목록에도 등재되어 있어 접근 편의성을 높였다.

달러 약세라는 거시적 훈풍이 더 이상 가격 보증수표가 되지 못하는 지금, 비트코인 하이퍼가 제시하는 기술적 혁신이 비트코인을 다시 20만 달러 고지로 이끌 원동력이 될 가능성이 있다.

