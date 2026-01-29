비트코인보다 더했다… 하루 2조 달러 요동친 은 시장의 광기

핵심 내용

지난 26일, 은 시장에서 14시간 동안 시가총액 기준 약 2조 달러 규모의 급격한 변동이 발생하는 역사적인 거래 세션이 기록되었다.

비트코인(BTC)은 9만 달러 아래에서 머물며 시가총액 약 1조 7,600를 기록, 최근 은 시장의 폭발적인 움직임에 비해 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있다.

시장은 미국의 원유 재고 데이터와 연준(Fed)의 금리 결정에 촉각을 곤두세우고 있다.

안전자산과 산업용 금속이라는 이중 매력을 지닌 은(Silver) 시장이 지난 1월 26일, 역사상 가장 격렬한 거래일 중 하나를 기록하며 금융 시장을 뒤흔들었다.

비트코인 시총 맞먹는 변동폭, 은의 ‘광기 어린’ 하루… 2조 달러의 소용돌이

이날 은 시장에서는 불과 14시간 만에 시가총액 기준으로 약 2조 달러에 달하는 막대한 자금이 움직이며, 가상자산 대장주인 비트코인의 존재감을 무색하게 만들었다.

금융 분석 매체 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)의 데이터에 따르면, 미 동부 시간 기준 1월 26일 오전 9시부터 오후 1시 사이에 은의 시장 가치는 순식간에 약 5,000억 달러가 급증했다.

그러나 광기는 여기서 멈추지 않았다. 이후 단 3시간 만에 다시 약 9,500억 달러가 증발했고, 같은 날 오후 10시 30분경에는 다시 5,000억 달러를 회복하는 등 전례 없는 변동성을 보였다.

세션 중 여러 지점에서 은의 가격 변동 폭은 비트코인 전체 시가총액에 육박하는 수준을 단 몇 시간 만에 갈아치웠다.

코베이시 레터는 이번 은의 가격 흐름이 향후 수십 년 동안 학계와 업계에서 연구 대상이 될 정도로 이례적이라고 평가했다.

This is absolutely insane: Silver just swung nearly $2 TRILLION of market cap in 14 hours. Between 9:00 AM ET and 1:00 PM ET, silver added +$500 billion of market cap. Then, between 1:00 PM ET and 4:30 PM ET, silver lost -$950 billion. Then, between 4:30 PM ET and 10:30 PM… pic.twitter.com/ync4MVQ9pP — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 27, 2026

이러한 폭발적인 활동은 최근 현물 은 가격이 온스당 110달러에서 117달러 사이를 오가며 사상 최고 수준까지 치솟은 가운데 발생했다.

달러 약세와 지정학적 긴장감, 그리고 광범위한 시장 스트레스가 맞물리며 은의 랠리를 부채질한 것으로 분석된다.

금속은 오르고, 비트코인은 주춤… 인내심이 필요한 시점

은이 화려한 스포트라이트를 받는 동안, 비트코인은 좀처럼 반등 모멘텀을 찾지 못하고 있다. 비트코인은 지난 한 주간 약 3% 하락하며 핵심 심리적 지지선인 9만 달러 아래에 머물러 있다.

2025년 10월 초 랠리 당시 시가총액 2조 4,900억 달러까지 치솟았던 비트코인은 현재 약 1조 7,600억 달러 수준으로 내려앉은 상태다.

ETF 전문가 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 지난 20년간 금과 은을 보유한 투자자들이 연평균 약 10.6%의 수익률을 기록했다는 점을 언급했다.

특히 은은 작년 한 때 연간 수익률이 4.5%에 불과했으나, 최근 12개월 사이 그 격차를 빠르게 메우며 폭발적인 상승세를 보였다.

This is the inverse situation to Bitcoin which went on tear two years ago, gold silver, stocks playing catch up, but flat lately. With these metals and cryptos, I think you have to understand you get five or 10 years’ worth of returns in one or two years you just have to wait for… — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 26, 2026

그는 또 “귀금속과 암호화폐 자산은 종종 짧은 기간에 수년치 상승폭을 보여주는 특성이 있다”며, 투자자들이 단기 변동성에 휘둘리지 말고 인내심을 가질 필요가 있다고 조언했다.

원유 재고와 연준 금리 결정에 쏠린 눈

이제 트레이딩 커뮤니티의 모든 관심은 많은 이들이 ‘슈퍼 웬즈데이(Super Wednesday)’라고 부르는 1월 28일에 집중되어 있다.

이날 발표되는 미국의 원유 재고 데이터와 연방준비제도(Fed)의 금리 결정은 향후 인플레이션 기대치와 시장 유동성, 그리고 투자자들의 전반적인 위험 자산 선호도에 결정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 최근 배럴당 60.73달러에 거래되며 전일 대비 0.72% 하락세를 보였다.

거래량은 13만 6,057건이었으나 미결제약정(OI)은 2만 1,771건 감소한 201만 6,566건을 기록했다. 이와 비교하면, 같은 기간 비트코인은 5.08% 상승, 원유 가격은 0.01%의 미미한 상승에 그쳤다.

가상자산 분석 플랫폼 크립토퀀트(CryptoQuant)의 기고자는 비트코인과 원유 사이의 약간의 음의 상관관계와 원유 미결제약정 감소에 주목했다.

이는 슈퍼 웬즈데이를 앞두고 투자자들이 위험 노출을 줄이고 있음을 시사하며, 주요 이벤트 결과가 나오기 전까지는 가상자산 시장 역시 비교적 안정적인 움직임을 유지할 가능성이 높다는 것을 의미한다.

