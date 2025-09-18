Coinspeaker

[실시간] 비트코인 가격 115,000 달러 핵심 지지선 지지… 연준 금리 인하 확정

연준이 예상보다 작은 0.25%포인트 금리 인하를 단행한 뒤에도 비트코인은 11만5천 달러 위 지지선을 유지했다.

Jiwoo Jeong 작성일 2 분 소요
비트코인 가격이 9월 17일(현지시간) 11만5천 달러 위에서 지지선을 확보했다. 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 4.50%에서 4.25%로 0.25%포인트 인하했기 때문이다. 시장에서는 당초 0.50%포인트 인하를 예상했으나, 다소 작은 폭에 그쳤다.

이번 결정은 지난주 발표된 소비자물가 상승세가 예상보다 뜨거웠던 데 따른 것으로 풀이된다. 이에 따라 투기적 성격의 단기 투자자들은 향후 몇 분기 동안 미 통화정책의 방향성에 불확실성을 드러냈다.

미국 기준금리 추이, 2025년 | 출처: 트레이딩이코노믹스, 2025년 9월 17일

연방공개시장위원회(FOMC)는 성명에서 고용 증가세 둔화와 실업률 소폭 상승을 위험 요인으로 지목하며 신중한 대응을 주문했다. 다만 연준은 올해 안에 총 0.50%포인트 추가 인하 가능성을 유지했으나 시점은 명확히 제시하지 않았다.

Crypto market liquidations, September 17, 2025 | Source: Coinglass

가상자산 데이터업체 코인글래스(Coinglass)에 따르면, 지난 24시간 동안 발생한 전체 가상자산 청산 규모는 2억6,744만 달러에 달했다. 이 가운데 롱 포지션 청산은 1억7,864만 달러, 숏 포지션 청산은 8,881만 달러였다. 특히 연준 발표 직후 1시간 동안 발생한 청산 규모는 3,619만 달러에 불과해 시장이 패닉셀링 없이 결정을 흡수한 것으로 분석된다.

비트코인 가격, 핵심 지지선 방어하며 숏 스퀴즈 가능성 보여

비트코인 청산 지도에 따르면, 단기 흐름에서 공매도 세력이 다소 우위를 점하고 있다. 현재 숏 포지션 규모는 33억 달러로, 23억 달러 규모의 롱 포지션을 웃돌았다. 그러나 롱 포지션 중 35% 이상이 11만4,458달러 부근에 집중돼 있으며, 약 8억1,400만 달러 규모다. 이번 하루 청산 규모(2억6,700만 달러)가 이 수준에 미치지 못한 만큼 단기 반등 가능성도 제기된다.

상방에서는 11만8천 달러 부근에 18억 달러 이상 규모의 숏 포지션이 몰려 있다. 강력한 저항 구간이 없는 만큼 해당 가격대를 돌파할 경우 ‘숏 스퀴즈’가 발생해 비트코인 가격을 8월 기록한 12만4,500달러까지 끌어올릴 가능성이 제시된다.

Bitcoin Liquidation Maps as of September 17, 2025 | Source: Coinglass

단기적으로는 거래량 증가가 없는 한 비트코인 가격은 11만4천~11만8천 달러 사이에서 등락을 이어갈 가능성이 크다. 연준이 실업 위험을 언급한 만큼 시장 참가자들이 신중한 태도를 유지할 것으로 보인다.

