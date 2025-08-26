체인링크(LINK) 거래소 보유량 급감… 고래 투자자, 대규모 매수 나서

핵심 내용

48시간 동안 200만 개가 넘는 체인링크(LINK)가 거래소에서 인출됐고, 한 트레이더가 1,685만 달러(약 235억6천만원)어치 체인링크를 추가 매수하는 등 고래 매집이 재개됐다.

현재 체인링크는 26.8~28달러(약 37,466~39,144원) 구간의 저항을 테스트 중이며, 돌파에 성공할 경우 31~34달러(약 43,338~47,532원)를 상단 목표로 삼을 수 있다.

온체인 데이터에 따르면, 체인링크의 네이티브 토큰 LINK가 거래소 예치 물량의 급감과 함께 고래 투자자의 매집 재개로 주목을 받고 있다.

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 불과 48시간 동안 207만 개 이상의 체인링크가 거래소 지갑에서 빠져나갔다고 밝혔다. 이는 투자자 신뢰가 높아지고 잠재적인 공급 경색 가능성을 시사한다.

2.07 million Chainlink $LINK withdrawn from exchanges in 48 hours! pic.twitter.com/ZVqYSG7K1l — Ali (@ali_charts) August 24, 2025

고래 투자자의 대규모 매수

한편, 온체인 분석업체 룩온체인(Lookonchain)은 2년 전 체인링크(LINK) 스윙 트레이딩으로 172만 달러(약 24억352만8천 원)의 수익을 거뒀던 한 고래가 재등장해, 최근 체인링크 663,580개를 1,685만 달러(약 235억6천만 원) 규모로 추가 매수했다고 전했다.

A whale who made $1.72M by swing trading $LINK 2 years ago is back — recently buying 663,580 $LINK($16.85M).https://t.co/NBwblcIG4p pic.twitter.com/1KFs6wWMM7 — Lookonchain (@lookonchain) August 25, 2025

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 이런 공격적인 매집은 체인링크가 2025년 신규 고점인 27.8달러(약 38,864원)를 기록한 흐름과 맞물렸으며, 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월(Jerome Powell) 미 연준 의장이 내놓은 완화적 발언도 분위기를 거들었다.

기관 모멘텀과 프로토콜 성장

체인링크는 지난주 블록체인 오라클 제공업체로서는 업계 최초로 ISO 27001(정보보호 관리체계 국제표준) 및 SOC 2 Type 1(보안 통제 설계 시점 검증) 인증을 획득하며 신뢰도를 한층 강화했다.

딜로이트(Deloitte)가 수행한 이번 감사는 프라이스 피드(스마트컨트랙트에 실시간 가격 데이터 제공), 준비금 증명, 크로스체인 상호운용 프로토콜(CCIP, 서로 다른 블록체인 간 메시지·토큰 전송 표준) 등 체인링크의 핵심 서비스를 포괄했다.

또한 체인링크 리저브(Chainlink Reserve)는 목요일 체인링크 41,000개(100만 달러, 약 13억9천8백만 원)를 추가 매수해 매수 압력을 더했다. 이로써 보유량은 150,778개로 늘었고, 현재가 기준 가치로는 410만 달러(약 57억3천만 원) 이상이다.

SBI그룹과의 파트너십

체인링크는 아시아태평양 지역에서 블록체인 기반 금융 도구를 개발하기 위해 일본의 SBI그룹과 대형 파트너십을 체결했다고 발표했다.

We’re excited to announce a strategic partnership between Chainlink and SBI Group one of Japan’s largest financial conglomerates with the USD equivalent of over $200 billion in total assets.https://t.co/ZNyq7bVvUb SBI Group and Chainlink will focus on powering several… pic.twitter.com/tdbLXOkUnW — Chainlink (@chainlink) August 25, 2025

이번 협업은 토큰화된 실물자산(RWA), 스테이블코인 준비금 검증, 그리고 국경 간 결제 솔루션에 초점을 맞춘다.

일본 금융청이 엔화 담보 스테이블코인 승인을 준비하고 있는 만큼, 체인링크의 참여는 이 지역에서 체인링크가 핵심 인프라 사업자로 자리매김하는 데 힘을 실어줄 수 있다.

체인링크 가격 전망: 핵심 저항선 재시험

일간 차트를 보면, 체인링크는 최근 고점인 27.8달러(약 38,864원)에서 되돌린 뒤 현재 약 23달러(약 32,147원) 부근에서 거래되고 있다.

가격 흐름은 삼각수렴 구조 안에서 전개되고 있으며, 단기 저항은 26.8~28달러(약 37,466~39,144원)에 위치한다. 돌파에 성공하면 31~34달러(약 43,338~47,532원) 구간으로의 경로가 열릴 수 있는데, 이 구간에는 2021~2022년 고점대에서 비롯된 강한 저항이 자리하고 있다.

한편 지지선은 22~23달러(약 30,756~32,154원)에 놓여 있다. 조정이 더 깊어질 경우, 과거에 매수세가 유입됐던 핵심 구간인 20달러(약 27,960원) 테스트가 거론될 수 있다.

모멘텀 지표도 긍정적이다. RSI(상대강도지수)는 59로, 과매수 영역에 진입하기 전까지 추가 상승 여지가 있음을 보여준다. 한편 CMF(차이킨 머니 플로우, 가격·거래량을 결합해 자금 유입·유출을 보는 지표)는 +0.16으로 견조한 자금 유입을 시사한다.

누적/분배는 강한 상태를 유지해 지속적인 매수 압력을 반영하지만, 밸런스 오브 파워(Balance of Power, 종가·시가가 당일 고저 범위에서 차지한 위치로 매수/매도 힘의 우위를 측정하는 지표) -0.51은 단기적으로 일정 부분 경계가 필요함을 강조한다. 그럼에도 최근 흐름을 감안하면, 체인링크는 2025년 유망 코인 중 하나로 평가된다.

