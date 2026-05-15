비트코인 7만 9,000달러선 안착, 새 연준 의장에 케빈 워시 인준: 고래들은 ‘비트코인 하이퍼’로 이동 중

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미 상원이 케빈 워시(Kevin Warsh)를 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 인준하면서, 자산 가격에 우호적인 통화 정책이 펼쳐질 것이라는 기대감에 시장이 들썩이고 있다. 비트코인은 최근의 변동성 속에서도 7만 9,000달러 선을 굳건히 지켜냈는데 이는 가상자산 시장에 대한 강력한 신뢰의 표시로 해석된다.

눈에 띄는 흐름은 이른바 고래들의 움직임이다. 단순한 가격 상승을 넘어 실질적인 유틸리티를 제공하는 비트코인 생태계 프로젝트로 자본을 이동시키고 있는 것이다. 그 중심에 있는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 이번 주 프리세일 모금액 3,260만 달러를 돌파하며 독보적인 존재감을 드러내고 있다. 투자자들은 비트코인 기반의 가장 빠른 레이어 2 네트워크 구축에 베팅하며 매력적인 스테이킹 수익을 선점하는 모습이다.

미 상원, 논란 끝에 케빈 워시 차기 연준 의장 인준

미 상원은 이번 주 초 케빈 워시를 연준 이사로 승인한 데 이어, 어제 찬성 54표 대 반대 45표로 그를 차기 연준 의장으로 최종 인준했다. 이로써 오는 5월 15일 임기가 만료되는 제롬 파월 의장의 뒤를 이을 핵심 절차가 마무리됐다. 모건스탠리 경영진 출신이자 과거 연준 이사를 역임한 워시는 시장 생리에 정통한 인물로 꼽힌다. 특히 그는 디파이(DeFi) 프로토콜, 이더리움 확장 네트워크, 비트코인 라이트닝 스타트업 등에 투자했던 이력이 공개되어 화제를 모으기도 했다(물론 인준에 따라 해당 지분은 모두 처분할 예정이다).

시장은 워시 의장이 향후 금리 결정과 디지털 자산 감독에 있어 보다 시장 친화적인 관점을 가져올 것으로 기대하고 있다. 이러한 정책 변화 기대감 속에 비트코인은 7만 9,000달러 지지선에서 깔끔하게 반등했다. 기술 분석가들은 현재 지지선이 유지될 경우 다음 목표가를 8만 1,000달러 이상으로 설정하며 긍정적인 전망을 내놓고 있다.

$BTC bounced from key 79K support. Those who follow me know that this is the long POI I was looking at all week. According to plan, I longed the retest and that trade is TP'd and SL to break-even. GG if you took it. For now, Bitcoin is protecting the ~$78,759 PDL. And as long… pic.twitter.com/1ikHGhb391 — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) May 14, 2026

이처럼 정책적 변화가 비트코인 인프라 확장에 우호적인 배경을 만들어주면서 비트코인의 한계를 극복하려는 프로젝트들에 투자자들의 시선이 쏠리고 있다.

SVM 도입한 비트코인 레이어 2, ‘비트코인 하이퍼’의 부상

비트코인 하이퍼는 비트코인의 강력한 보안성을 계승하면서도 솔라나 가상머신(SVM)을 도입해 즉각적인 거래와 초저가 수수료를 구현한 혁신적인 레이어 2 솔루션이다. L2에서의 활동을 압축하여 주기적으로 비트코인 메인넷(L1)에 기록하는 구조를 통해 효율성을 극대화했다.

영지식 증명을 통한 거래 검증과 신뢰할 수 있는 브릿지 시스템은 제3자의 개입 없이도 안전하게 BTC를 L2에서 활용할 수 있게 해준다. 이는 비트코인이 단순한 가치 저장 수단을 넘어 결제, 밈코인 발행, 탈중앙화 거래소(DEX) 등 실질적인 디파이 생태계로 확장되는 길을 열어준 셈이다.

Night out with Hyper. Fast execution, clean arrival. ⚡️🔥 pic.twitter.com/00QfWE2bdf — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 12, 2026

현재 HYPER 토큰의 프리세일 가격은 0.01368달러로, 초기 대비 약 19% 상승하며 가파른 모금 속도를 보이고 있다. 특히 연 36%에 달하는 스테이킹 보상은 장기 투자자들에게 강력한 유인책이 되고 있다. 새로운 연준 리더십 하에 가상자산 혁신에 우호적인 환경이 조성될 것으로 보이는 지금, 비트코인의 실용성을 확장하는 이 프로젝트의 타이밍은 매우 절묘해 보인다.

HYPER 토큰 프리세일 참여 방법

비트코인 하이퍼 프리세일에 참여하려는 투자자는 공식 웹사이트에 지갑을 연결해 직접 구매할 수 있다. 또한 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 통해서도 간편하게 구매가 가능하다. 최근 온체인 데이터에 따르면 한 고래 투자자가 약 13,680달러 상당의 HYPER를 한 번에 매수하는 등 대규모 자금 유입이 확인되기도 했다.

구매에는 ETH, USDT, USDC, BNB, SOL 등이 사용 가능하며, 코인이 없는 경우 은행 카드로도 즉시 구매할 수 있어 진입 장벽이 낮다. 현재 연 36%의 스테이킹 혜택이 실시간으로 제공되고 있는 만큼 상장 전 수익을 극대화하려는 전략적 접근이 유효할 것으로 보인다.

비트코인 하이퍼의 상세 로드맵과 실시간 업데이트는 공식 X와 텔레그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 바로가기

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