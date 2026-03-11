일론 머스크의 X머니, 어떤 가상화폐가 도입될까?

일론 머스크가 추진하는 엑스(구 트위터)의 결제 프로젝트 X머니가 점점 구체적인 모습을 드러내고 있다.

최근 공개된 정보에 따르면, 실물 직불카드인 X카드가 곧 공식 출시를 준비 중이며, 미국 내부 테스터들은 이미 카드 신청이 가능한 상태라고 한다.

X카드는 비자가 발행을 담당하며, 현금 캐시백 기능과 카드 디자인 선택 옵션 등이 지원될 것으로 알려졌다. 또한 X머니에는 다이렉트 디파짓 기능도 포함될 예정이다. 덕분에 사용자는 급여를 엑스 계정으로 직접 받을 수 있으며, 또는 플랫폼에서 발생하는 크리에이터 수익 역시 별도의 은행 계좌를 거치지 않고 바로 입금받을 수 있을 것으로 보인다.

프로젝트는 이르면 4월 초 내부 베타 테스트를 마무리하고, 일반 이용자를 대상으로 초기 공개 액세스를 시작할 계획이라고 밝혀, 시장의 기대감도 점차 높아지고 있다.

그에 따라 가상자산 시장에서는 암호화폐 도입 여부가 주된 관심사로 부상했다. 지금까지 다양한 추측이 이어지고 있으며, 대부분은 결국 암호화폐가 도입될 것이라 전망하고 있지만, 실제로는 아직 구체적인 발표가 나오지 않은 상태다.

다만 현명한 투자자라면, 현재 시장에서 거론되는 유력 후보가 어떤 것인지 정도는 미리 파악해두면 좋을 것이다.

비트코인 (BTC)

X머니가 가상화폐 결제 기능을 도입할 경우, 가장 가능성이 높은 코인으로 비트코인이 자주 언급된다.

비트코인은 현재 암호화폐 시장에서 가장 보수적이고 검증된 자산으로 평가된다. X머니가 글로벌 결제 네트워크를 지향하는 만큼, 가장 넓은 인지도와 유동성을 갖춘 비트코인을 채택하는 것이 당연하고 안정적이라는 분석이다.

규제 측면에서도 유리한 위치에 있다. 미국에서는 비트코인이 상품으로 분류되기 때문에 다른 토큰들에 비해 규제 불확실성이 낮은 편이다. 대형 플랫폼이 새로운 결제 시스템을 구축할 때 이러한 규제 안정성은 중요한 요소로 작용한다.

일론 머스크 역시 과거부터 비트코인 결제에 대해 긍정적인 태도를 보여왔다. 실제로 머스크가 이끄는 테슬라는 한때 비트코인 결제를 도입한 전례가 있으며, 이후 환경 문제 등을 이유로 중단되긴 했지만 여전히 재도입 가능성이 거론된 바 있다.

스테이블코인 (USDC, USDT)

두 번째로 유력하게 언급되는 선택지는 USDC·USDT 같은 스테이블코인이다.

스테이블코인은 가격 변동성이 낮다는 특성 때문에 실제 결제 시스템에 가장 적합한 암호화폐로 평가된다. 스테이블코인 가치는 달러에 연동되어 고정되고, 전지구적으로 스테이블코인 도입 사례가 증가하고 있어, 일반 사용자 입장에서도 큰 부담 없이 접근할 수 있다는 장점이 있다.

실제로 업계 분석가 사이에서도 X머니가 스테이블코인 중심 결제 구조를 채택할 가능성이 수차례 제기된 바 있다. 글로벌 송금이나 플랫폼 결제 기능을 고려할 때, 안정적인 가치 유지가 필수적이기 때문이다.

미국 규제 환경에서도, 스테이블코인은 비교적 제도화가 빠르게 진행되고 있다. 향후 클래리티 법안과 같은 디지털 자산 관련 입법이 추진될 경우, 스테이블코인의 법적 지위가 더욱 명확해질 전망이다. 이러한 점 역시 엑스 같은 대형 플랫폼이 스테이블코인을 선택할 수 있는 배경으로 꼽힌다.

도지코인 (DOGE)

X머니와 관련해 가장 자주 언급되는 코인은 단연 도지코인(DOGE)이다. 도지코인은 일론 머스크의 개인적인 선호로도 유명한 코인이다. 그는 과거 수차례 도지코인을 공개적으로 언급하며 호의적인 태도를 보인 바 있다. 실제로 그가 운영하는 기업에서 특정 상품 결제에 도지코인을 허용하는 사례가 등장하기도 했다.

도지코인 채택을 전망하는 사람들은 밈코인의 대중성도 그 이유로 꼽았다. 엑스 플랫폼이 대중적 금융 서비스로 확장하려 한다면, 이미 인터넷 문화와 강하게 연결된 도지코인의 상징성을 활용할 수 있다는 논리다.

실제 다양한 매체와 시장 분석에서도, X머니가 도지코인을 결제 옵션으로 포함할 가능성을 꾸준히 제기한 바 있다.

시장 분위기도 무시못해

현재까지 공개된 정보만으로는 X머니가 정말로 암호화폐를 도입할지, 그리고 어떤 코인을 채택할지 단정하기 어렵다.

특히 가상자산 결제 기능은 규제 환경과 시장 분위기에 큰 영향을 받기 마련이다. 최근 시장이 지정학적 갈등을 해소하지 못하고 있는 것을 고려하면, X머니의 암호화폐 도입 여부는 나중으로 밀려날 가능성도 있다.

만약 특정 코인이 X머니에 도입된다면 상당한 가격 상승이 발생할 수 있지만, 아직 확실한 것이 없으므로 섣불리 매수하는 것은 권장되지 않는다. 만약 좋은 타이밍에 매수해 급등을 노리고자 한다면, 아직 시장에 나오지 않은 프리세일 코인 구매가 더 현명할 수 있다.

