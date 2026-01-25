리플, ‘극도의 공포’ 구간 진입… 그러나 긍정적 신호로 해석

핵심 내용

리플은 1월 2일과 유사하게 다시 한 번 투자 심리가 '극도의 공포' 구간에 진입했다.

리플 현물 ETF에 자금이 유입된 반면, 비트코인과 이더리움 ETF에서는 자금이 유출됐다.

DXC 테크놀로지는 리플과 협력하여 은행 시스템에 블록체인 기술을 통합하기로 했다.

도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 유럽연합(EU)에 대한 추가 관세 위협으로 암호화폐 시장의 변동성은 확대됐다. 리플(XRP) 코인 가격은 강한 매도 압박을 받고 있다.

시가총액 기준 5번째로 큰 암호화폐인 리플에 대해 개인 투자자들의 부정적인 발언이 증가하고 있다. 온체인 분석업체 센티먼트(Santiment)는 투자 심리가 ‘극도의 공포(extreme fear)’ 구간에 진입했다고 밝혔다.

👍 According to our social data, XRP has fallen into 'Extreme Fear' territory. Small retail traders have become pessimistic toward the #5 market cap cryptocurrency after a -19% drop since the high back on January 5th. Historically, this high level of bearish commentary leads to… pic.twitter.com/T0ARoRNDWw — Santiment (@santimentfeed) January 22, 2026

리플 가격은 1월 5일에 기록했었던 단기적인 고점인 2.4달러(약 3,516원)에서 1월 26일에 1.85달러(약 2,754원)까지 하락했다. 가격 하락폭은 약 19%로, 1월 2일과 유사한 수준의 부정적인 투자 심리가 형성됐다. 당시에도 개인 투자자들은 리플 가격이 하락할 것으로 예상했었으나, 오히려 리플 코인 가격이 강한 상승 흐름을 시현했다.

센티먼트의 데이터에 따르면, 리플에 대한 투자자들의 부정적인 심리가 강해질 때마다 가격이 오히려 유의미하게 반등하는 경향이 있었다.

리플 가격은 최근 24시간 기준 2% 하락했으며, 현재 1.85달러(약 2,750원) 수준에 거래되고 있다. 일일 거래량은 48% 하락하여 22억 4,000만 달러(약 3조 2,816억 원)에 달하고 있다. 그러나 오히려 투자자들의 관심도는 높아졌다.

리플, 기관 투자자들로부터 신뢰 회복하며 투자 확대

개인 투자자들의 부정적인 투자 심리와는 별개로, 기관 투자자들의 자금 흐름에서는 뚜렷한 움직임이 관찰되고 있다.

미국에 상장된 리플 현물 상장지수펀드(ETF)는 1월 21일 하루 동안 716만 달러(약 104억 원)의 순유입을 기록했다. 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 누적 순유입 규모는 13억 9,000만 달러(약 2조 363억 원)다. 리플 현물 ETF는 지금까지 1월 7일과 1월 20일, 단 이틀만 순유출을 기록했다.

같은 날 비트코인(BTC) 현물 ETF에서는 7억 870만 달러(약 1조 382억 원)의 자금이 빠져나갔으며, 이더리움(ETH) 현물 ETF에서도 2억 8,695만 달러(약 4,203억 원)의 순유출이 발생했다.

한편 리플 코인을 발행하고 운영하는 리플(Ripple)은 대형 기업의 복잡한 정보기술 시스템을 지원하는 IT 서비스 및 컨설팅 기업인 DXC 테크놀로지(DXC Technology)와 전략적 제휴를 체결했다.

이번 제휴를 통해 리플은 블록체인 기술을 기존 은행 시스템에 직접 통합할 수 있게 된다. 리플의 기술은 DXC 테크놀로지의 핵심 은행 시스템인 호건(Hogan) 플랫폼에 탑재된다. 해당 시스템은 전 세계적으로 5조 달러 이상의 예금과 3억 개 이상의 계좌를 지원하고 있다.

이는 리플의 기술에 대한 기관 고객들의 높은 신뢰도를 보여주는 사례다. 전통 금융권에서 암호화폐 기반 기술의 활용성이 점차 일상적인 선택지로 자리 잡고 있다는 것을 시사한다.

