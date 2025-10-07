맨틀 코인(MNT), 신고가 경신… 상승세 이어질까?

핵심 내용

맨틀(MNT)의 거래량이 54% 급증하며, 2.18달러(약 3,081원)의 사상 최고가를 기록했다.

맨틀은 Token2049 컨퍼런스에서 실물자산(RWA) 및 규제 준수 강화와 관련한 주요 발표를 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 했다.

전문가들은 상승세가 이어질 것으로 전망하며, 다음 목표가를 2.3달러(약 3,251원)로 제시했다.

알트코인 시장 전반이 뚜렷한 상승 랠리를 기다리고 있는 가운데, 맨틀 코인(MNT)이 이번 주 초 사상 최고가(ATH)를 기록했다. 시가총액 기준 24번째로 큰 암호화폐인 맨틀은 10월 6일 2.18달러(약 3,081원)까지 상승했으며, 24시간 거래량이 54% 이상 급증했다.

작성 시점 기준으로 맨틀은 약 2.25달러(약 3,180원)에 거래되고 있으며, 지난 한 달 동안 84% 이상 상승했다. 이 기간 동안 시가총액이 약 32억 달러(약 4조 2,320억 원) 증가하며, 가장 주목받는 매수 유망 코인 중 하나로 부상했다. 이번 상승세는 여러 요인에 의해 견인되었는데, 특히 맨틀이 실물자산(RWA) 부문에서 선도적인 위치를 확보한 점이 주요한 동력으로 작용하고 있다.

맨틀 코인(MNT) 상승 랠리의 배경은 무엇일까?

이달 초 맨틀은 Token2049 컨퍼런스에서 규제 준수를 중점으로 한 실물자산 토큰화 서비스를 발표하며, 규제된 자산 토큰화 분야에서 블록체인의 선도적인 위치를 확립했다.

또한 트럼프 일가가 후원하는 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)은 맨틀 믹서(Mantle Mixer) 행사에서 자사의 대표 스테이블코인 USD1을 맨틀 네트워크에서 출시할 예정이라고 발표했다. 이번 협력은 토큰화 금융과 스테이블코인 생태계 내에서 맨틀의 영향력이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

지난달 바이비트(Bybit)는 ‘Mantle × Bybit 로드맵’을 공개하며 MNT의 다음 개발 단계와 바이비트 생태계 내 통합 계획을 발표했다. 일일 거래량이 300억 달러(약 42조 4,050억 원)를 넘는 바이비트와의 협업을 통해 맨틀의 시장 노출도는 지난 한 달 동안 크게 확대됐다.

한편 X의 여러 애널리스트들은 MNT의 성장 궤적을 BNB와 바이낸스의 관계에 비유하고 있다. 일부 전문가들은 “바이비트가 유사한 확장세를 보인다면 맨틀의 가격이 최대 350%까지 상승할 가능성이 있다”고 분석했다. 흥미롭게도 이번 맨틀의 신고가는 BNB가 새로운 최고가를 기록한 날과 같은 날에 나타났다.

강한 매수세, 곧 2.3달러 돌파할까?

일간 차트에서 맨틀은 상단 볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표) 부근에서 거래되고 있어 강한 상승세를 보이고 있다. 밴드 폭이 점차 좁아지고 있어 변동성이 커질 가능성과 함께 상승 추세가 이어질 가능성을 시사한다. 다만, 투자자들은 1.74달러(약 2,460원)와 1.5달러(약 2,120원) 부근의 지지선을 주의 깊게 살펴야 한다.

한편, MACD(이동평균 수렴·확산 지표) 역시 히스토그램 막대가 확대되며 강한 매수세를 나타내고 있다. 그러나 추세 약화를 의미할 수 있는 이동평균선 간의 교차 가능성에도 유의할 필요가 있다.

상승세가 지속되어 종가가 2.2달러(약 3,110원)를 상회할 경우, 다음 저항선은 2.3달러(약 3,251원) 부근으로 예상된다.

전반적으로 토큰화 자산 시장은 최근 3년 만에 약 5배 가까이 성장하며, 작성 시점 기준 330억 달러(약 46조 6,455억 원)를 돌파했다. 리플(XRP)은 지난 8월 보고서를 통해 실물자산 시장이 2033년까지 19조 달러(약 2경 6,856조 5,000억 원)에 이를 수 있다고 전망하며, 이 부문의 막대한 장기 성장 잠재력을 강조했다.

섭드(SUBBD), 주목받는 신흥 강자로 부상

맨틀이 강한 상승세를 이어가는 가운데, 또 다른 신흥 프로젝트인 섭드(SUBBD)가 빠르게 변화하는 콘텐츠 구독 시장에서 주목을 받고 있다.

이 플랫폼은 8,500억 달러(약 1경 2,015조 7,500억 원) 규모의 콘텐츠 산업을 혁신하기 위해, AI 기반 토큰화 생태계를 도입해 창작자와 팬을 새로운 방식으로 연결하는 것을 목표로 하고 있다.

웹3(Web3) 기술을 기반으로 구축된 섭드는 창작자들이 콘텐츠 전달과 팬과의 소통을 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 고도화된 자동화 도구를 제공한다.

팬들은 그 대가로 프리미엄 콘텐츠와 상호작용형 기능을 포함한 개인 맞춤형 독점 경험을 누릴 수 있으며, 이를 통해 창작자와 커뮤니티 간의 간극이 좁혀지고 더 긴밀한 관계가 형성된다.

섭드(SUBBD) 토큰 정보 및 프리세일 진행 현황

이 플랫폼의 핵심 동력은 섭드 토큰이다. 섭드는 이더리움(Ethereum) 기반의 유틸리티 자산으로, 생태계 내 모든 거래와 기능을 구동하는 핵심 역할을 한다.

토큰 보유자는 섭드를 스테이킹하여 프라이빗 라이브스트림, 비하인드씬 콘텐츠, 독점 콘텐츠 공개 등 추가 혜택을 받을 수 있으며, 이는 플랫폼의 보상 구조 핵심 요소로 작용한다.

프로젝트의 암호화폐 프리세일은 이미 124만 달러(약 17억 5,274만 원)를 모집하며 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여준다.

프리세일 현황:

현재 가격: 0.056625달러(약 80원)

모집 금액: 124만 달러(약 17억 5,274만 원)

티커: SUBBD

블록체인: 이더리움(Ethereum)

다음 단계의 가격 조정까지 며칠 남지 않은 상황에서, 암호화폐 시장의 조기 투자 기회를 찾는 투자자라면 섭드를 주목해볼 만하다. 섭드 구매 방법은 단계별 가이드를 통해 확인할 수 있다.

섭드 프리세일 참여하기

더보기: 2025년 유망 알트코인 순위는?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.