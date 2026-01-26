암호화폐 IPO: 레저 월렛, 기업가치 40억 달러로 월가 입성 추진

핵심 내용

최근 암호화폐 업계의 새로운 움직임으로, 암호화폐 지갑 업체 레저(Ledger)가 미국 증시 상장을 위한 기업공개(IPO)를 추진하고 있다. 레저는 월가 상장을 통해 약 40억 달러(약 5조 7,640억 원)의 기업가치를 받는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 골드만삭스(Goldman Sachs), 바클레이즈(Barclays), 제프리스(Jefferies) 등 글로벌 투자은행들과 협력하고 있다. 유사한 사례로 암호화폐 수탁업체 비트고(BitGo)가 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하여 BTGO 주식이 18.5달러(약 26,658원)에 거래되고 있다.

레저, 암호화폐 IPO 대열에 합류

레저는 이용자가 디지털 자산을 안전하게 보관할 수 있도록 하는 하드웨어 지갑으로 잘 알려진 암호화폐 기업이다. 프랑스 파리에 본사를 둔 레저는 2023년 싱가포르의 트루 글로벌 벤처스(True Global Ventures)와 10T 홀딩스(10T Holdings) 등이 참여한 투자 유치를 통해 약 15억 달러(약 2조 1,615억 원)의 기업가치를 인정받은 바 있다.

현재 상장을 추진하며 거론되는 기업가치는 약 40억 달러(약 5조 7,640억 원)로, 당시 대비 약 3배 수준으로 평가되고 있다. 레저의 파스칼 고티에(Pascal Gauthier) 최고경영자(CEO)는 지난해 11월 파이낸셜타임스(Financial Times)와의 인터뷰에서 미국 증시 상장을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

그는 암호화폐 산업에 대한 자본이 유럽보다 뉴욕을 중심으로 점점 더 집중되고 있다고 설명했다. 이는 도널드 트럼프(Donald Trump) 행정부 출범 이후 나타난 친 암호화폐 정책 기조와도 맞물려 있다.

고티에 CEO는 레저가 사상 최대 실적을 기록하고 있으며, 매출이 ‘수억 달러’ 수준에 이르렀다고 밝혔다. 이는 암호화폐 해킹 사고가 급증하면서 자산 보안에 대한 수요가 크게 늘어난 데 따른 결과라고 설명했다.

앞서 이달 초 레저는 롬바드(Lombard), 피그먼트(Figment)와의 파트너십을 통해 비트코인(BTC) 보상 기능을 출시했다고 발표했다. 해당 기능은 롬바드와 피그먼트를 통해 비트코인을 디파이(DeFi) 서비스와 연동하여 수익을 얻을 수 있도록 설계됐다.

이용자는 자산의 보관 권한을 제3자에게 넘기지 않고도 수익을 얻을 수 있으며, 자산에 대한 통제권한을 전적으로 유지할 수 있다. 레저는 이 기능이 현재 레저 월렛 애플리케이션에서 이미 이용 가능하다고 덧붙였다.

암호화폐 기업들, 잇따라 월가로 향한다

추가적인 자금 조달과 이용자 참여 확대를 위해 다수의 암호화폐 기업들이 월가 진출을 서두르고 있다. 크라켄(Kraken), 컨센시스(ConsenSys), 비트고, 애니모카 브랜즈(Animoca Brands) 등 주요 기업들이 2026년 상장을 검토 중인 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 크라켄은 약 200억 달러(약 28조 8,200억 원), 컨센시스는 약 70억 달러(약 10조 870억 원), 비트고는 약 17억 5,000만 달러(약 2조 5,217억 원)의 기업가치를 목표로 하고 있다.

지난 2025년에는 서클(Circle), 피겨 테크놀로지(Figure Technology), 제미니(Gemini), 불리시(Bullish) 등이 시장에서 가장 주목받는 암호화폐 IPO로 투자자들의 관심을 끌었다. 이는 수년간의 변동성과 규제 불확실성을 거친 이후 암호화폐 산업이 점진적으로 성숙 단계에 접어들고 있음을 보여준다.

