페페노드 프리세일 마감 임박… 최대 스테이킹 보상 800% 넘어

최초의 ‘마인-투-언(Mine-to-Earn)’ 밈코인인 페페노드(PEPENODE)가 프리세일에서 158만 달러 이상을 모으며 주목받고 있다.

이 프로젝트는 기존 암호화폐 채굴 방식을 게임 형태로 변형한 것이 특징이다. 사용자가 서버룸을 만들고 노드를 결합하면 페페노드뿐 아니라 페페(PEPE), 퍼트코인(FARTCOIN) 등 다른 밈코인도 함께 채굴할 수 있다.

프리세일에서 확보한 토큰은 즉시 자체 프로토콜에 스테이킹할 수 있으며, 현재 연간 수익률(APY) 828%의 변동 보상이 제공돼 게임 출시 전부터 토큰을 늘릴 기회를 제공한다.

현재 프리세일 가격은 1개당 0.0010831달러로, 이 가격은 30시간 동안만 적용된다. 이후 라운드부터는 단계적으로 인상될 예정이다.

최대 828% 스테이킹 보상… 프리세일부터 눈길

페페노드는 현재 시장에서 가장 높은 수준의 스테이킹 보상을 제시하고 있다. 연간 수익률(APY)은 최대 828%에 달하며, 단순 계산 시 하루 약 2.33%의 수익에 해당한다. 복리로 적용하면 한 달 만에 원금이 두 배로 불어날 수 있다는 계산도 나온다. 다만 이는 동일한 수익률이 유지될 경우에만 가능한 수치다.

스테이킹 보상은 고정적이지 않다. 락업된 토큰 수량에 따라 변동되기 때문에 참여자가 늘어날수록 수익률은 점차 낮아진다. 그럼에도 불구하고 페페노드의 구조는 매력적이다. 일반적인 프리세일과 달리 토큰 생성 이벤트(TGE)를 기다릴 필요 없이, 구매 직후 곧바로 스테이킹을 통해 수익을 낼 수 있기 때문이다.

실제 참여도 높은 편이다. 초기 투자자들은 이미 9억 3천만 개 이상의 페페노드 토큰을 스테이킹했으며, 프로젝트가 더 많은 관심을 받을수록 이 수치는 더욱 늘어날 가능성이 크다.

채굴 방식을 게임화(gamify)하고 초기부터 토큰 활용성을 제공한 점은 과거 ‘플레이-투-언(Play-to-Earn, P2E)’ 열풍을 떠올리게 한다. 일부 시장 참여자들은 페페노드가 밈코인 시장에서도 비슷한 전환점을 만들어낼 수 있다고 전망한다.

페페노드, 게임처럼 즐기는 새로운 암호화폐 채굴

페페노드는 기존의 복잡하고 비용이 많이 드는 암호화폐 채굴 방식을 게임처럼 바꿔 놓았다. 비싼 장비와 전기세로 대형 채굴업체와 경쟁하는 대신, 사용자는 가상 공간에서 서버룸을 만들고 노드를 조합해 성과를 높이는 데 집중한다.

노드는 채굴의 기본 단위로, 각각 다른 성능을 지니고 있다. 어떤 방식으로 조합하느냐에 따라 수익률이 달라지기 때문에 시간이 지날수록 단순 연산 능력보다 전략적인 운영이 성과를 좌우하게 된다. 즉, 페페노드는 ‘계산 능력 중심의 채굴’에서 ‘전략 중심의 채굴’로 무게중심을 옮긴 셈이다.

이러한 구조가 지속 가능성을 갖는 이유는 디플레이션 메커니즘 때문이다. 업그레이드 과정에서 사용된 토큰의 70%가 소각돼 공급이 자연스럽게 줄어든다.

전통적인 채굴이 끝없는 하드웨어 경쟁으로 확장되는 것과 달리, 페페노드는 효율적인 업그레이드 자체가 경쟁력이 된다. 덕분에 토큰의 가치는 단순 채굴이 아니라 게임 플레이와 직접 연결된다.

경쟁 구도 역시 달라진다. 장비 싸움이 아닌 전략 싸움으로 전환되면서, 성과 상위 이용자는 리더보드에서 인정받을 뿐 아니라 페페(PEPE), 퍼트코인(FARTCOIN) 같은 인기 밈코인 보상도 추가로 획득할 수 있다.

결국 페페노드는 단일 토큰 채굴에 머무르지 않고, 다양한 밈코인을 동시에 얻을 수 있는 패시브 인컴 수단으로 자리 잡고 있다.

페페노드 프리세일에 참여하는 방법은?

투자자들은 공식 웹사이트에서 베스트 월렛 등 자신이 사용하는 지갑을 연결한 뒤, ETH·BNB·USDT 또는 신용카드로 PEPENODE 토큰을 구매할 수 있다. 페페노드는 베스트 월렛의 ‘출시 예정 토큰’ 섹션에도 등록돼 있어 추후 토큰 구매와 추적, 청구 과정을 간편하게 진행할 수 있다.

구매한 토큰은 즉시 프로젝트의 스테이킹 프로토콜에 예치할 수 있다. 현재 연간 수익률(APY)은 최대 828%에 달해 게임 출시 전부터 보유량을 늘릴 수 있는 기회를 제공한다.

페페노드 스마트 계약은 보안 감사 기관 코인설트(Coinsult)의 감사를 거쳐 코드에 문제가 없음을 확인했다.

프로젝트와 관련된 최신 업데이트 소식은 X(트위터)와 텔레그램 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

