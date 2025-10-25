일론 머스크의 스페이스X 지갑서 1억 3,340만 달러 규모 비트코인 이동 포착

핵심 내용

스페이스X는 여전히 약 7억 7,040만 달러 규모의 6,970 BTC를 보유하고 있으며, 이 자산은 콜드 월렛과 코인베이스 프라임 커스터디 계정으로 분산되어 있다.

일론 머스크는 최근 플로키 이누 관련 콘텐츠를 게시했으며, X는 암호화폐 결제 기능 통합을 앞둔 핸들 마켓플레이스를 공개했다.

이번 대규모 비트코인 이동은 머스크의 암호화폐 관련 활동이 활발해진 시기와 맞물려 발생, 기관 보유 비중 조정 가능성에 대한 시장의 추측을 불러일으켰다.

10월 24일 금요일, 일론 머스크(Elon Musk)가 이끄는 우주 개발 기업 스페이스X와 연관된 암호화폐 지갑에서 약 1억 3,340만 달러 규모의 비트코인이 이동한 사실이 온체인 데이터 분석 플랫폼을 통해 포착됐다.

온체인 분석 플랫폼 아캄(Arkham)의 데이터에 따르면, 이번 거래는 유럽 중부 시간 기준 오후 4시 30분 경에 발생했으며, 당시 비트코인은 11만 1,200달러 선에서 거래되고 있었다. 거래 직후 비트코인 가격은 몇 시간 만에 일시적으로 10만 9,938달러까지 하락했으며, 이후 소폭 반등해 기사 작성 시점에는 11만 1,600달러 수준에서 거래되고 있다. 이 움직임은 대형 기관의 자금 이동이 여전히 시장에 강한 영향을 미친다는 사실을 다시 한 번 입증했다.

이번 대규모 이동이 포착되자 투자자들 사이에서는 “스페이스X가 비트코인을 매도하는 것 아니냐”는 추측이 제기됐다. 그러나 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 분석에 따르면, 해당 지갑에는 여전히 약 6,970.45 BTC, 약 7억 7,040만 달러 상당의 비트코인이 남아 있는 것으로 확인됐다. 이는 전량 매도가 아닌 자산 재배치나 보관 전략 조정일 가능성이 높다는 분석이 나온다.

실제로 해당 비트코인은 콜드 월렛과 코인베이스 프라임(Coinbase Prime) 커스터디에 분산 보관되고 있는 것으로 파악되며, 이는 리스크 관리 또는 유동성 조정을 위한 전략적 자산 배분의 일환일 수 있다는 해석이 우세하다.

일론 머스크의 ‘크립토 주간’… 시장 관심 다시 불붙이다

이번 거래는 일론 머스크가 암호화폐 커뮤니티와 활발한 상호작용을 벌이던 한 주의 마지막에 발생했다.

10월 20일, 일론 머스크는 자신의 SNS 플랫폼 X에 플로키 이누(Floki Inu)가 등장하는 유머 영상을 게시하며, 이 시바견 밈코인을 “X의 CEO”라고 지칭했다. 이 게시물은 암호화폐 커뮤니티에서 큰 반향을 일으켰고, 플로키 이누뿐 아니라 도지코인을 비롯한 밈코인 거래량이 일시적으로 급증하는 효과를 낳았다.

또한 같은 주, X는 “핸들 마켓플레이스(Handles Marketplace)” 기능을 공식 발표했다. 이 기능은 인증된 사용자가 미사용 고유 계정을 사고팔 수 있게 하는 시스템으로, 향후 도지코인이나 다른 암호화폐를 통한 결제 시스템 도입의 전초가 될 것이라는 관측이 제기되고 있다.

이처럼 머스크의 일련의 행보는 그가 여전히 암호화폐 생태계와 긴밀하게 연계되어 있으며, 그의 발언과 행동 하나하나가 시장 심리에 직접적인 영향을 미친다는 사실을 다시 한 번 보여줬다.

스페이스X의 비트코인 보유 규모와 자산 운용 전략은 아직까지 구체적으로 공개된 바 없다. 다만 머스크는 비트코인에 대해 지속적인 지지 입장을 유지해왔으며, 2024년 미국 대선 당시 도널드 트럼프 대통령의 유세 현장에서도 비트코인을 긍정적으로 언급한 바 있다.

전문가들은 이번 움직임이 단기적인 매도보다는 장기 보유 및 리밸런싱 전략의 일환일 가능성이 높다고 보고 있다. 아울러 스페이스X뿐 아니라 테슬라나 X 등 머스크가 이끄는 다른 기업들에서도 향후 암호화폐 결제 및 자산 운용 확대가 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다.

