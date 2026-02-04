도지코인 가격, 일론 머스크 X 게시물에 또다시 들썩… 17,000% 폭등 랠리 재현될까?

핵심 내용

일론 머스크가 내년쯤 도지코인을 실제 달에 보낼 수 있다고 언급하며, 지연되었던 'DOGE-1' 미션에 대한 기대감을 재점화했다.

유명 분석가 크립토 파텔은 DOGE가 0.06~0.10달러 사이의 강력한 거시 수요 구역을 지켜내고 있다고 분석했다.

크립토 파텔은 2021년과 2024년의 과거 차트 패턴을 인용하며 DOGE가 17,000%의 상승 여력이 있다고 예측했다.

도지코인의 강력한 우군인 일론 머스크가 다시 한번 DOGE를 언급하며 투자자들의 시선을 사로잡았다. 특히 이번 발언은 그간 수차례 지연되었던 ‘DOGE-1’ 달 탐사 미션과 맞물려, 과거 도지코인이 보여주었던 기록적인 17,000% 폭등 랠리가 재현될 수 있다는 기대감을 고조시키고 있다.

일론 머스크의 한 마디… ‘DOGE-1’ 미션과 함께 돌아온 도지코인 열풍

최근 DOGE 가격은 일론 머스크의 낙관적인 발언 이후 상방 모멘텀을 얻었다. 2026년 2월 3일, 머스크는 자신의 X 계정을 통해 “아마 내년쯤(Maybe next year)” 도지코인을 실제 달에 보낼 수 있을 것이라고 답변했다. 이는 도지코인으로 전액 결제된 스페이스X의 ‘DOGE-1’ 위성 발사 프로젝트를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

DOGE-1 미션은 가상자산으로만 자금을 조달해 달 궤도에서 데이터를 수집하고 우주에서의 가상자산 활용 가능성을 입증하기 위해 설계되었다.

스페이스X의 톰 오치네로(Tom Ochinero) 부사장은 앞서 이번 미션이 지구 궤도를 넘어선 실질적인 가상자산 응용 사례를 보여줄 것이라고 강조한 바 있다. 여러 차례 연기된 끝에 현재 업계에서는 2026년 하반기에서 2027년 초를 유력한 발사 시기로 보고 있다.

비록 최근의 시장 반응이 2021년만큼 폭발적이지는 않으나, 머스크의 개입은 DOGE의 낙관론을 되살리기에 충분했다.

역사적 바닥권 도달… 17,000% 성장의 서막인가?

인기 분석가 크립토 파텔(Crypto Patel)은 현재 DOGE 가격이 역사적으로 대규모 상승을 앞두고 나타났던 지점에 도달했다고 진단했다. 그의 분석에 따르면, DOGE는 현재 0.06달러에서 0.10달러 사이의 ‘거시 수요 구역’을 견고하게 지지하고 있다. 이 구간은 2021년부터 수년간 강력한 지지선 역할을 해온 지점이다.

파텔은 DOGE가 사상 최고가 대비 약 87% 하락한 상태임을 지적하며, 과거 이 구역을 터치했을 때 2021년에는 17,000%, 2024년에는 600%의 랠리가 발생했다는 점을 강조했다.

그는 이번 반등이 성공할 경우 목표가를 0.50달러, 1.50달러, 그리고 최종적으로 4.00달러로 설정했다. 다만 주봉 기준으로 0.06달러 아래에서 마감될 경우 이러한 강세 셋업은 무효화될 것이라고 덧붙였다.

팬 경제의 진화… SUBBD, 150만 달러 투자 유치 성공

한편, 웹 3.0 기반의 팬 경제 플랫폼 SUBBD가 150만 달러 규모의 자금 조달을 성공적으로 마무리하며 주목받고 있다. 이 플랫폼은 1,910억 달러에 달하는 글로벌 콘텐츠 크리에이터 시장 점유율 확보를 목표로 하며, AI 기반 가상 인플루언서와 온체인 참여 도구를 결합한 것이 특징이다.

SUBBD는 사용자들에게 연 최대 20%의 스테이킹 보상을 제공하며, 독점 콘텐츠 시청 및 라이브 스트리밍 참여 등 다양한 VIP 혜택을 부여한다.

현재 네이티브 토큰인 SUBBD 토큰은 0.05749달러에 거래되고 있다. 이 프로젝트는 블록체인 인프라를 활용하면서도 일반 사용자(Web2)가 거부감 없이 이용할 수 있는 친숙한 UX를 지향하고 있다.

