리플 ETF 5종, DTCC에 공식 등록… XRP 10달러 돌파할까?

핵심 내용
- XRP 현물 ETF 5종이 DTCC에 공식 등록됐다.
- 기술적 지표에 따르면 XRP는 강세 쐐기 패턴 내에서 횡보하고 있다.
- 일부 분석가들은 1.90달러 구간을 마지막 재시험 구간으로 보고 있으며, 이를 돌파할 경우 최대 10달러까지 상승할 수 있다는 전망을 내놓고 있다.
리플 가격이 다시 한 번 상승 기대를 모으고 있다. 미국 증권예탁결제원(DTCC)에 리플 ETF 5종이 공식 등록되면서, 본격적인 XRP ETF 승인과 거래소 상장 가능성이 가시화되고 있기 때문이다.
비트코인과 이더리움 ETF가 상장되기 전 동일한 경로를 거쳤다는 점에서, 리플에도 유사한 전개가 펼쳐질 수 있다는 전망이 나온다.
리플 현물 ETF, 5개사 동시 등록… 본격 론칭 임박했나
이번에 DTCC에 등록된 리플 현물 ETF는 프랭클린 템플턴, 비트와이즈, 캐너리 캐피탈, 21셰어즈, 코인셰어즈 등 5개 주요 자산운용사에서 제출한 상품이다. 각 ETF의 정식 명칭은 다음과 같다.
- 프랭클린 XRP 트러스트 (XRPZ)
- 21셰어즈 XRP ETF (TOXR)
- 비트와이즈 XRP ETF (XRP)
- 캐너리 XRP ETF (XRPC)
- 코인셰어즈 XRP ETF (XRPL)
이들 상품은 미국 투자자들이 전통 금융 시스템을 통해 리플에 직접 투자할 수 있도록 설계된 것으로, 현재는 규제 승인 절차를 앞두고 있는 상태다. 특히 DTCC 등록은 기술적 준비 완료를 의미하는 핵심 단계로, 이르면 수 주 내로 미국 내 공식 거래소에서 해당 ETF가 상장될 가능성이 있다는 분석이 나온다.
이와 관련하여 캐너리 캐피탈의 CEO인 스티븐 맥클러그(Steven McClurg)는 최근 ‘리플 스웰 2025(Ripple Swell 2025)’ 행사에서, 자사가 준비 중인 리플 ETF를 내주 중 조기 출시할 수 있다고 밝혔다. 그는 SEC에 ‘지연 없는 수정안(no-delay amendment)’을 제출해 20일 내 신속 승인을 목표로 하고 있다고 덧붙였다.
ETF 시장의 강자인 그레이스케일(Grayscale)도 XRP 현물 ETF 전환에 나섰다. 현재 약 1,400만 달러 규모의 자산을 운용 중인 기존 XRP 트러스트 상품을, 현물 기반 ETF로 전환하는 방안을 추진 중이다. 이는 기관 투자자 유입을 가속화할 수 있는 긍정적인 요인으로 평가된다.
한편 맥클러그는 자사가 이미 라이트코인(LTC)과 헤데라(HBAR) 기반 ETF를 성공적으로 출시한 경험이 있으며, 이를 XRP ETF 출시 모델로 삼고 있다고 밝혔다. XRP가 기존보다 더 넓은 투자자층에 노출될 수 있는 기반이 점차 마련되고 있는 셈이다.
리플 전망: XRP, 현재 상승 쐐기 패턴 형성 중
리플 가격은 XRP ETF 등록 소식이 전해진 이후 24시간 만에 12.01% 상승했으며, 거래량은 전일 대비 95.79% 급증했다. 기술적 지표 상으로는 하락 쐐기형 패턴 안에서 가격이 통합되고 있는 모습이다. 일반적으로 이는 상방 돌파의 신호로 해석된다.
볼린저 밴드는 점차 수렴 중이며, 이는 큰 가격 변동을 앞둔 전조일 수 있다. 상대강도지수(RSI)는 46.9 수준으로 과매수 구간은 아니지만, 상승 여력은 남아 있는 상황이다. MACD 지표는 시그널 라인 근처에서 위쪽으로 휘어지고 있으며, 이는 곧 강세 크로스오버가 발생할 가능성을 시사한다.
단기 저항선은 2.82달러 부근에 있으며, 쐐기형 상단 추세선을 돌파할 경우 3.45달러, 잠재적으로 4달러까지의 상승 여력이 열릴 수 있다.
반대로 단기 지지선은 2.19달러에 위치해 있으며, 만약 이 수준을 하회할 경우 1.90달러 부근까지 재조정을 받을 수 있다.
암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 이 1.90달러 구간을 마지막 재시험 구간이라고 정의했다. 그는 “현재 XRP 차트는 강세 깃발(bullish flag) 패턴을 그리고 있으며, 짧은 조정이 끝나면 폭발적인 상승이 뒤따를 수 있다”고 분석했다.
이 패턴이 완성될 경우, 다음 상승 구간에서 리플 가격이 10달러를 돌파할 가능성도 있다고 덧붙였다. 10달러는 현재 가격 대비 약 4~5배 상승한 수준으로, ETF 승인, 기관 자금 유입, 기술적 상승 모멘텀 등이 결합될 경우 충분히 도달 가능한 목표로 간주되고 있다.
현재 리플은 비트코인, 이더리움에 이어 세 번째로 현물 ETF 출시가 임박한 주요 코인으로 부상하고 있다. 과거 소송 이슈로 인한 규제 리스크는 어느 정도 해소된 상태이며, 이번 ETF 등록은 그동안 제한되었던 기관 투자자의 참여를 본격적으로 유도하는 트리거가 될 수 있다.
리플 ETF 승인 가능성이 높아질수록 XRP의 시장 신뢰도와 거래 유동성은 더욱 개선될 것이며, 2025년 XRP가 알트코인 시장의 핵심 투자처 중 하나로 부상할 가능성도 배제할 수 없다.
