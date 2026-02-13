[카르다노 전망] 카르다노 선물 출시, 하지만 ADA 가격은 3% 하락

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

카르다노 선물이 드디어 시카고상품거래소에 상장되어 큰 관심을 모았다. 하지만 그 결과는 전형적인 뉴스에 파는 현상으로 이어졌다.

규제된 상품 출시는 기관 투자자 사이에서 낙관론을 일으키기 충분했지만, 막상 상장이 되자 ADA 가격은 3% 하락하며 0.25달러 부근의 주요 지지선을 테스트했다.

Cardano, Chainlink and Stellar futures are now available to trade. Expand your trading strategy with the capital efficiency and flexibility of these new contracts, available in both larger and micro sizes. Start trading today. ➡️https://t.co/CMksnUfZpo pic.twitter.com/19thOQHGZk — CME Group (@CMEGroup) February 9, 2026

선물 거래소 출시는 기관 채택을 확대하는 중요한 이정표로, 카르다노는 이제 규제된 파생상품 시장에 편입되어 비트코인·이더리움과 어깨를 나란히 하게 된다.

이런 이정표는 보통 몇 주 전부터 가격에 반영되는 경향이 있다. 과거 수차례 파생상품 상장이 그랬듯이, 실제 상장 시점은 단기 투기 세력의 출구 유동성 기회로 작용하는 경우가 많다. 그에 따라 투자자들이 기대했던 즉각적인 상승보다는, 초반부터 심한 변동성이 나타나기 십상인 것이다.

시카고상품거래소 선물 출시

첫 번째 거래는 주요 유동성 공급업체인 컴벌랜드 DRW 및 윈터뮤트 간에 체결됐으며, 이는 인프라 준비가 탄탄했음을 시사한다.

시카고상품거래소의 암호화폐 상품 책임자인 지오반니 비치오소는 초기 거래 지원이 고객들의 가격 리스크 관리 수요를 보여준다고 밝혔다. 하지만 전반적인 시장 반응은 방어적 포지셔닝을 반영했다.

이번 계약 출시 계획이 사전에 미리 공지된 만큼, 실제 상장은 숙련된 투자자들이 현물 포지션을 공격적으로 매집하기보다는, 기존 투자를 헤지하는 기회로 작용했다는 분석이 나온다.

분석가들에 따르면, 규제된 선물 거래량은 초반에 종종 현물 시장 변동성을 완화하기 마련이다. 이런 추세는 오늘날 업계 전반에서 목격되는 기관용 파생상품 인프라 확충 움직임에서도 뒷받침된다.

데이터에 따르면, 기관들은 CME 선물을 투기보다는 헤지 목적으로 활용하고 있음을 알 수 있다.

카르다노 전망 – 선물 상장이 ADA 코인에 미치는 영향은?

ADA 차트는 현재 다소 불안정한 그림을 그리고 있다. 카르다노 가격은 올해 들어 새로운 저점을 기록했고, 0.24달러 지지선을 잠시 이탈하기도 했다. 강세 반전을 노릴려면 0.40달러 구간을 회복해야 하지만, 시장 심리가 상당히 위축된 상태다.

장기적으로 볼 때, 올해 예정된 하드포크 업그레이드가 가격에 큰 영향을 미칠 전망이다. 다만 단기적으로는 파생상품 출시 이후 나타난 매도압력이 시장을 지배하는 중이다.

만약 0.24달러 지지선이 늘어난 매도량을 견디지 못할 경우, 현재 가격에서 추가 하락도 가능하다.

맥시 도지, 에너지 넘치는 추천 밈코인

ADA 코인이 특별한 반등 조짐 없이 하락 추세를 이어가는 가운데, 최근 프리세일을 시작한 맥시 도지(MAXI)는 상당한 성과를 보이고 있다.

이 프로젝트는 이미 459만 달러 이상을 모금했다. 현재 진행 중인 프리세일은 50단계에 걸쳐 진행되며, 지금 가격은 약 0.0002803달러지만 단계적으로 인상될 예정이다.

맥시 도지는 에너지 넘치는 과격한 거래 문화, 공격적인 레버리지, 헬스장의 열혈 정신을 콘셉트로 삼아 매력적인 강아지 캐릭터를 탄생시켰다. 이는 변동성 높은 시장에서 빠른 수익을 추구하는 트레이더를 겨냥한다.

프로젝트의 대표 매력에는 68% APY를 제공하는 스테이킹이 있다. 이는 장기 보유를 장려하고 유통량을 줄여 희소성을 높인다. 토크노믹스에 따르면 프리세일 자금의 65%는 대규모 마케팅에 할당되어, 충성도 높은 커뮤니티를 구축할 계획이다.

맥시 도지 사전판매는 공식 웹사이트를 통해 참여할 수 있다. 사이트 구매창에 베스트 월렛 같은 지갑을 연결하고, 또는 은행 카드를 사용하여 구매할 수 있다.

최근 카르다노 같은 주요 자산이 횡보세를 이어가는 가운데, 맥시 도지는 새로운 분산투자 대상으로 주목받고 있다. 맥시 도지는 프리세일이 종료되면 거래소에 상장될 예정이다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.