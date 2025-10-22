플로키(FLOKI) 가격 전망 — 일론 머스크 효과로 폭발적 상승 기대감 고조

도지코인(DOGE)을 자주 지지하며 도지파더(Dogefather)로 불리는 기업가 일론 머스크(Elon Musk)가 최근 시바이누 견종의 플로키(FLOKI)를 X의 CEO로 등장시킨 영상을 공유했다.

이 게시물은 몇 시간 만에 바이럴되며 큰 화제를 모았고, 플로키(FLOKI) 가격은 10일 만의 최고가인 0.00009달러(약 0.13원)까지 치솟았다. 하지만 화요일에는 12% 급락해 0.00006684달러(약 0.096원) 수준으로 내려앉았다.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

2023년, 머스크가 처음으로 플로키를 트위터 CEO의 후임자라고 농담 섞인 발언을 했을 당시, 플로키 가격은 하루 만에 140% 폭등했다. 이번에도 상황은 크게 다르지 않았으며, 플로키는 여전히 가장 유망한 밈코인 중 하나로 평가받고 있다.

플로키(FLOKI) 가격 분석: 하락 채널 이탈 가능성과 반등 신호

주간 차트에 따르면 플로키는 2024년 초부터 장기 하락 채널 내에서 거래되어 왔으며, 최근 0.00004~0.00005달러(약 0.057~0.072원) 구간의 주요 수평 지지선 부근에서 반등했다.

이 지점에서의 반등은 중기 상승 전환의 초기 신호가 될 수 있다.

현재 RSI(상대강도지수)는 41.17 수준이며, MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 여전히 약세 모멘텀을 보이고 있다. 다만, 하락 압력이 점차 완화되는 조짐이 나타나고 있다.

0.00004달러(약 0.057원) 지지선이 유지된다면, 다음 주요 저항선은 0.00009달러(약 0.13원) 부근이며, 이후에는 하락 채널의 상단 추세선이 위치해 있다. 이 구간을 상향 돌파할 경우, 최대 0.005달러(약 7.15원)까지의 대규모 상승 랠리가 펼쳐질 가능성이 있으며, 이는 약 7,500%의 상승 잠재력을 의미한다.

반면, 0.00004달러(약 0.057원) 지지선이 무너질 경우, 가격은 0.000028달러(약 0.04원) 수준까지 추가 하락할 수 있으며, 이는 현재가 대비 약 40%의 추가 하락 위험을 나타낸다.

단기 변동성이 여전히 높은 가운데, 일론 머스크의 언급으로 인해 플로키의 거래량이 161% 급증한 것으로 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터가 보여준다. 시장 참여자들은 머지않아 플로키가 폭발적인 상승 움직임을 보일 가능성에 주목하고 있다.

플로키(FLOKI), 대세 상승 임박… 맥시 도지(MAXI) 프리세일, 투자자 관심 집중

플로키가 대규모 상승 랠리의 문턱에 서 있는 가운데, 투자자들의 시선은 이미 맥시 도지(MAXI)로 향하고 있다. 이 프로젝트는 단순한 토큰이 아니라, 규율, 야망, 리스크 감수라는 투자 철학을 상징한다.

프로젝트의 마스코트는 카페인과 과감한 레버리지로 질주하는 근육질 도지(Doge)로, 현재 여러 커뮤니티에서 화제를 모으고 있다. 특히 현재 진행 중인 프리세일에서 370만 달러(약 52억 9,137만 원)를 모금하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다.

맥시 도지의 목표는 대형 투자자들에 가려졌다고 느끼는 소규모 트레이더들에게 힘을 실어주는 것이다. 즉, 일반 투자자들도 헤비급 트레이더처럼 느낄 수 있는 공간을 만드는 것이 핵심이다.

프로젝트의 초기 투자자들은 최대 82%에 달하는 스테이킹 보상을 받을 수 있다. 다만, 약 20시간 후에는 가격이 인상될 예정이다.

현재 코인당 0.000264달러(약 0.38원)에 맥시 도지를 구매하려면, 공식 맥시 도지 프리세일 웹사이트에 접속해 베스트월렛(Best Wallet) 등 지원 지갑을 연결한 뒤, 안내에 따라 토큰 구매를 완료하면 된다.

기존에 보유한 암호화폐를 교환하거나, 직불·신용카드로 결제해 거래를 완료할 수 있다.

맥시 도지 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.