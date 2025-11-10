리플 ETF 5종, DTCC에 공식 등록… XRP 10달러 돌파할까?

핵심 내용

XRP 현물 ETF 5종이 DTCC에 공식 등록됐다.

기술적 지표에 따르면 XRP는 강세 쐐기 패턴 내에서 횡보하고 있다.

일부 분석가들은 1.90달러 구간을 마지막 재시험 구간으로 보고 있으며, 이를 돌파할 경우 최대 10달러까지 상승할 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

리플 가격이 다시 한 번 상승 기대를 모으고 있다. 미국 증권예탁결제원(DTCC)에 리플 ETF 5종이 공식 등록되면서, 본격적인 XRP ETF 승인과 거래소 상장 가능성이 가시화되고 있기 때문이다.

비트코인과 이더리움 ETF가 상장되기 전 동일한 경로를 거쳤다는 점에서, 리플에도 유사한 전개가 펼쳐질 수 있다는 전망이 나온다.

According to CryptoBriefing, five spot XRP ETFs from Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, and CoinShares have appeared on the DTCC list — Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), and CoinShares XRP ETF… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 10, 2025

리플 현물 ETF, 5개사 동시 등록… 본격 론칭 임박했나

이번에 DTCC에 등록된 리플 현물 ETF는 프랭클린 템플턴, 비트와이즈, 캐너리 캐피탈, 21셰어즈, 코인셰어즈 등 5개 주요 자산운용사에서 제출한 상품이다. 각 ETF의 정식 명칭은 다음과 같다.

프랭클린 XRP 트러스트 (XRPZ)

21셰어즈 XRP ETF (TOXR)

비트와이즈 XRP ETF (XRP)

캐너리 XRP ETF (XRPC)

코인셰어즈 XRP ETF (XRPL)

이들 상품은 미국 투자자들이 전통 금융 시스템을 통해 리플에 직접 투자할 수 있도록 설계된 것으로, 현재는 규제 승인 절차를 앞두고 있는 상태다. 특히 DTCC 등록은 기술적 준비 완료를 의미하는 핵심 단계로, 이르면 수 주 내로 미국 내 공식 거래소에서 해당 ETF가 상장될 가능성이 있다는 분석이 나온다.

이와 관련하여 캐너리 캐피탈의 CEO인 스티븐 맥클러그(Steven McClurg)는 최근 ‘리플 스웰 2025(Ripple Swell 2025)’ 행사에서, 자사가 준비 중인 리플 ETF를 내주 중 조기 출시할 수 있다고 밝혔다. 그는 SEC에 ‘지연 없는 수정안(no-delay amendment)’을 제출해 20일 내 신속 승인을 목표로 하고 있다고 덧붙였다.

ETF 시장의 강자인 그레이스케일(Grayscale)도 XRP 현물 ETF 전환에 나섰다. 현재 약 1,400만 달러 규모의 자산을 운용 중인 기존 XRP 트러스트 상품을, 현물 기반 ETF로 전환하는 방안을 추진 중이다. 이는 기관 투자자 유입을 가속화할 수 있는 긍정적인 요인으로 평가된다.

한편 맥클러그는 자사가 이미 라이트코인(LTC)과 헤데라(HBAR) 기반 ETF를 성공적으로 출시한 경험이 있으며, 이를 XRP ETF 출시 모델로 삼고 있다고 밝혔다. XRP가 기존보다 더 넓은 투자자층에 노출될 수 있는 기반이 점차 마련되고 있는 셈이다.

리플 전망: XRP, 현재 상승 쐐기 패턴 형성 중

리플 가격은 XRP ETF 등록 소식이 전해진 이후 24시간 만에 12.01% 상승했으며, 거래량은 전일 대비 95.79% 급증했다. 기술적 지표 상으로는 하락 쐐기형 패턴 안에서 가격이 통합되고 있는 모습이다. 일반적으로 이는 상방 돌파의 신호로 해석된다.

볼린저 밴드는 점차 수렴 중이며, 이는 큰 가격 변동을 앞둔 전조일 수 있다. 상대강도지수(RSI)는 46.9 수준으로 과매수 구간은 아니지만, 상승 여력은 남아 있는 상황이다. MACD 지표는 시그널 라인 근처에서 위쪽으로 휘어지고 있으며, 이는 곧 강세 크로스오버가 발생할 가능성을 시사한다.

단기 저항선은 2.82달러 부근에 있으며, 쐐기형 상단 추세선을 돌파할 경우 3.45달러, 잠재적으로 4달러까지의 상승 여력이 열릴 수 있다.

반대로 단기 지지선은 2.19달러에 위치해 있으며, 만약 이 수준을 하회할 경우 1.90달러 부근까지 재조정을 받을 수 있다.

암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 이 1.90달러 구간을 마지막 재시험 구간이라고 정의했다. 그는 “현재 XRP 차트는 강세 깃발(bullish flag) 패턴을 그리고 있으며, 짧은 조정이 끝나면 폭발적인 상승이 뒤따를 수 있다”고 분석했다.

이 패턴이 완성될 경우, 다음 상승 구간에서 리플 가격이 10달러를 돌파할 가능성도 있다고 덧붙였다. 10달러는 현재 가격 대비 약 4~5배 상승한 수준으로, ETF 승인, 기관 자금 유입, 기술적 상승 모멘텀 등이 결합될 경우 충분히 도달 가능한 목표로 간주되고 있다.

The dream scenario: $XRP is forming a bullish flag, and a dip to $1.90 could be the spark for a rally toward $10. pic.twitter.com/LpTiPQ1FQG — Ali (@ali_charts) November 9, 2025

현재 리플은 비트코인, 이더리움에 이어 세 번째로 현물 ETF 출시가 임박한 주요 코인으로 부상하고 있다. 과거 소송 이슈로 인한 규제 리스크는 어느 정도 해소된 상태이며, 이번 ETF 등록은 그동안 제한되었던 기관 투자자의 참여를 본격적으로 유도하는 트리거가 될 수 있다.

리플 ETF 승인 가능성이 높아질수록 XRP의 시장 신뢰도와 거래 유동성은 더욱 개선될 것이며, 2025년 XRP가 알트코인 시장의 핵심 투자처 중 하나로 부상할 가능성도 배제할 수 없다.

더보기 – 2025년 ~ 2030년 리플 가격 전망 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.