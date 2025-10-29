펌프펀(PUMP), 10% 상승… 대규모 바이백과 고래 매집이 상승 견인

핵심 내용

한 고래 주소가 바이낸스(Binance)에서 6.39백만 달러 규모의 12억 9,000만 PUMP를 출금했다.

펌프펀(Pump.fun)은 전체 공급량의 약 10%를 매입하며, 누적 바이백(자사 토큰 매입) 규모가 1억 5,000만 달러(약 2,147억 2,500만 원)를 돌파했다.

이와 함께 펌프펀(PUMP) 코인은 상승 모멘텀을 바탕으로 0.0052달러 돌파를 노리는 흐름을 보이고 있다.

지난 24시간 동안 펌프펀(PUMP) 토큰은 10% 급등, 주간 상승률은 30%에 근접하고 시가총액은 18억 달러(약 2조 5,763억 원) 규모로 올라서며, 시가총액 순위 상위 50위권에 진입했다. 10월 29일 현재 PUMP 가격은 0.004859 달러(약 7원)이다.

온체인 렌즈(Onchain Lens)가 공유한 데이터에 따르면, 한 대형 고래 주소가 최근 바이낸스(Binance)에서 12억 9,000만 PUMP, 약 639만 달러(약 91억 4,473만 원) 규모의 토큰을 출금한 것으로 드러났다.

해당 지갑은 지난 2주간 누적 매수한 결과 현재 33억 PUMP, 약 1,638만 달러(약 234억 4,469만 원) 규모의 토큰을 보유하고 있다.

A whale withdrew 1.29B $PUMP worth $6.39M from #Binance, 20 minutes ago. Currently, the whale holds 3.3B $PUMP worth $16.38M, accumulated in the past 2 weeks. Address: GfcyaWC53yTgdWpRLEXSqU6gYvyGgdGvyj6dis65zewy Data @nansen_ai pic.twitter.com/TsjNJ4p0w2 — Onchain Lens (@OnchainLens) October 28, 2025

펌프펀, 대규모 바이백 전략으로 상승세 견인

펌프펀(Pump.fun)의 PUMP 바이백(buyback, 자사 토큰을 시장에서 직접 매입해 가격과 수요를 지지하는 전략)이 알트코인 랠리를 강하게 밀어붙이고 있다. 해당 바이백 규모는 불과 3개월 만에 1억 5,000만 달러(약 2,147억 2,500만 원)를 돌파했다.

플랫폼은 전체 토큰 공급량의 약 9.6%를 매입한 상태로, 이는 솔라나(SOL) 생태계에서 가장 강력한 가격 지지 기조를 갖춘 자산 가운데 하나로 평가된다. 누적 바이백 금액은 2억 달러(약 2,862억 6,000만 원) 이상을 기록한 레이디움(RAY)에 이어 2위를 차지하고 있다.

또한 펌프펀은 누적 매출 8억 1,800만 달러(약 1조 1,710억 원), 일평균 약 100만 달러(약 14억 3,150만 원) 수익을 기록하고 있으며, 이 수익을 생태계 확장에 직접 재투자하고 있다. 그 일환으로 멀티체인 트레이딩 터미널인 파드레(Padre) 인수도 완료했다.

"the $PADRE token will no longer have utility on the platform with no further plans for the future." And Padre team banning the word "token" in discord, removing user chats mentioning the $PADRE token, and kicking out users. Nicely done… — 0x0000000000 (@1ntr0l1na1) October 24, 2025

시장 지배력과 생태계 확장

펌프펀은 최근 펌프스왑(PumpSwap), 펌프 스크리너(Pump Screener) 출시와 파드레(Padre) 인수 등 생태계 확장을 이어가고 있다. 현재 솔라나에서 신규 토큰 상장의 대부분을 담당하며, 밈코인 생태계를 주도하고 있다.

🚨JUST IN: According to Dune data, @pumpdotfun now accounts for 100% of all tokens graduating on Solana, with 98 tokens graduating in the last 24 hours. All other platforms recorded zero token graduations during the same period. pic.twitter.com/9yeroNvoBy — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 27, 2025

흥미롭게도, 펌프펀은 한때 바이낸스 스마트 체인(BSC) 밈코인 붐 동안 포어밈(Four.Meme)에 주도권을 잠시 내주며 점유율이 감소한 바 있다.

그러나 파드레 통합 이후, 펌프펀은 매출과 사용자 참여 두 측면 모두에서 다시 1위 자리를 되찾았다.

펌프펀(PUMP) 가격 분석: 강세 돌파 임박

일간 차트 기준 펌프펀(PUMP)은 하락 채널상단 돌파를 시도하며, 0.00509달러(약 7.3원) 부근에서 상단 저항을 테스트하고 있다.

RSI(상대강도지수)는 56.17로 중립적 모멘텀을 시사하며, MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 매수세 강화 신호를 보여주고 있다.

만약 PUMP가 0.00520달러(약 7.4원) 저항을 종가 기준으로 상회할 경우, 다음 목표 가격은 0.0060달러(약 8.6원)와 0.0075달러(약 11원) 구간이 될 수 있다. 반면 즉각적인 지지선은 0.0041달러(약 5.9원), 보다 탄탄한 지지 기반은 0.0030달러(약 4.3원) 부근에 형성되어 있다.

한편 고래 매집과 지속적인 바이백 전략이 이어질 경우, PUMP는 0.0080달러(약 11.4원)의 주요 심리적 저항선을 향해 상승할 수 있으며, 2025년 주목할 차세대 코인으로 부상할 여지가 있다는 평가가 나온다.

