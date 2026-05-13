“비트코인·이더리움·솔라나를 한곳에”… 75만 달러 휩쓴 리퀴드체인(LIQUID)에 쏠린 스마트 머니

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최근 암호화폐 시장에서 낡은 체인 간 파편화 문제를 단숨에 씻어낼 혁신적인 프로젝트가 등장해 초기 투자자들의 자금을 맹렬하게 빨아들이고 있다. 바로 비트코인의 막대한 자본 기반과 이더리움의 깊이 있는 디파이 도구, 솔라나의 쾌속 스피드를 단일 고성능 환경으로 결합한 레이어3 네트워크 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID)이다.

초기 지지자들의 뜨거운 확신에 힘입어 리퀴드체인 프리세일은 이미 75만 달러 모금을 훌쩍 넘어섰고 파죽지세로 80만 달러 고지를 향해 달려가는 중이다. 프로젝트가 이토록 시선을 끄는 이유는 번거롭고 위험한 랩핑 과정 없이 3개 체인의 자산을 곧바로 사용할 수 있는 ‘통합 유동성 풀’을 구현해냈기 때문이다. 신뢰 최소화 상태 검증과 크로스체인 증명이라는 탄탄한 기술력을 바탕으로 모든 트랜잭션은 안전하게 처리된다. 개발자들은 솔라나급 가상 머신을 통해 디앱을 손쉽게 배포하고, 유저들은 찰나의 순간에 훨씬 깊은 시장에서 쾌적한 실행 속도를 만끽하게 되는 셈이다.

1454% 연이율에 든든한 토크노믹스까지

리퀴드체인이 그리는 원대한 청사진은 총 118억 개로 짜인 LIQUID 토큰의 야심 찬 토크노믹스에서도 엿볼 수 있다. 전체 물량의 35%는 끊임없는 지속적 개발에 쏟아부으며, 32.5%는 마케팅과 미디어를 전담할 리퀴드랩스(LiquidLabs)에, 15%는 비즈니스 확장을 이끌 아쿠아볼트(AquaVault)에 넉넉히 배정되었다. 남은 물량은 스테이킹 보상(10%)과 거래소 상장 및 확장(7.5%)에 알차게 쓰일 예정이다.

현재 최신 단계의 토큰 가격은 0.01459달러이며, 구매 즉시 프리세일 단계에서부터 최대 1,454%라는 어마어마한 연이율(APY)의 스테이킹 보상을 누릴 수 있다. 거래소 상장 전 짜릿한 상승분을 미리 챙길 수 있는 완벽한 기회다.

이 핫한 프리세일에 동참하는 방법은 모바일 환경에 찰떡이다. 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 무료로 제공되는 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드한 뒤, 앱 내부의 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 탭을 터치하면 그 어떤 방식보다 빠르고 매끄럽게 LIQUID 토큰을 거머쥘 수 있다. 물론 공식 웹사이트에 메타마스크(MetaMask) 등 웹3 지갑을 직접 연결하는 것도 환영이다.

결제 수단도 다양해 ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, 심지어 BTC로도 스왑할 수 있으며 복잡한 암호화폐 결제가 딱 질색이라면 일반 은행 카드로 긁어버려도 무방하다. 최신 소식과 끈끈한 커뮤니티의 열기는 공식 X와 텔레그램 그룹에서 24시간 확인할 수 있다.

트럼프-시진핑 베이징 회담의 나비효과… 거시 경제 안갯속 걷히나

스마트 머니가 이처럼 3대 네트워크를 연결하는 실용적인 인프라 종목으로 빠르게 순환하는 이유는 글로벌 매크로 환경의 커다란 변화 조짐과 맞닿아 있다.

이번 주 베이징에서는 그야말로 전 세계의 이목이 쏠린 초특급 이벤트, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 팽팽한 정상회담이 펼쳐지고 있다. 무역 긴장부터 글로벌 AI 안전장치, 대만 정책, 반도체 규제 완화, 뜨거운 감자인 이란 상황까지 거대한 이슈들이 테이블에 올랐다.

양국은 위태로웠던 지난해의 관세 휴전을 연장하고, 새로운 양자 무역 위원회 신설과 같은 실용적인 결과를 도출하는 데 매우 열려 있는 분위기다. 나아가 핵심 해운 항로의 숨통을 틔워줄 이란 휴전 논의까지 진전을 보인다면, 그간 투자 심리를 무겁게 짓눌렀던 헤드라인 리스크가 한 방에 날아가고 위험 자산을 향한 거대한 안도 랠리가 터질 수 있다.

글로벌 무역 회담이 서로 연결된 시스템의 필요성을 부각하는 이 시점에 효율성을 찾는 암호화폐 시장의 갈증이 리퀴드체인 프리세일의 급성장과 정확히 맞물려 떨어지는 것이다.

악재 비웃는 비트코인 8만 1000달러 사수… “8만 6000달러 질주 예고”

흥미로운 점은 이런 거시적 우려가 전체 내러티브를 뒤덮는 와중에도 암호화폐 3대장인 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL)가 매크로 소음에 균열을 내주지 않고 주요 지지선을 굳건히 버텨냈다는 사실이다.

비트코인은 아슬아슬했던 8만 달러 방어전을 승리로 장식하고 보란 듯이 8만 1,000달러 선 위에 안착했다. 이더리움은 24시간 동안 0.8% 슬쩍 오르며 2,250달러를 거뜬히 지켜냈고, 솔라나는 일주일 새 무려 8.35% 급등하며 95달러 문턱까지 치고 올라왔다. 악재 속에서도 흔들림 없는 강력한 매수 확신이 깔려 있는 셈이다.

유명 암호화폐 애널리스트 슐(Sjuul)은 X를 통해 비트코인이 8만 달러 기준선 직상단이라는 아주 절묘한 전환점에 서 있다고 짚었다. 그에 따르면 비트코인이 이 자리를 지켜낼 경우 8만 6,000달러를 향한 아우토반이 시원하게 뚫리지만, 만약 결정적인 하향 이탈이 터질 경우 최저 6만 달러라는 아찔한 심연으로 끌려 내려갈 수 있다고 경고했다.

$BTC is at a crossroads, battling just above the key resistance level at $80K. The roadmap here is kind of simple: Hold above and we move to $86K in a perfect bullish flip and retest.

Lose it and we form a nasty deviation back into the hold range. pic.twitter.com/FAGN9amtpB — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) May 13, 2026

대장주들이 이처럼 팽팽한 줄다리기 앞에서도 놀라운 회복력을 뽐내자, 시장은 이제 리퀴드체인처럼 조만간 실질적인 채택을 이끌어낼 탄탄한 크로스 네트워크 연결망으로 서둘러 자본을 밀어 넣고 있다.

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