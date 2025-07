라이트코인, SEC의 LTC ETF 승인 지연에도 돌파 시도… 기술적 매수 신호 비쳐

라이트코인(LTC)은 이달 들어 암호화폐 시장 전반의 랠리에 동참하며 27% 상승했다. 현재 라이트코인은 109.72 달러(약 15만 2,755 원) 선에서 거래되고 있으며, 시장 애널리스트들은 앞으로의 추가 상승 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 특히 투자자들은 최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 현물 라이트코인 ETF 승인을 또다시 연기한 사실에도 불구하고, 시장의 강세 흐름에 주목하고 있다.

라이트코인은 최근 암호화폐 시장 전반의 랠리에 동참하며 강한 상승세를 보였다. 특히 고래 투자자들의 활발한 매수 활동이 알트코인에 대한 지지를 강화하고 있다. 최근 1주일간 8% 가량 하락하며 110달러(약 153,285원) 아래로 내려왔음에도 불구하고, 애널리스트들은 여전히 라이트코인의 강세 전망을 유지하고 있다.

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 분석에서, 라이트코인이 108 달러(약 150,498 원) 이상의 지지선을 유지할 경우, 115 달러(약 160,253 원) 혹은 120 달러(약 167,220 원) 선까지 반등할 수 있는 모멘텀을 형성할 수 있다고 밝혔다.

If Litecoin $LTC holds above $108, it could gather momentum for a rebound to $115 or even $120! pic.twitter.com/PbHXzj3VZh

또 다른 유명 암호화폐 분석가 칼 문(Carl Moon)은 라이트코인의 단기 차트에서 대칭 삼각형 패턴이 형성되고 있다고 지적하며, 상승 혹은 하락 전환의 분기점에 가까워지고 있다고 분석했다.

칼 문에 따르면, 113.60 달러(약 158,217 원) 이상으로 돌파할 경우 강한 상승 흐름이 이어질 수 있으며, 반대로 103.40 달러(약 144,042 원) 이하로 하락할 경우 하락 전환 가능성을 시사한다.

#Litecoin is forming this symmetrical triangle on smaller timeframes, which could be used as a potential entry point.

📈 Bullish – $113,60

📉 Bearish – $103,40

— Carl Moon (@TheMoonCarl) July 30, 2025