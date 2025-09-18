하이퍼리퀴드(HYPE), 사상 최고가 달성하며 투자 열기 고조

핵심 내용

HYPE 토큰이 사상 최고치를 기록하며 24시간 거래량이 50% 이상 급등했다.

기술적 지표는 강한 상승세를 시사하지만, 단기적으로 조정 가능성도 존재한다.

분석가들은 현 상승 모멘텀이 지속될 경우 최대 5배에서 10배의 추가 상승 여력을 전망하고 있다.

탈중앙화 암호화폐 파생상품 거래소인 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 네이티브 토큰인 HYPE가 9월 18일 장 초반 거래에서 59.29달러로 사상 최고가를 기록했다. 현재는 약간 조정을 받으며 57.84달러 선에서 거래되고 있으며, 하루 만에 시가총액이 12억 5천만 달러 이상 증가했다.

이번 주 대표적인 상승 코인 중 하나인 HYPE는 이번 상승으로 시가총액 기준 암호화폐 11위에 올라섰으며, 지난 7일 간 약 6%의 상승률을 기록했다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 HYPE의 24시간 거래량은 약 50% 증가해 4억 6,700만 달러에 도달했다. 이는 단기 투자자뿐 아니라 기관 및 고래 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 보여준다.

온체인 분석업체 난센(Nansen)은 최근 한 고위험 트레이더가 3배 레버리지를 활용해 약 3,030만 달러 규모의 HYPE 롱 포지션을 취하고 있는 사실을 공개했다. 이 트레이더는 기사 작성 시점 기준 약 139만 달러의 미실현 수익을 기록하고 있으며, 여전히 포지션을 늘려가고 있는 것으로 전해졌다.

You might be bullish, but are you as bullish as @tummyy1 on $HYPE? Tummyy has a 3x long position on $HYPE with a position value of $30.3m. Currently holding an uPnL of 1.39M, and still adding onto his position 🧵 👇 pic.twitter.com/E321Ed5Woa — Nansen 🧭 (@nansen_ai) September 18, 2025

유명 인사들의 주목… “역대급 하이프”

하이퍼리퀴드는 최근 들어 비트멕스(BitMEX) 창업자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 고위험 매매 전략으로 잘 알려진 트레이더 제임스 윈(James Wynn) 등 다양한 업계 인사들의 관심을 받고 있다.

아서 헤이즈는 자신의 소셜 미디어 X에 HYPE 토큰의 신고가 소식을 공유하며 “역대급 하이프(All-time Hype)”라는 표현으로 환호했다. 그는 과거에도 스테이블코인의 폭발적인 성장을 바탕으로 HYPE가 최대 126배까지 상승할 수 있다는 전망을 내놓은 바 있다.

한편 하이퍼리퀴드는 자체 네트워크인 HyperEVM 위에서 규제형 스테이블코인인 USDH를 출시할 계획이라고 밝히며 향후 생태계 확장에도 박차를 가하고 있다.

단기 조정 경고에도 강한 상승 흐름 유지, HYPE 가격 모멘텀 지속될까?

일간 차트 기준으로 HYPE는 과매수 구간에 가까운 RSI를 기록하고 있다. 이는 매수세가 매우 강력하다는 신호지만, 동시에 단기적인 가격 조정이 발생할 가능성도 경고하는 지표다.

현재 심리적 저항선인 60달러 부근에서 가격이 정체되고 있으며, 이 구간을 돌파할 경우 65달러 이상으로의 추가 상승 여력이 존재하는 것으로 분석된다. 반대로 상승 피로감에 따른 하락이 나타날 경우, 1차 지지선은 52달러, 보다 강한 지지선은 중장기적으로 40달러 중반대에서 형성될 것으로 보인다.

볼린저 밴드 분석에 따르면 현재 HYPE는 상단 밴드를 타고 오르며 상승 추세를 유지하고 있다. 밴드가 확장 중인 점은 시장 변동성이 확대되며 강세장이 지속될 가능성을 보여준다.

암호화폐 기술 분석가 오츠키미(Otsukimi)는 HYPE의 가격 움직임이 명확한 상승 채널 내에 위치해 있다고 평가하며, “현재 암호화폐 시장에서 가장 유망한 구조 중 하나”라고 언급했다. 그는 이 구조가 유지될 경우 HYPE는 현 수준 대비 5배에서 10배까지 추가 상승할 수 있다고 분석했다.

$HYPE Best looking chart in crypto right now, and it's not even close. Also the best positioned project to go 5x-10x from here. pic.twitter.com/GGGddlr2oo — Otsukimi (@OtsukimiOtsu) September 17, 2025

이 시나리오가 현실화될 경우, HYPE는 250달러를 넘어서는 수준까지 도달할 수 있다.

하이퍼리퀴드의 HYPE는 기술적, 심리적, 펀더멘털적 모든 측면에서 상승 모멘텀을 확보하고 있다. 단기적인 변동성에 대한 주의가 필요하지만, 유명 인사들의 지지, 강력한 온체인 수요, 자체 생태계 확장 계획 등을 고려할 때 HYPE의 상승 여정은 이제 시작일 수 있다.

