도지코인, 머스크 1조 달러 보상안 승인에 급등 … 상위 알트코인 중 최고 상승률 기록

핵심 내용

테슬라(Tesla) 주주들은 75% 이상의 압도적인 찬성으로 일론 머스크(Elon Musk)의 1조 달러 보상안을 승인했으며, 이로써 머스크는 세계 최초의 트릴리어네어(Trillionaire, 자산 1조 달러 보유자)가 될 가능성이 열렸다.

도지코인(DOGE)은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 각각 2%, 3% 하락한 가운데 주요 암호화폐 중 가장 높은 상승률을 기록했다.

11월 7일 도지코인 파생상품 시장의 거래량은 41% 급증했고, 미결제약정(Open Interest)도 10.5% 증가했다.

도지코인(DOGE) 가격은 11월 7일 6.5% 급등해 0.17 달러(약 247 원)에 도달하며, 일론 머스크(Elon Musk)가 테슬라(Tesla) 이사회로부터 사상 최대 규모인 1조 달러(약 1,454조 2,000억 원) 보상안을 승인받은 직후 주요 디지털 자산들보다 뛰어난 상승세를 보였다. 이번 급등은 머스크의 보상금 지급을 지연시켰던 장기 법적 분쟁이 마무리된 이후 나타난 반응이다.

테슬라 주주들은 최근 열린 연례 주주총회에서 75% 이상이 찬성표를 던지며 해당 보상안을 압도적으로 승인했다. 이번 계획에 따라 머스크는 향후 10년 동안 테슬라의 공격적인 경영 및 시가총액 목표 달성 여부에 따라 최대 4억 2,370만 주를 받을 수 있다.

테슬라의 기업가치가 8조 5,000억 달러(약 1경 2,361조 원)에 도달할 경우, 머스크의 보유 지분 가치는 그를 세계 최초의 트릴리어네어(Trillionaire, 자산 1조 달러 보유자)로 만들 전망이다. 이는 머스크의 시장 영향력에 대한 투자자들의 신뢰를 한층 강화할 것으로 보인다. 한편, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 각각 2%, 3% 하락하며 약세를 보인 이번 주 암호화폐 시장 속에서도 도지코인은 6.5% 상승하며 두드러진 성과를 냈다.

도지코인 투자자들은 전통적으로 머스크의 시장 행보를 주시해왔으며, 그의 사업 성과나 암시적인 온라인 발언에 민감하게 반응하는 경향을 보여왔다.

머스크, 인텔 협업 시사… 도지코인 랠리 탄력 받다

일론 머스크는 테슬라와 인텔(Intel) 간의 잠재적 협력 가능성을 시사했으며, 이 소식에 지난 금요일 오전 인텔 주가는 2.3% 상승했다. 로이터(Reuters)에 따르면 머스크는 현재 반도체 공급업체인 TSMC와 삼성전자가 기대에 부합하고 있지만, 향후 테슬라의 AI 기반 시스템 생산 수요가 현 공급 능력을 초과할 수 있다고 밝혔다.

전기차 제조업체인 테슬라는 자율주행 기능 강화를 위해 맞춤형 AI 칩을 개발 중이며, 생산 확장성을 확보하기 위해 반도체 제조 파트너십을 모색하고 있다. 머스크의 발언은 테슬라가 주요 제조사들과 협력해 생산을 진행하는 동시에, 내부적으로 자체 칩 설계 역량을 강화하려는 성장 전략을 드러낸다.

11월 7일 도지코인(DOGE) 파생상품 시장의 거래량은 41% 급증했으며, 미결제약정(Open Interest)도 10.5% 증가해 일론 머스크의 ‘1조 달러(약 1,454조 2,000억 원) 보상안’에 대한 시장의 투기적 반응이 극도로 강했음을 보여줬다. 보도 시점 기준 13%의 가격 상승률에 비해 미결제약정 증가폭이 상대적으로 작다는 점은, 신규 레버리지 포지션보다는 현물 매수세가 가격 상승을 주도했음을 의미한다. 이에 따라 도지코인은 향후 거래 세션에서 0.20 달러(약 291 원)선을 향해 추가 상승할 가능성이 높다는 분석이 나온다.

도지코인 가격이 전반적인 시장 흐름을 거슬러 상승하면서, 일론 머스크와 도지코인의 연관성이 다시 주목받고 있다. 머스크는 지난 10월에도 X에 “플로키(FLOKI)가 새로운 CEO다”라는 코믹한 영상을 올려 암호화폐 시장에 큰 반향을 일으켰으며, 게시 후 FLOKI 가격은 27% 이상 급등했다.

