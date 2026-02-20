비트코인(Bitcoin) 시장이 조정을 겪는 가운데, 개인 투자자들의 공포 심리를 나타내는 ‘비트코인 제로(Bitcoin zero)’ 검색량이 사상 최고치에 근접했다. 구글 트렌드 데이터에 따르면 해당 검색어의 관심도는 최근 2022년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다.

이는 비트코인 ETF 자금 유출과 극단적 공포 심리 확산이 맞물리며 시장 참여자들 사이에 ‘암호화폐 종말론’에 가까운 비관론이 팽배해 있음을 시사한다.

극단적 공포 지표와 바닥 신호의 상관관계

역사적으로 ‘비트코인 제로’와 같은 검색어 급증은 시장의 바닥을 알리는 역발상 지표로 작용해 왔다.

2018년 약세장, 2020년 3월 코로나 팬데믹 폭락, 그리고 2022년 루나(Terra) 및 FTX 사태 당시에도 대중의 관심은 ‘비트코인의 멸망’에 쏠렸으나, 시장은 그 지점에서 주요 지지선을 형성하고 반등했다. 더 스트리트(The Street)의 분석에 따르면, 이러한 검색량 급상승은 개인 투자자들의 항복 단계를 의미하며, 이후 대규모 가격 상승이 뒤따르는 경향이 있다.

전문가들은 현재의 심리 상태를 전형적인 약세장 바닥 패턴과 비교하고 있다. 과거 비트코인이 5개월 연속 하락세를 보인 뒤에는 강력한 강세 국면이 이어졌다는 분석이 나오며, 현재의 높은 공포 지수는 오히려 스마트 머니가 저가 매수를 고려하는 시점일 수 있다는 의견에 힘이 실리고 있다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

대중의 투매 심리와 엇갈린 전망

현재 검색량 지표는 2022년 11월 수준을 넘어설 정도로 극단적이다. 인크립티드(Incrypted)에 따르면, ‘비트코인이 제로가 될 것인가’ 혹은 ‘비트코인 멸망’과 같은 문구가 급증한 것은 최근 비트코인이 고점 대비 20% 이상 하락하며 6만 2,000달러 선을 위협받았던 상황과 무관하지 않다.

짐 크레이머(Jim Cramer)를 비롯한 일부 미디어 인사들이 비트코인의 헤지 기능에 의문을 제기한 점도 불안 심리를 부채질했다.

그러나 이러한 대중의 패닉과는 달리, 기관 투자자들과 ETF 보유자들은 여전히 ‘다이아몬드 핸드’를 유지하며 물량을 지키고 있는 것으로 파악된다.

이는 단기적인 가격 변동성에 흔들리는 개인과 장기적 가치를 보는 기관 간의 시각차를 보여준다. 비트코인 펀더멘털은 여전히 견고하며 최근의 하락은 거시경제적 불확실성과 지정학적 긴장에 기인한 바가 크다는 분석이 지배적이다.

역발상 투자 기회인가?

극단적 공포는 종종 최고의 매수 기회를 제공하지만 리스크 관리 역시 필수적이다. 마이클 버리(Michael Burry)와 같은 투자자들의 경고처럼 거시 경제 상황이 악화될 경우 추가 하락의 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.

트레이더들은 이번 검색량 급증을 단순한 매수 신호로만 받아들이기보다 연준의 금리 정책 방향성과 현물 ETF 유입세가 회복되는지 등을 종합적으로 판단해 진입 시점을 조율해야 한다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.