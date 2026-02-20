아즈텍 네트워크 AZTEC 코인, 업비트 상장 달성 – 90% 급등

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

이더리움 기반 프라이버시 레이어2로 알려진 아즈텍이 드디어 국내 거래소에 상륙했다. 생태계 네이티브 토큰 AZTEC은 이번 금요일 오후 4:30분부터 업비트·빗썸 거래소에서 거래를 개시했다.

업비트는 원화, BTC, USDT 마켓을 추가했고, 빗썸은 동일한 시간에 원화마켓 추가 및 에어드랍 이벤트를 추진했다.

아즈텍은 출시 하루만에 91% 이상 상승률을 자랑하며 급등하기 시작했다. 그에 따라 어제부터 시장을 점령했던 엔소 코인의 성과를 앞지르고, 현재는 주간 상승률 랭킹 1위를 차지한 상태다.

아즈텍 네트워크란?

아즈텍 네트워크는 프라이버시 스마트 계약을 가능하게 하는 레이어2 솔루션이다. 이는 이더리움 기반 솔루션으로, 개발자는 직접 프라이버시 수준을 조절하여 애플리케이션을 개발할 수 있게 된다.

이더리움을 비롯한 블록체인 대부분은 완전한 투명성을 강조한다. 모든 상태를 공개하여 역설적으로 보안성을 확보하는 설계를 지닌다. 하지만 이런 강제된 투명성은 애플리케이션 성격에 따라 부담으로 작용할 수 있다는 문제가 있었다. 한편 아즈텍이 등장하면서, 개발자들은 거래 데이터, 잔액, 계약 로직을 비관련자에게 노출하지 않는 앱 개발이 가능해졌다.

오늘날 은행과 펀드, 국가적 차원에서 블록체인 기술을 채택하는 추세지만, 블록체인의 강제된 투명성은 여전히 부담스러운 진입장벽으로 간주된다. 펀드 측면에서 운용 규모가 전부 공개되면 전략을 쉽게 추적당할 수 있고, 은행은 고객 자산 규모가 노출되는 리스크를 감수해야 하며, 이는 여러 목적으로 악용될 수도 있다. 반면 아즈텍은 프라이버시 수준을 조율할 수 있는 유연성을 제공하여 이런 문제를 해결한다.

아즈텍 솔루션은 프라이버시에 대한 유연성을 보장하면서, 현실적인 개발환경을 제공하고자 한다. 그에 따라 코딩이 쉽고, 실행이 빠르며, 확장 비용이 합리적인 레이어2 환경을 제시하는 것을 목표로 삼는다.

AZTEC 코인

이번에 상장된 AZTEC 코인은 생태계에서 스테이킹, 거래 수수료, 거버넌스 참여 목적으로 사용된다.

코인마켓캡을 보면, 24시간 기준 70% 이상 가격이 올랐다. 아즈텍 네트워크 시총은 9400만 달러에 달하며, 사상최고치는 오늘 달성된 0.03813달러다. 토큰 총공급량은 103억 개로 고정되어 있지만, 현재 유통되고 있는 물량은 28억 개에 달한다.

아즈텍 네트워크는 일찌기 a16z, 패러다임, 이더리움 창립자 비탈릭 부테린 등 최고 수준의 투자자를 유치하며 관심을 모았다. 프로젝트는 작년 말 초기판매를 통해 6100만 달러를 모금했으며, 당시 시장이 바닥을 쳤던 것을 고려하면 엄청난 성과다.

AZTEC 코인은 2026년 2월 12일 토큰생성 이벤트를 개시하며 코인베이스, 오케이엑스, 크라켄, 바이비트, 쿠코인 등 대형 거래소에 상장되었다.

비트코인 유틸리티를 강화하는 비트코인 하이퍼

이번 가격 급등은 업비트 상장빔 효과인 것으로 해석될 수 있지만, 그 기술적 펀더멘털이 여전히 탄탄한 것도 사실이다. 다만 가격이 크게 오른 것을 고려하면, 향후 하락 조정이 발생할 것으로 전망된다.

그렇다면, 지금 당장 고려하기 좋은 레이어2 솔루션은 없을까. 최근 침체된 시장 상황이 부담스럽다면, 아직 출시되지 않은 프리세일 코인을 고려하는 것도 현명하다. 이를 테면 비트코인 하이퍼가 좋다. 이는 비트코인 유틸리티를 강화하는 레이어2 프로젝트로, 단기간에 3153만 달러 이상을 모금하여 큰 관심을 모으고 있다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신을 활용한 레이어2를 구현하여, 비트코인 사용자가 저렴하고 빠른 거래를 즐길 수 있도록 한다. 또한 생태계는 스마트 계약 기능을 강화하여 향후 디파이, 밈코인, 고속 거래, P2E 게임 등 다양한 활용사례가 추가될 전망이다.

HYPER 프리세일 가격은 0.0136759달러로 상당히 저렴한 편이지만, 단계적으로 인상하니 서둘러 참여하면 좋다. 구매자는 스테이킹에 참여하여 37%에 달하는 연 보상도 누릴 수 있다.

