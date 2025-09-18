리플(XRP)·BNB 레버리지 거래 급등…가격 대규모 돌파 임박

핵심 내용

글래스노드 데이터에 따르면, BTC와 SOL의 포지션은 크게 감소한 반면 XRP와 BNB의 미결제 약정은 상승세를 보이고 있다.

XRP는 2.95달러 지지선을 유지하고 있으며, 향후 저항선은 3.12달러, 3.32달러, 최대 4달러까지 열려 있다.

바이낸스 코인은 홍콩 OSL 거래소 승인과 기관 수요 증가에 힘입어 992달러까지 상승했다.

이번 주 암호화폐 시장에서 리플(XRP)과 바이낸스 코인(BNB)이 투자자들의 주목을 받고 있다. 특히 두 자산은 레버리지 거래 지표가 상승하고 있어, 단기적으로 큰 가격 변동 가능성이 제기되고 있다.

시장 분석 플랫폼 글래스노드(Glassnode)의 데이터에 따르면, XRP와 BNB의 미결제약정(Open Interest)이 꾸준히 증가하는 반면, 비트코인(BTC)과 솔라나(SOL)의 미결제 약정은 큰 폭으로 하락하고 있다. 이는 투자자들이 BTC와 SOL에 비해 XRP와 BNB에 더 높은 기대를 걸고 있다는 의미로 해석된다.

리플은 최근 강력한 매수세에 힘입어 3달러 선을 돌파한 후, 해당 가격대를 지지선으로 전환하며 상승세를 유지 중이다. 현재는 3.12달러 수준에서 안정적으로 거래되고 있으며, 추가 상승 여력이 남아 있는 상태다.

리플 코인 레버리지 증가… 다음 저항선은 3.12달러, 3.32달러, 그리고 4달러?

최근 리플의 미결제 약정이 증가하고 있다는 점은 시장 내 기대 심리를 반영한다. 이는 더 많은 트레이더들이 레버리지를 이용해 리플 선물 포지션에 진입하고 있다는 의미로, 가격에 큰 움직임이 임박했을 가능성을 시사한다.

차트 분석에 따르면, 리플이 현 지지선을 유지할 경우 단기 저항 구간은 3.12달러와 3.32달러 부근이며, 이후 3.60달러에서 강한 저항이 존재한다. 만약 이 구간을 명확히 돌파한다면, 4달러 진입도 충분히 가능할 것으로 보인다.

This week, crypto rallied broadly—but Perpetual Open Interest tells a mixed story. BTC and SOL saw notable OI declines, suggesting reduced speculative positioning while squeezing shorts during the move.

Meanwhile, ETH, XRP, and BNB showed rising OI, signalling renewed leveraged… pic.twitter.com/SFhR16yEc8 — glassnode (@glassnode) September 17, 2025

반대로 하방 지지선은 2.60달러 선에 위치하고 있다. 이 수준은 최근 몇 주간 반복적으로 매수세가 유입되었던 구간으로, 투자자들이 가격 하락 시 적극적으로 진입하는 흐름이 관찰된다. 이는 시장 전반에서 XRP에 대한 신뢰가 여전히 유지되고 있다는 방증이다.

특히 기술적 분석 자료에 따르면, XRP는 현 구간에서 추가 상승이 이어질 경우 최대 35%의 상승 여력이 남아 있는 것으로 나타났다.

암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 X를 통해 리플 고래 투자자들이 약 4천만 개의 XRP를 매도했다는 사실을 언급했다. 이러한 대규모 매도는 단기적인 시장 불안을 일으키며 일부 투자자들 사이에서 매도 공포(FUD)를 유발하기도 했다.

그럼에도 불구하고, 리플 가격은 견고한 매수세에 힘입어 핵심 지지선을 방어하고 있다. 이는 시장 참여자들이 단기 조정보다는 중장기 상승 가능성에 더 큰 무게를 두고 있다는 것을 시사한다.

바이낸스 코인(BNB), 제도권 수요 기반 상승… 다음 목표가는?

반면, 바이낸스 코인은 완전히 다른 형태의 상승세를 보여주고 있다. 지난 24시간 동안 3% 이상 상승했으며, 최근 한 달 간 17%가 넘는 누적 상승률을 기록했다. 기사 작성 시점 기준 가격은 약 992달러, 시가총액은 약 1,381억 달러에 달한다.

이 같은 상승은 기술적 반등보다는 기관 수요의 확대와 생태계 확장이라는 펀더멘털 기반의 모멘텀에 기인한다. 특히 바이낸스 코인은 최근 홍콩 금융당국의 인가를 받은 OSL HK 거래소에 공식 상장되면서 제도권 투자자들의 접근성이 높아졌다.

이에 대해 바이낸스 창립자인 창펑 자오(CZ)는 BNB가 “홍콩 내 다섯 번째 공식 승인된 디지털 자산”이 되었다고 밝히며, 규제 환경 내 입지 강화를 강조했다.

기술적 분석 측면에서도 BNB는 긍정적인 신호를 보이고 있다. 차트상 BNB는 이전 저항선이었던 925달러 선 위를 확고히 지키며 상승 모멘텀을 이어가고 있다. 트레이더들은 958달러 부근의 저항선을 주시하고 있다.

시장 분석가들은 만약 현재의 상승 모멘텀이 지속될 경우, BNB 가격이 996달러 영역까지 도달할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 기관 자금 유입과 유통 물량 감소가 맞물리면서, 바이낸스 코인은 미결제약정의 증가 흐름과도 보조를 맞추고 있어, 레버리지 트레이더들의 활발한 참여가 지속되고 있음을 보여준다.

비트코인 하이퍼, 수익 기대감 증대

한편, 시장에서는 신규 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 프로젝트는 비트코인 기반 레이어2 솔루션으로, 과거 ENA나 USDe처럼 높은 수익을 거둔 알트코인과 유사한 수익성을 목표로 한다.

현재 비트코인 하이퍼는 사전 판매가 진행 중이며, 약 19시간 후에 다음 가격 인상이 예정되어 있다.

새로운 투자 기회를 찾는 투자자들은 ETH, BNB, USDT, 또는 신용카드를 통해 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 사전 판매에 직접 참여할 수 있다. 토큰 관리를 위해 신뢰할 만한 암호화폐 지갑을 사용하는 것을 추천한다.

이 프로젝트는 비트코인의 보안성과 신뢰성은 유지하면서, 거래 속도를 높이고 수수료를 낮추는 것을 목표로 한다. 이미 사전 판매에서 총 1,662만 달러 이상을 모금했으며, 이는 해당 프로젝트에 대한 투자자들의 관심이 꾸준히 증가하고 있음을 보여준다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

