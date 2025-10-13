이더리움 급락 후 반등 모색… 4,500달러 회복 관건

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

이더리움(ETH) 가격이 8% 반등하며 10월 12일 일요일 기준 최고 4,150달러(약 591만 원)까지 상승했다. 이는 24시간 전에 3,652달러(약 520만 원)까지 급락했던 것과 비교하면 빠르게 회복한 셈이다. 전체 암호화폐 합산 시가총액 역시 4% 상승했으며, 트레이더들이 금요일에 대규모로 청산당한 이후 새롭게 포지션을 매수하고 있는 것으로 분석된다. 이더리움 재무 보유고 투자 전략으로 유명한 비트마인(Bitmine, BMNR)과 연관된 암호화폐 지갑들은 이번 조정장에서 저가 매수 기회를 활용하여 이더리움을 대규모로 매집했다.

비트마인, 이더리움 가격 4,200달러의 회복 구간에서 저가 매수

10월 12일 일요일, 암호화폐 분석 플랫폼 룩온체인(Lookonchain)은 X(구 트위터)를 통해 약 64만 5천 명의 팔로워들에게 비트마인 관련 암호화폐 지갑들에서 대규모 이더리움 매수 거래를 포착했다고 알렸다. 룩온체인에 따르면, 비트마인은 암호화폐 시장 급락 직후 약 4억 8,000만 달러(약 6,844억 원) 규모로 12만 8,718개의 이더리움을 매수했다.

게시물에 따르면, 비트마인과 연관된 여섯 개의 신규 암호화폐 지갑들이 같은 날 팔콘엑스(FalconX)와 크라켄(Kraken) 거래소에서 12만 8,718개의 이더리움을 출금한 것으로 확인됐다.

해당 거래들은 아직 공식적으로 확인되지 않았지만, 미국 주식 시장이 월요일에 개장한 이후에야 검증이 가능할 것으로 보인다. 다만 온체인 활동은 이미 시장의 주목을 끌고 있다. 트레이더들이 비트마인과 기타 상장 기업들의 저가 매수 거래가 확인되기 전에 선제적으로 대응하면서, 향후 이더리움 가격은 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 높다.

만약 비트마인의 대규모 매집이 사실로 확인된다면, 다른 대형 보유자들도 재진입을 고려할 수 있다. 이는 미국과 중국의 무역 갈등으로 촉발된 투매 심리에서 벗어나, 시장 회복세를 가속화하는 요인이 될 수 있다.

이더리움 가격 전망: 상승세 전환, 강세 시나리오 상 4,244달러의 저항선 돌파가 관건

현재 이더리움 가격은 상승 반전이 확인되려면 4,244달러(약 604만 원) 구간에 위치한 볼린저 밴드(Bollinger Band) 중단선과 20일 이동평균선을 명확히 돌파할 필요가 있다. 이러한 돌파가 이뤄지지 않을 경우, 상승 쐐기형 패턴에 따라 가격이 3,179달러(약 453만 원) 수준까지 조정될 리스크가 있다.

이더리움의 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 과매도 구간에서 회복하여 현재 50대 초반에 머물고 있다. 이는 모멘텀이 개선되고 있다는 것을 시사하지만, 지속적인 상승세가 확실히 확인된 것은 아니다.

강세 시나리오 상 일간 종가 기준으로 4,244달러(약 604만 원)를 상향 돌파하고 유지할 경우, 모멘텀에 따라 거래하는 트레이더들의 매수와 숏커버링이 유입될 가능성이 있다. 그럴 경우 상단 볼린저 밴드인 4,753달러(약 677만 원)까지 상승 여력이 실현될 수 있다.

반대로 약세 시나리오 상 4,244달러(약 604만 원) 선 회복에 실패하면 이더리움은 다시 3,734달러(약 534만 원)와 3,179달러(약 453만 원)까지 하락 압력을 받을 수 있다.

