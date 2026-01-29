아서 헤이즈 “미 연준의 일본 국채 시장 개입 시 비트코인 상승 가능성”

핵심 내용

아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 엔화 약세와 일본 국채(JGB) 수익률 상승에 따른 금융시장 압박이 미 연준의 추가적인 통화 공급을 촉발할 수 있다고 지적했다.

그는 이러한 연준의 조치가 유동성을 확대해 비트코인과 같은 위험자산에 우호적으로 작용할 것으로 내다봤다.

미국 달러 인덱스(DXY)의 하락세 역시 비트코인 등 위험자산의 추가 상승을 뒷받침할 수 있는 요인으로 평가했다.

비트멕스(BitMEX) 전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 미국 연방준비제도(Fed)가 일본 국채 시장에 개입해 추가로 유동성을 공급할 경우, 비트코인(BTC)이 상방 돌파에 나설 수 있다고 전망했다. 헤이즈는 ‘우움프(Woomph)’라는 제목의 그의 최근 에세이에서, 연준이 ‘엔화와 일본 국채(JGB) 시장을 관리’하기 위해 유동성 주입을 선택할 가능성이 있다고 분석했다.

“Woomph” is a an essay on my theory about how the Fed could be printing money to manipulate the yen and JGB markets. If true money printer go fucking BRRRR! https://t.co/VdCUcd784t pic.twitter.com/loIlR5nOd0 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 27, 2026

아서 헤이즈, 엔화 약세와 국채 금리 상승이 맞물린 일본 금융시장 진단

일본은 엔화 약세와 일본 국채(JGB) 수익률 상승이 동시에 진행되는 이중 압박에 직면해 있다. 이러한 흐름은 금융 시스템 전반의 긴장 가능성을 시사하는 동시에, 시장 신뢰가 약화되고 있음을 보여주는 신호로 해석된다.

이 같은 상황은 미국에도 영향을 미칠 수 있다. 일본 내 국채 수익률이 상승할 경우, 일본 투자자들이 미국 국채에서 자금을 회수해 더 높은 수익률을 제공하는 자국 국채로 이동할 가능성이 제기되기 때문이다. 이에 대해 헤이즈는 다음과 같이 언급했다.

“엔화와 일본 국채 시장이 심각한 불안 국면에 들어설 경우, 일본은행(BOJ)이나 미 연준이 결국 추가적인 통화 공급에 나설 수밖에 없을지에 대한 질문에 답은 ‘그렇다’이다. 일본 금융시장을 주목하는 이유는, 비트코인이 현재의 횡보 흐름을 벗어나기 위해 상당한 규모의 유동성 공급이 필요하기 때문이다.”

헤이즈는 이러한 준(準)위기 상황에서 미 연준이 추가적인 달러 유동성을 창출하는 방식으로 개입에 나설 가능성이 있다고 내다봤다. 이후 JP모건(JPMorgan)과 같은 대형 은행들이 달러를 매도해 엔화를 매입하고, 해당 엔화를 활용해 일본 국채를 매수함으로써 일본 국채 수익률을 낮추는 효과가 나타날 수 있다는 설명이다.

한편 또 다른 유동성 공급 조치로, 미국 재무부는 공식 자료를 통해 7억 3,500만 달러(약 1조 484억 원) 규모의 미결제 국채를 재매입했다고 밝혔다. 이 같은 국채 바이백은 유동성에 우호적인 조치로 평가되며, 시장 내 현금 흐름을 개선해 자금이 보다 광범위한 금융시장으로 재유입되는 데 기여할 수 있다는 분석이 나온다.

🇺🇸 JUST IN: U.S. Treasury buys back $735M of its own debt. The Treasury repurchased $735 million in outstanding deb ; a liquidity-positive move that can help cash circulate back into broader financial markets. An early signal of liquidity support that could evolve into… pic.twitter.com/eJNdYuHeix — CryptosRus (@CryptosR_Us) January 28, 2026

미 달러 약세, 비트코인 상승에도 우호적 요인으로 작용

미국 달러 인덱스(DXY)는 1월 27일 95.6까지 하락하며 4년 만의 최저 수준을 기록했다. 지난 1년간 달러 가치는 10% 이상 하락했으며, 이로 인해 금과 은 등 귀금속 시장에서는 강한 상승세가 나타났다.

저명한 벤처 투자자 팀 드레이퍼(Tim Draper)는 비트코인이 여전히 미 달러에 대한 매력적인 대안 자산이라고 평가했다. 드레이퍼는 이러한 인식이 가상자산 시장 전반의 랠리를 뒷받침할 수 있다고 보며, 비트코인 25만 달러 목표가에 대한 기존 전망도 유지하고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.